Bästa rabatter på mobiler hittills under Black Friday - lägsta priser någonsin

Nytt lägsta pris

Nothing Phone 1 | 5 990:- 3 990:- hos Amazon

Spara 2 000 kronor: Nothing är ett relativt nytt märke på mobilmarknaden och nu under Black Friday kan du klicka hem deras allra första mobil till ett riktigt överkomligt pris. Hos återförsäljare som Amazon kan du köpa mobilen med en rabatt på 2 000 kronor, vilket ger dig det lägsta priset någonsin på mobilen.

Beställ den hos andra återförsäljare:

Komplett | Proshop | FComputer