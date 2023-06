4 serier att kolla på efter Jack Ryans sista säsong

Det är en bitterljuv helg för alla Jack Ryan-fantaster, då spionthrillerns fjärde och sista säsong har premiär på Prime Video fredagen den 30 juni. Två av de totalt sex avsnitt som utgör den sista säsongen ligger nu ute för streaming, och när det sista släpps den 14 juli är det alltså tack och adjö för Jack. Vi vet hur svårt det kan vara att skiljas från favoritserien, och här har vi därför satt ihop en lista över andra liknande serier som du bör ge en chans, och som förhoppningsvis mildrar separationsångesten något.

1. Citadel

Det minst sagt påkostade Prime Video-originalet Citadel har redan förnyats för en andra säsong, så skulle du fastna för den här har du fler avsnitt att se fram emot. I serien får vi följa Richard Madden och Priyanka Chopra Jonas – två pensionerade superagenter som förlorat sina minnen, men som snart blir tvungna att återvända till sina gamla roller. Enligt Rotten Tomatoes är Citadel mer populär hos publiken än hos kritikerna, men även de mest griniga kritikerna erkänner att den är svår att inte ryckas med i.

2. Reacher

Prime Video-succén Reacher handlar om en pensionerad militärpolis som anklagas för ett mord han inte har begått, och som hamnar mitt i en massiv konspiration som involverar korrupta poliser, korrupta affärsmän och korrupta politiker. De flesta är överens om att serien är betydligt bättre än Jack Reacher-filmerna med Tom Cruise, så gillade du dem kommer du att älska den här.

3. The Terminal List

I The Terminal List utreder SEAL-agenten James Reece (Chris Pratt) mordet på sin pluton och svär hämnd på de ondskefulla krafter som ligger bakom. Det här är en vattendelare som generellt fått höga betyg av tittarna och låga betyg av kritikerna – varför inte ge den en chans och se vad du tycker?

4. Hunters

Golden Globe-nominerade Hunters är en pulshöjande historia som utspelar sig under två säsonger, om ett medborgargarde i 1970-talets New York som jagar nazister som vill skapa ett fjärde rike i USA. I rollen som gruppens ledare Meyer Offerman ser vi Al Pacino – bara det gör det värt att kolla in serien.

Prova Amazon Prime och streama gratis i 30 dagar

Du behöver bli Prime-medlem för att kolla på den fjärde säsongen av Jack Ryan – och de andra serierna vi rekommenderar i den här artikeln. När du blir Prime-medlem får du nämligen tillgång till Prime Video – en streamingtjänst i stil med Netflix. Dessutom får du gratis och prioriterad frakt från Amazon.se (inklusive möjlighet att fynda på den stundande Prime Day-rean) och speltjänsten Prime Gaming.

Det bästa av allt är att Prime-medlemskapet är helt gratis att prova, utan bindningstid, i 30 dagar för nya medlemmar. Väljer du sedan att hänga kvar kostar det bara 59 kronor i månaden, eller 549 kronor för ett år.

Prova Amazon Prime gratis genom att klicka på erbjudandet nedan!

Prova Amazon Prime fritt i 30 dagar | 59 :- 0:- Här kan du prova Amazon Prime gratis i 30 dagar – då ingår Prime Video, Prime Gaming, gratis frakt från Amazon, med mera.