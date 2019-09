Det är officiellt: Huawei Mate 30-mobilerna lanseras den 19 september

Vi har redan fått höra massor av rykten och spekulationer kring Huawei Mate 30-serien, men nu har vi äntligen fått höra något officiellt: Nämligen ett lansering torsdagen den 19 september, med en presentation som kommer att äga rum på ett evenemang i München.

Detta är enligt det officiella Huawei Mobile-kontot på Twitter, så det är dags att skriva ned en påminnelse i kalendern, ta ledigt från jobbet - eller vad du nu behöver göra för att förbereda dig inför lanseringen.

Företagets slogan inför lanseringen verkar vara "rethink possibilities" - något som är öppet för egen tolkning. De använder dessutom grafik som påminner om en kameralins, något som tyder på att Mate 30-mobilerna kommer att bjuda på rejäl prestanda när det kommer till fotografering.

Vi kommer såklart att hålla dig uppdaterad om alla nyheter som dyker upp under lanseringsevenemanget för Mate 30 och vi kommer garanterat få höra fler rykten innan dess.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!We're going full circle in Munich on 19.09.2019.Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVECSeptember 1, 2019