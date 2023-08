Kommer iPhone 15 att få Touch ID? Här är allt vi vet hittills

Vi förväntar oss ett antal nya funktioner och förändringar med iPhone 15, inklusive en USB-C-port istället för Lightning och en Dynamic Island för alla fyra modellerna snarare än bara Pro-modellen. Men hur blir det med Touch ID?

Detta är en funktion som Apple fortfarande använder på ett antal enheter, inklusive iPhone SE (2022), men som verkar ha försvunnit från huvudmodellerna. Vissa användare har gärna velat se den komma och det har även dykt upp några hintar om att det är något Apple har övervägt.

Så kommer iPhone 15 eller något av dess syskon (iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max) att ha Touch ID? Vi kommer att gå igenom allt som tyder på det - och allt som inte tyder på det - i den här artikeln, men först en förklaring av vad Touch ID faktiskt är.

Vad är Touch ID?

Touch ID är namnet på tekniken för fingeravtrycksläsning som du hittar i Apple-produkter, så det är alltså ett sätt att använda ditt fingeravtryck för att säkra din mobil (eller iPad eller Mac). Det är föregångaren till Face ID (som skannar ditt ansikte istället).

De allra flesta verkar vara nöjda med det nyare Face ID, men det finns ett antal Apple-enheter som fortfarande inkluderar fingeravtrycksläsare, som exempelvis iPhone SE (2022).

Dessutom har Touch ID tidigare byggts in i knappar, men det är möjligt att Apple skulle kunna modernisera funktionen genom att placera en fingeravtrycksläsare under skärmen på en mobil, som vi redan sett på ett antal Android-mobiler.

Apples iPhone SE (2022) har Touch ID inbyggt i hemknappen. (Image credit: Future)

Kommer iPhone 15 få Touch ID?

Det korta svaret är med största sannolikhet nej. Inga nya läckor nämner Touch ID och det finns inga riktiga bevis på att det kommer. Dessutom, eftersom Apple enligt uppgift planerar att inkludera Dynamic Island på samtliga modeller i år, lägger företaget troligen allt sitt fokus på Face ID.

Men det är ändå inte helt omöjligt. Vi har exempelvis fått se Apple-patent för teknik för fingeravtrycksläsare under skärmen och i en forskningsanteckning som upptäcktes av MacRumors hävdade analytikern Ming-Chi Kuo att Touch ID under skärmen kommer att introduceras på en eller flera iPhones som släpps under andra halvan av 2023.

Det gäller i sådana fall för iPhone 15-serien, med tanke på att dessa mobiler förväntas lanseras i september, men – även om Kuo har en god historik vad gäller Apple-information – är vi väldigt tveksamma till detta.

För det första är detta ett gammalt påstående och Kuo har sedan dess backat på det och tweetat att "den senaste undersökningen indikerar att nya iPhones som släpps under 2023 och 2024 kanske inte kommer att ha Touch ID under skärmen. Formuleringen innebär att det inte är helt uteslutet, men det låter inte särskilt troligt.

Dessutom har andra välkända källor uteslutit Touch ID på iPhone 15, där exempelvis Mark Gurman i sitt Power On-nyhetsbrev för oktober 2022 hävdade att Touch ID inte skulle återvända till avancerade iPhones på ett bra tag.

Vi har inte sett några tecken på Touch ID i iPhone 15-läckor som dykt upp. (Image credit: 9to5Mac)

Kommer vi någonsin få Touch ID på en avancerad iPhone igen?

Från ovanstående kan du anta att Touch ID är ett minne blott, men det finns ändå några tecken som tyder på att det kan komma tillbaka en dag, även om det inte blir än på ett tag.

Så sent som i mars 2023 hävdade exempelvis en läcka att det arbetades på Touch ID under skärmen, men att det inte skulle inkluderas i en iPhone förrän 2-3 år efter lanseringen av Face ID-teknik under skärmen, som förmodligen fortfarande kommer att dröja flera år.

Vi rekommenderar dock att ta detta påstående med en rejäl nypa salt, eftersom det är en väldigt tidig läcka och något vi bara fått höra från en källa hittills. Om det faktiskt skulle vara sant, kommer du förmodligen att behöva vänta till runt iPhone 19- eller iPhone 20-serien innan Touch ID gör en comeback.

Face ID är inte helt perfekt, men det är nära. (Image credit: TechRadar)

Vilka är för- och nackdelarna med Touch ID?

Du kanske förståeligt nog funderar på varför Apple ens skulle bry sig om att ta tillbaka Touch ID när de har Face ID och det är en vettig fråga.

Face ID är för det mesta snabbare och smidigare än Touch ID någonsin kommer att vara, eftersom du inte ens behöver röra mobilen för att aktivera funktionen, så det är osannolikt att Apple skulle ersätta Face ID med Touch ID.

Vad som däremot är mer troligt är att Touch ID kommer att erbjudas tillsammans med Face ID, vilket liknar det vi har sett på vissa Android-mobiler.

Detta är en bra lösning eftersom det ger dig fingeravtrycksläsaren som bakcup, om Face ID någonsin skulle misslyckas med att skanna ditt ansikte. Face ID är smidigare än Touch ID, men Touch ID är smidigare än att behöva ange en PIN-kod. Det är dock sällsynt att Face ID inte lyckas skanna ditt ansikte och att ha både Touch ID och Face ID innebär att värdefullt internt utrymme används upp som skulle kunna användas för andra komponenter. Det skulle eventuellt kunna resultera i prishöjningar för mobilerna också.

Men om Apple ersatte Face ID med Touch ID, skulle de kunna leverera en design helt fri från störande element på skärmen, utan någon flärp eller Dynamic Island. Det hade varit riktigt trevligt att se, men med lite tur kommer det inte att dröja för många år innan Face ID och den främre kameran ligger dolda under skärmen ändå.