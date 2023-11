Black Friday-deals: Lägsta priserna någonsin på TV-apparater från Samsung, Sony och LG

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Om du vill kolla in alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets Black Friday, kan du kolla in vår huvudartikel för reafesten.

Black Friday 2023: Alla de bästa erbjudandena

Vi har gått in i november och de första Black Friday-rabatterna har redan börjat dyka upp. Vi har bland annat hittat ett par riktigt bra erbjudanden på några TV-apparater från stora märken som Samsung, Sony och LG. Erbjudandena gäller några av årets toppmodeller från de olika tillverkarna och bjuder på de lägsta priserna någonsin på respektive modell.

Här nedanför hittar du de tre bästa rabatterna vi har hittat på TV-apparater hittills under årets Black Friday-fest. Vi kommer att fortsätta hålla utkik efter bra TV-deals under hela reafesten och kommer att uppdatera vår stora Black Friday-artikel med alla rabatter som dyker upp, så kika gärna in där med jämna mellanrum.

Black Friday-rabatter: 3 superdeals på TV-apparater

Nytt lägsta pris Samsung 55" 4K QLED 2023 | 32 990:- 15 990:- hos Power

Spara 17 000 kronor: Samsungs fantastiska 4K QLED TV från 2023 har fått en stor rabatt inför årets Black Friday. Ordinarie pris vid lansering låg på 32 990 kronor, efter det har modellen legat runt 25 000 kronor i pris och har nu sänkts ned ända till 15 990 kronor.

Nytt lägsta pris LG 4K OLED 2023 | 22 990:- 12 990:- hos NetOnNet

Spara 10 000 kronor: En tidig Black Friday-deal hos NetOnNet ger dig en enorm rabatt på denna 4K OLED TV från LG. Den släpptes under 2023 och kostade 22 990 kronor vid sin lansering och har sedan dess gått att få tag på för cirka 18 000 kronor, men nu kan du klicka hem den med ett nytt lägsta pris på 12 990 kronor.