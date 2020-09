MWC 2021 har försenats till slutet av juni

MWC (Mobile World Congress) är en av de största händelserna i mobilkalendern. Det hålls vanligtvis i slutet av februari eller början av mars men i år ställdes det in på grund av den pågående pandemin, och nu har det meddelats att även om det troligtvis kommer att äga rum under 2021, så kommer det att försenas till slutet av juni. Mer specifikt till datumen 28 juni till den 1 juli.

Enligt La Vanguardia (en spansk tidning) tror organisationen bakom evenemanget att tillräckliga framsteg kommer att ha gjorts med vacciner under juni, att 85% av de största företagen från mobilbranschen kommer att kunna delta.

Denna försening är inte särskilt överraskande - MWC 2021 planerades att dra igång den 1 mars, vilket inte låter särskilt praktiskt med tanke på världens nuvarande tillstånd. Även med förseningen till slutet av juni kan det inte finnas några garantier, så vi skulle inte bli förvånade om det kommer att försenas ytterligare eller till och med ställas in helt igen, beroende på hur saker och ting går framåt.

[ANNOUNCEMENT] #GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021. Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19. Read the latest details - https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFHSeptember 23, 2020