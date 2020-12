Cyberpunk 2077 krossar rekord på både Steam och Twitch

Cyberpunk 2077 har krossat det tidigare rekordet för antal spelare i ett singeplayer-spel på Steam samtidiga (och även för antal tittare på Twitch).

Spelet som stod för det tidigare rekordet var Fallout 4 med 472 962 spelare samtidigt - en siffra som Cyberpunk 2077 slog med lätthet vid sin lansering, då det lyckades nå upp till miljonsträcket.

Som mest kom spelet upp i 1 003 264 aktiva spelare samtidigt för att vara exakt, vilket inte når riktigt fram till de allra största multiplayer-spelen - Dota 2 har exempelvis kommit upp i 1 295 114 aktiva spelare samtidigt och rekordet hålls för närvarande av PUBG med svindlande 3 257 248 aktiva Battle Royale-spelare samtidigt.

Det är självklart inte bara på Steam och Cyberpunk 2077 finns även tillgängligt på andra PC-plattformar, närmare exakt GOG.com och Epic - så siffrorna för PC-spelare hade varit ännu högre om även de siffrorna inkluderades.

De som valde att inte köpa spelet på Steam är förmodligen väldigt nöjda, åtminstone när man talar om lanseringsdagen, då den första enorma vågen av spelare som började ladda ner den viktiga "day one patchen" resulterade i en hel del lagg (eller till och med kraschar).

Vissa spelare klagade även på långa väntetider mot slutet av spelets nerladdning på Steam - men vad som faktiskt händer här är att krypterad data packas upp, vilket tar lite tid.

You can verify this is what's happening by looking for "Disk Activity" on the downloads page in the Steam client.When the unpacking has caught up, you'll resume downloading the remaining few GBs. No need to switch data centers or restart the Steam client! pic.twitter.com/E9SmnAtfm0December 10, 2020