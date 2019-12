Xbox-chefen Phil Spencer spelar redan på Project Scarlett hemma hos sig

Det är fortfarande ett helt år kvar innan Xbox Project Scarlett släpps till försäljning, men nästa generations Xbox är redan på plats hemma hos en viss person - nämligen Xbox-chefen Phil Spencer.

Det är Spencer själv som avslöjar detta på Twitter och passar samtidigt på att nämna att den redan har blivit hans huvudkonsol. Han bekräftar alltså att han redan spelar på den, använder en Elite Series 2-kontroller till den och har möjlighet att ansluta sig till spelar-communityn Xbox Live.

And it’s started….this week I brought my Project Scarlett console home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year.December 4, 2019