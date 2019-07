Apple kan vara på väg att göra iCloud-inloggningar enklare med Face ID och Touch ID

Nu kan det snart bli mycket enklare att logga in på iCloud-webbplatsen från en iPhone, iPad eller en Mac, då Apple tydligen arbetar på att introducera stöd för biometriska inloggningsmetoder på iOS 13, iPadOS och macOS Catalina.

Enligt 9to5Mac har betatestare som redan använder betaversioner av Apples kommande operativsystem nu möjlighet att logga in på iCloud.com med hjälp av Touch ID och Face ID, något som gör inloggningsprocessen extra bekväm.

Ett popup-fönster på företagets nya beta.icloud.com erbjuder tydligen användare på kompatibla enheter möjligheten att logga in med hjälp av Touch ID eller Face ID, utan något måste att använda tvåfaktorsautentisering. Detta känns vettigt med tanke på att Apples biometriska säkerhet är mycket starkare än lösenord som skrivs manuellt.

Enligt 9to5Max har de nya biometriska inloggningsmetoderna sannolikt att göra med teknikjättens kommande Sign In with Apple-verktyg, som för närvarande betatestas och är planerat att lanseras i september. Verktyget ska göra det "enklare för användare att logga in på appar och hemsidor med hjälp av deras Apple ID".

Apple har arbetat för säkrare integritetslösningar online i flera år nu, som ett resultat av Facebooks Cambridge Analytica-skandal och deras egna iCloud-problem under 2014. Att introducera biometrisk säkerhet till iCloud är definitivt ett steg i rätt riktning.