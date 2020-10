Apple ska göra en film med Martin Scorsese och Leonardo DiCaprio

Apple tar ytterligare ett stort kliv inom underhållning. Den här gången kommer de att producera en film med en budget på över 150 miljoner dollar, som ska regisseras av Martin Scorsese och ha Leonardo DiCaprio och Robert De Niro i huvudrollerna. Apple kommer att stå för kostnaderna för den kommande Killers of the Flower Moon, medan Paramount kommer att ansvara för att distribuera den till biografer runtom i världen.

Fördelen för Apple? Enligt en rapport från Deadline, kommer filmen sedan att läggas till i deras streamingtjänst Apple TV Plus och blir deras största filmprojekt hittills. Apple budade tydligen över andra intresserade parter som bland annat Netflix för att få rättigheterna till filmen. Enligt rapporten kan budgeten för projektet hamna så högt som 180-200 miljoner dollar.

Detta markerar Apples andra stora satsning på bara en vecka vad gäller förvärv av storfilmer till deras streamingtjänst. Under förra veckan säkrade de nämligen rättigheterna till Greyhound, som är en WWII-film med Tom Hanks i huvudrollen och som även den kommer att visas på biografer. Budgeten för den filmen hamnade tydligen på 70 miljoner dollar.

Den här filmen är baserad på den verklighetsbaserade boken Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, som handlar om morden på rika medlemmar i Osage Nation i Oklahoma över oljereserver under 1920-talet. DiCaprio och De Niro kommer att spela i huvudrollerna och filmen beskrivs som en storskalig västern.

Apple vill röra runt på streamingmarknaden igen

Apple TV Plus lanserades redan i november 2019 och har släppt ett stabilt flöde av nya projekt sedan dess, men det är precis den här typen av storfilmer som kommer hjälpa teknikjätten att uppmärksamma sin streamingtjänst på allvar. Det kommer till ett dyrt pris, men Apple har ju i princip alla pengar i världen för att göra sin streamingtjänst till en stor framgång.

Även om The Irishman inte vann några Oscars, tog den emot 10 nomineringar och lockade rejält med tittare för Netflix. Vi gissar att Apple är ute efter något liknande resultat med den här filmen.