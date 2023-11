Black Friday-deals: Tre stora rabatter på TV-apparater från Samsung, Philips och Hiesense just nu

Här är tre riktigt bra Black Friday-deals på TV-apparater just nu.

Årets Black Friday-rea har smygstartat och har redan bjudit på en mängd bra deals och rabatter på TV-apparater från några av de största märkena så som Samsung, LG, Sony och fler. Vi har bland annat fått se de lägsta priserna någonsin på toppmodeller från året, i olika storlekar och med olika paneltyper, samt ett gäng andra fina erbjudanden.

Nu har vi hittat ytterligare tre riktigt bra Black Friday-deals på TV-apparater. Dessa rabatter gäller Samsung The Serif, Philips The One och Sony Bravia XR, som alla är nere på sina lägsta priser någonsin. Du hittar mer information och köplänkar till varje TV-deal här nedanför.