Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island-expansionen har tillkännagivits

Sea of Thieves nästa expansion, The Legend of Monkey Island, tillkännagavs under Xbox Games Showcase.

En sprillans ny expansion är på väg till Sea of Thieves och det är något som fans av en klassisk PC-serie kommer att älska. Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island-expansionen, som tillkännagavs vid Xbox Games Showcase, kommer att bjuda på tre nya Tall Tales till online-piratspelet. Enligt tillkännagivandet kommer spelare att resa till den legendariska Mêlée Island, potentiellt tillsammans med Monkey Island-huvudpersonen Guybrush Threepwood.

The Legend of Monkey Island kommer att släppas till Sea of Thieves den 20 juli. Om du aldrig har spelat förut kan du hoppa in i Tall Tales direkt från ett nytt spel. Dessutom finns Sea of Thieves tillgängligt på Xbox Game Pass utan extra kostnad.

The Legend of Monkey Island kommer att delas upp i tre separata Tall Tales, som släpps en i taget under loppet av tre månader. Det kommer med största sannolikhet att vara i en takt på en i månaden, då. Det är lite synd, eftersom spelets Pirates of the Caribbean-expansion, A Pirate's Life, lanserade alla sina Tall Tales samtidigt.

Enligt den officiella trailerbeskrivningen, kommer varje Tall Tale i The Legend of Monkey Island att erbjuda ett stort område att utforska fyllt med "hemligheter och sidouppdrag". Detta var också fallet i A Pirate's Life, där du kunde checka av sidequests i din journal för extra kosmetiska belöningar. Detta kommer sannolikt att vara fallet även i The Legend of Monkey Island.

Om du checkade av alla dessa mål i A Pirate's Life, kan du ha snubblat över ett lurigt Monkey Island-påskägg under en av dess Tall Tales. Vid den tidpunkten verkade det bara som en söt grej, men i efterhand var det en tydlig hint om Rares nästa stora projekt för spelet.

Det ska bli spännande att se hur Monkey Islands universum blir integrerat i Sea of Thieves värld. Kommer den att bygga vidare på seriens befintliga kanon, eller stå för sig själv som något bättre lämpat för Rares piratspel? Vi får helt enkelt vänta och se.