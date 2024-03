Alien: Romulus' hotfulla första trailer tyder på att sci-fi-skräckserien äntligen kan få ännu en fantastisk uppföljare

Den första trailern för Alien: Romulus har, efter vad som känts som en evighet, äntligen dykt upp online – och den tyder på att vi har en riktigt skräckinjagande resa framför oss när den gör entré på bio om någon månad.

Regisserad av Fede Alvarez (Don't Breathe, Evil Dead) ser det sjunde filmbidraget i sci-fi-skräckserien ut som en extra skrämmande upplevelse. Faktum är att trailern för en av årets mest efterlängtade filmer bara är 55 sekunder lång, men den lyckas ändå packa in en hel del i sin korta speltid.

Med sin passande olycksbådande atmosfär, blodisande skrik och skrämmande gäng av jagande facehuggers – var det någon annan som sade "nope, nope, nope" till skärmen när de dök upp? – kan Alien: Romulus äntligen ge oss en till fantastisk (och löjligt försenad) uppföljare till Alien.

Alien: Romulus' handling är fortfarande till stor del dold i dunkel, men 20th Century Studios – tillsammans med filmens skådespelare och team – har börjat avslöja mer och mer. Först och främst utspelar sig berättelsen mellan Alien-filmen från 1977 och Aliens från 1986, en detalj som huvudrollsinnehavaren Cailee Spaeny (Priscilla) bekräftade för Variety i november 2023. Det är också en fristående saga inom den av Ridley Scott skapade filmserien, vilket betyder att den står fri från de tidigare filmerna med Sigourney Weaver i huvudrollen. 20th Century Studios släppte också en mycket vag sammanfattning av berättelsen tillsammans med den första teasern för Romulus, som enbart säger: "När de utforskar de djupaste delarna av en övergiven rymdstation, möter en grupp unga rymdkolonisatörer den mest skrämmande varelsen i universum." Ja, vi varnade er för att det var ganska kryptiskt.

Och det är ungefär allt, tyvärr. Bortsett från Alien Romulus huvudskapare – Alvarez är regissör och medförfattare, medan Scott är med som exekutiv producent – finns det lite annat vi vet om den. Nåja, förutom dess bekräftade ensemble, med Spaeny som får sällskap av Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us säsong 2), Spike Fearn (Aftersun), David Jonsson (Murder Is Easy), och nykomlingen Aileen Wu. Alien: Romulus kommer exklusivt att lanseras på biografer över hela världen den 16 augusti.

När det gäller teasers är mindre bättre

Även om Alien: Romulus trailern är kort, är det väldigt trevligt att se en filmteaser som inte avslöjar allt om dess handling. Underhållningsindustrins besatthet av att visa nyckeldetaljer från handlingen i trailers för filmer och TV-serier är rent ut sagt löjlig. Nuförtiden har alltför många trailers en speltid som överskrider två och en halv minut, och som praktiskt taget avslöjar hela deras handling. Ta bara en titt på Universals senaste trailer för Ryan Goslings The Fall Guy – du kan se den ovan – som är över tre minuter lång och i princip spoilar hela dess handling innan dess majsläpp. Detsamma gällde för Madame Webs första teaser, som också översteg tre minuter, och där hela handlingen i Spider-Man-spinoffen avslöjades innan den släpptes till biograferna till blandad kritik i februari.

I skarp kontrast är Romulus teaser precis det – en antydan om vad som komma skall. Den bevarar en känsla av mysterium och väljer istället att demonstrera hur den hoppas ta Alien-franchisen tillbaka till rötterna. Med sin typiska rymdskepps-miljö, återkomsten av dessa facehuggers, en skräckdriven atmosfär, och en liten grupp människor som kämpar för överlevnad mot (åtminstone i denna trailer) en enda xenomorph, verkar det som om den kommer att göra just det.

Självklart har vi varit här förr med Alien-uppföljare – trailers för Prometheus och Alien: Covenant antydde att de kunde bryta förbannelsen över Alien-filmerna innan de totalfloppade vid biljettkassorna. Romulus ser dock ut som om den kan knäcka koden. Med en Alien TV-serie från Fargo-skaparen Noah Hawley som ska debutera under 2025 (svensk lansering och streamingtjänst ännu oklart), kan saker och ting se ljusare ut för Alien-franchisens framtid om Romulus och dess TV-serie-variant blir framgångsrika. Tiden får utvisa om de blir det – men baserat på Romulus första teaser, verkar det som om den Alvarez-regisserade filmen kan börja stabilisera sci-fi skräckfilmsserien - äntligen.

