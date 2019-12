Fallout 76 kommer enligt Bethesda inte ha stöd för spel mellan plattformarna "av ett antal olika skäl"

Bethesda har bekräftat att Fallout 76 inte kommer att ha stöd för spel mellan plattformarna. Detta blev klart efter nyheten om att Sony äntligen har möjliggjort stöd för spel mellan plattformarna för Fortnite. Det hela började med att Bethesdas VD Pete Hines retweetade Sony-nyheten på Twitter tillsammans med en klappande emoji. Detta fick fans att anta att Hines hintade om eventuellt stöd för spel mellan plattformarna även för Fallout 76.

Hines (som vi intervjuade på Gamescom vid lanseringen av mobilspelet Elder Scrolls: Blades) svarade dock på detta med ett inlägg, där han klargjorde att den kommande online multiplayer-titeln Fallout 76 inte kommer att ha stöd för spel mellan plattformarna "av ett antal olika skäl".

"Jag har ingen aning om det någonsin kommer att hända," skrev Hines. "Jag kan dock försäkra er om att det inte är på vår radar för tillfället, då vi fokuserar på B.E.T.A och Launch".

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Du kan kolla in hela Hines inlägg nedan:

Folks, chill. I work with a lot of devs and games for whom this is important going forward. Fallout 76 does not support crossplay, for a number of reasons. I have no idea if it ever will. But I assure you it is not on our radar right now as we focus on B.E.T.A. and Launch.September 26, 2018