Doom Eternal ser ut att bli stjärnan på Bethesdas presskonferens under E3 2019

E3 2019 närmar sig med stormsteg och industri-jätten Bethesda har precis avslöjat sina planer för mässan.

Bethesda Softworks femte årliga presskonferens under E3 kommer att äga rum på söndag den 9 juni, där showens stjärna kommer att vara skräck- och sci-fi-skjutspelet Doom Eternal.

Mässan kommer att äga rum i Los Angeles och drar igång 17:30 PDT och Bethesda kommer att livestreama hela händelsen på Twitch, YouTube, Twitter, Mixer och Facebook Live, så att alla fans får möjlighet att följa presentationen och få en djupgående titt på Doom Eternal.

Doom Eternal är nästa tillskott i skjutspelsserien, efter den fantastiska Doom från 2016. Spelet kommer att släppas till PS4, Xbox One och PC och vi kommer förmodligen även att få se en version till Nintendo Switch, då utvecklaren Id Software fick stor framgång med sin version av Doom från 2016 till den bärbara konsolen, med hjälp av utvecklaren Panic Button.

Starfield, Rage 2, Elder Scrolls 6 och mer?

Det är allt Bethesda officiellt har delat med sig av om mässan hittills. Vi har ännu inte fått någon information om exakt vart presskonferensen kommer att äga rum, men den kommer att vara öppen för alla intresserade fans, som kommer att kunna registrera sig inom kort för att delta på mässan.

Vad mer kan vi förvänta oss? Vi hoppas såklart på att få se en glimt av både The Elder Scrolls 6 och Starfield. Den tidigarenämnda är det nya tillskottet i Bethesdas otroligt populära fantasy RPG med en öppen värld och där den sistnämnda är ett sprillans nytt tillskott som kommer att bjuda på en sci-fi värld som följer samma tema som Elder Scrolls-serien, där du i princip kan gå och göra precis vad du vill.

Vi fick enbart en kort tease om dessa spel under fjolårets E3-mässa, men vi hoppas på att få en lite mer djupgående titt nu under sommaren. Vi gissar på att båda spel kommer att bli titlar för nästa generation av PS5 och Xbox Two.

Något som däremot nästan är garanterat att dyka upp under presskonferensen, är Rage 2 och Fallout 76.

I ett blogginlägg har Bethesda gjort en referens till de tidiga läckor som avslöjade existensen av Rage 2 och med tanke på att Rage 2 kommer att släppas innan mässan (den 14 maj), är vi relativt säkra på att någon typ av nytt innehåll till spelet kommer att presenteras under företagets presskonferens på E3.

När det kommer till Fallout 76, som fick en otroligt skakig start, kommer förmodligen fans av serien att ha lite goda nyheter att se fram emot i den postapokalyptiska ödemarken.

TechRadar kommer att befinna sig på plats på årets E3 mässa, för att uppdatera dig om allt det senaste så fort som möjligt.