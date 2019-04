Här är den första officiella trailern för Star Wars Jedi: Fallen Order

Det har varit en stor helg för Star Wars-trailers, något som kan ha att göra med Star Wars Celebration-evenemanget som ägde rum i Chicago under helgen. Vår senaste "första titt" kommer i form av en trailer för det efterlängtade spelet Star Wars Jedi: Fallen Order.

Även om trailern inte visar upp något riktigt gameplay, avslöjar den en del av handlingen. Det verkar vara ett singleplayer-spel från ett tredjepersonsperspektiv, som är fritt från mikrotransaktioner och utan några multiplayer-inslag.

Vi vet att huvudkaraktären heter Cal, något som vi tidigare fått höra rykten om - Cal Kestis. Han är en Padawan som försöker hålla sig dold och lever efter några få regler: Stick inte ut, acceptera det förflutna, lite inte på någon - lita enbart på the Force.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Se trailern för Star Wars Episode IX

Tidigare rykten kring Fallen Order

EA planerar att närvara vid E3 2019

Baserat på denna två och en halv minut långa trailer, är vi intresserade av vad EA och Respawn Entertainment har att bjuda på.

I trailern får vi följa Cal Kestis som försöker hålla en låg profil och hålla sig undan trubbel, något som han uppenbarligen inte kommer att lyckas med under spelets gång.

Cal är en ny karaktär i Star Wars-universumet och all action utspelar sig på den nya planeten Bracca. Du kommer även att få utforska andra planeter under spelets gång, då Cal flyr från en elitgrupp av Inquisitors som arbetar för Empire.

Respawn har avslöjat att striderna framför allt kommer att vara baserade på närstrider med lightsabers och vår hjälte Cal kommer att få sällskap av en vän vid namn Cere och en droid som kallas för BD-1.

Spelet utspelar sig efter händelserna i Revenge of the Sith (Mörkrets hämnd) (som är en farlig tid för Jedi-ordern) och kommer att släppas någon gång under hösten. Du kan förvänta dig att få höra mycket mer om det här spelet under de kommande månaderna.

Via Windows Central