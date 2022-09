Square Enix lägger äntligen ned årets största flopp

Square Enix har meddelat att stödet för deras co-op multiplayer RPG Babylon's Fall upphör, vilket innebär att det misslyckade spelet kommer att läggas ned permanent bara ett år efter dess release.

Babylon's Fall kämpade med att locka en publik när det lanserades i mars tidigare i år och sjönk under ynka 10 spelare på Steam bara veckor efter lanseringen. I ett blogginlägg meddelade Square Enix att de kommer att stoppa digital och fysisk försäljning av titeln från och med den 13 september och kommer att lägga ned spelet den 28 februari 2023.

Efter det kommer Babylon’s Fall inte längre att vara tillgängligt att spela, även om du tidigare köpt spelet. All speldata kommer att raderas och all valuta och alla köp i spelet kommer att bli otillgängliga.

Kört från början

Square Enix sade också att de har lagt ned flera storskaliga uppdateringar som det hade på gång, men kommer att fortsätta att släppa nytt innehåll enligt schemat fram till slutdatumet, samt Final Season innan spelet går permanent offline. Även dessa planer, förklarade Square Enix, kan komma att ändras utan någon närmare information.

"När det gäller planen framåt, kommer säsong 2 att pågå till tisdagen den 29 november 2022 som planerat, och underhållet för den sista säsongen kommer att dra igång samma dag", säger Square Enix. "Denna sista säsong är perioden där du kan samla ihop rankbelöningarna för säsong 2.

"Som ett sätt att uttrycka vår tacksamhet till alla våra spelare planerar vi att genomföra så många evenemang och andra initiativ som vi kan, fram till slutet av spelet."

Square Enix hade sagt i ett uttalande redan i mars att det inte hade "inga planer på att minska utvecklingsskalan av Babylon's Fall", efter att spelets initiala försäljning och spelarbas inte tog fart. De hade redan påbörjat arbetet med säsong 3 – som nu ser ut att bli spelets sista säsongsuppdatering – och ville "tillhandahålla nytt innehåll för spelet och göra förbättringar" för att locka nya spelare.

Babylons Fall, som utvecklades tillsammans med PlatinumGames, var Square Enix senaste experiment inom liveserviceområdet. Spelet lanserades med en komplett uppsättning mikrotransaktioner, en valuta i spelet och ett schema för säsongsuppdateringar, eftersom utvecklarna förberedde sig för att stödja spelet i många år framöver. All den planering och utveckling ser nu ut att ha varit ganska förhastad.

Nedläggningen av spelet är också ett stort slag för de, visserligen få, spelare som har njutit av spelet fram till denna punkt. Det kommer att vara särskilt tungt för dem som köpte Babylon's Fall till dess fulla pris på 60 dollar, men kommer inte att kunna spela någon del av spelet från och med februari nästa år.

Dess nedläggning kommer dock inte som någon större överraskning. Liveservice-spel förlitar sig på stora, dedikerade spelarbaser för sin livslängd, eftersom lojala fans återvänder för säsongsbetonade innehållsuppdateringar för att stödja spelet i många år framöver. Utan en stadig bas av spelare bakom spelet är det inte särskilt konstigt affärsmodellen bakom Babylons Fall kollapsade bara veckor efter lanseringen. Square Enix har inte ens lyckats åstadkomma den blygsamma vändning som Battlefield 2042 lyckades med efter sin första säsong.