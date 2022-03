En trailer för Avatar 2 kan släppas tillsammans med en viss Marvel-film

Det har gått mer än 12 år sedan James Camerons storfilm Avatar släpptes, men vi får äntligen höra rykten om en första trailer för dess efterlängtade uppföljare.

Avatar 2 kommer att bli en av de största nya filmerna under 2022 – eller årtiondet – Avatar 2 är planerad att släppas på bio den 16 december, även om vi har sett rapporter som tyder på att vi skulle kunna få en första titt på sci-fi-filmen tillsammans med släppet av Doctor Strange 2 den 6 maj.

Jeff Sneider hävdar att Disney hoppas kunna släppa den första trailern för Avatar 2 under visningar av den kommande Marvel-filmen i hopp om att få upp intresset för båda de Disney-stöttade projekten.

Naturligtvis har vi inte fått någon officiell bekräftelse på trailerdatumet från 20th Century Studios (dotterbolaget till Walt Disney Studios som sköter produktionen av Avatar 2) och en ankomst den 6 maj skulle markera en ovanligt tidig titt på en film som inte kommer att släppas förrän sju månader senare.

Med det sagt, har publiken väntat tillräckligt länge på en återkomst till Pandora. Avatar 2 har drabbats av förseningar som inte liknar någon annan film i historien, då den ursprungligen var tänkt att släppas redan 2014 och det kommer att krävas en allsmäktig marknadsföringskampanj för att få tillbaka filmen på filmbesökarnas radar över hela världen.

Avatar/Marvel-strategin passar dock. Även om Sneiders påstående om en trailer tillsammans med Doctor Strange in the Multiverse of Madness känns ganska osannolikt, kan vi ändå tänka oss att trailern för Avatar 2 kan dyka upp tillsammans med ett annat Marvel Phase 4-projekt, kanske tillsammans med Thor: Love and Thunder den 8 juli.

Oavsett när det blir, är vi övertygade om att vi kommer att få en första titt på James Camerons uppföljare under de närmaste månaderna.

Den första officiella konceptkonsten för Avatar 2. (Image credit: 20th Century Studios)

När det gäller vad vi kan få se i en första trailer för Avatar 2, har vi redan några gissningar. Vi vet att Kate Winslet kommer att medverka i filmen tillsammans med de återvändande Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver och Stephen Lang, men detaljerna kring dess handling är fortfarande få.

Med tanke på att det är ett Cameron-projekt med stor budget, förväntar vi oss stora saker. Originalet från 2009 markerade ett banbrytande steg för specialeffekter och dess uppföljare ryktas innehålla lika banbrytande undervattenssekvenser.

Disney utökar sin dominans

Det är lätt att glömma att Avatar 2 nu faller under Disneys tak. Under 2019 slutförde den världsberömda underhållningsstudion förvärvet för 71,3 miljarder dollar av ett lika gigantiskt varumärke, 20th Century Fox – ett drag som förde med sig franchises som Alien, Planet of the Apes och, naturligtvis, Avatar under Disneys kontroll.

Det sistnämnda är särskilt intressant med tanke på att Disney nu äger rättigheterna till framtida omgångar av den mest inkomstbringande filmen genom tiderna. Hittills har Avatar samlat in över 2,8 miljarder dollar över hela världen och dess överlägsenhet i historieböckerna har bara hotats vid ett tillfälle – av Marvel's Avengers: Endgame 2019 (Avatar har sedan dess återtagit förstaplatsen).

Disney äger förstås också Marvel Studios. Det betyder att Walt Disney Company för närvarande gör anspråk på fem av de sex mest framgångsrika filmerna genom tiderna (Star Wars: The Force Awakens, Avengers: Infinity War och Spider-Man: No Way Home utgör de sistnämnda titlarna, medan Titanic är den som saknas).

Om Avatar 2 kommer i närheten av samma nivå som sin föregångare, är Disney på väg att ytterligare befästa sin position som den dominerande kraften inom västerländsk populärkultur.