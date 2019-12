Apple kan slopa namnet iPhone SE 2 för att ge plats åt iPhone 9

Det har varit en lång väntan på uppföljaren till iPhone SE, som lanserades 2016 och inte längre finns tillgänglig direkt hos Apple – men nu verkar det väldigt troligt att en uppföljare är planerad under 2020, och kanske under ett nytt namn.

Japanska bloggen Macotakara, som lyckats riktigt bra med att förutspå Apples lanseringar tidigare, citerar en källa från insidan som säger att den nya budgetversionen av iPhone kommer att kallas för iPhone 9, och inte iPhone SE 2.

Namnet iPhone 9 är definitivt tillgängligt – som ni kanske kommer ihåg från 2017 när Apple behövde en uppföljare till iPhone 7 mobilerna, och samtidigt ville fira att iPhone funnits i tio år, så vi fick iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X.

Här kan ni se vad vi tycker om iPhone 11

The Witcher är på väg till Netflix

Allt vi vet om Note 10 Lite

Om Macotakaras källa stämmer kommer namnet iPhone 9 att användas tillslut, tre år senare. Den kommer också att passa in bättre som uppföljare till iPhone 8 och iPhone 8 Plus, som just nu är de billigaste iPhones som Apple säljer på sin sida.

Liten och billig

Försäljningspunkterna för iPhone SE var uppenbara: den var liten (med en 4-tums skärm) och den var billig (lanserades för cirka 4 695 kronor). Dessa egenskaper verkar följa med till sin uppföljare.

iPhone SE 2 eller iPhone 9 kommer tydligen med samma A13 Bionic processor på insidan som den senaste iPhone 11 serien – vilket matchar originalmobilen, som hade snabb insida men daterad utsida.

Vi har också hört att det blir samma prisklass som hos lanseringen av iPhone SE, så detta är en mobil att hålla koll på om du är sugen på smaskigheterna som iOS har att erbjuda men inte vill betala ett högt pris för det.

Med så många rykten som nu pekar mot en lansering av iPhone SE 2 eller iPhone 9 under första halvan av 2020, skulle vi bli chockade om inget hände under de kommande månaderna – men vi får helt enkelt vänta och se vilket namn Apple kör på.

Via 9to5Mac