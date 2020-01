Bästa wearables från CES 2020: 7 smartklockor som stal showen

Vi har fått se massor av spännande teknologi presenteras på teknikmässan CES 2020 i Las Vegas. Vi har fått se så mycket nytt att det inte varit konstigt om du nästan känt dig lite överväldigad av alla nyheter som visats upp på.

Oroa dig inte, vi är här för att guida dig genom djungeln av nyheter och lyfta fram det allra bästa som presenterades på showen.

I det här fallet kommer vi specifikt att fokusera på de allra bästa wearables-produkterna som visades fram: de som fick oss att tappa hakan och som stack ut från mängden. Om du planerar att köpa en ny wearables under 2020, bör du ta en titt på följande smartklockor.

1. Suunto 7

Suunto 7 drivs av Wear OS (som förbättras långsamt) och har en mängd funktioner som kommer att tilltala de mer fitness-intresserade användarna. Det här är utan tvekan en av de bästa wearables vi fick se under CES 2020. Den är något klumpigt och ligger tydligen lite åt det dyra hållet, men vi kan bortse från dessa små klagomål med tanke på allt annat smartklockan erbjuder.

En inbyggd värmekarta gör det möjligt för dig att se var de populära löparrundorna i ditt område går och det finns över 70 olika sportlägen registrerade på smartklockan - något som förmodligen är mer än tillräckligt för de allra flesta användare, bortsett från professionella idrottare. En hjärtfrekvensmätare, GPS och en höjdmätare är inbyggda i smartklockan som även bjuder på en 2-3 dagars batteritid.

Suunto har en god historik när det gäller produkter inom kategorin hälsa- och fitness, så vi förväntar oss att Suunto 7 blir lika bra i praktiken som den ser ut att vara på pappret. Vit och guld, svart och brons är bara två av de fem olika färgkombinationerna som smartklockan finns tillgänglig i. Den kommer att börja säljas mot slutet av januari 2020 med ett pris på 479 dollar.

2. Amazfit T-Rex

Amazfit har imponerat på oss med deras prisvärda fitnessmätare och smartklockor ett bra tag nu och Amazfit T-Rex är en fortsättning på företagets väldigt framgångsrika resa på wearables-marknaden. En av de mest intressanta specifikationerna här är en påstådd batteritid på 20 dagar, men det är oklart exakt vilka batterisparande funktioner du kommer att behöva använda för att lyckas få ut så lång batteritid mellan varje laddning.

Om du enbart använder den som en klocka och ingenting annat, kommer den enligt Amazfit att hålla i upp till 66 dagar på en enda laddning. Detta är dessutom en robust smartklocka som möter MIL-STD810G-standarden för hållbarhet. GPS-teknologi och en inbyggd kompass finns med på klockan och den har även 14 olika sportlägen, samt en hjärtfrekvensmätare.

Som alltid med produkter från Amazfit, är priset på T-Rex riktigt frestande - den kommer enbart att kosta 139 dollar. Det är dock värt att notera att det kan vara svårt att få tag på produkter från Amazfit här i Sverige. Smartklockan kommer bland annat att släppas i färgerna svart, vit och armégrön och den kommer att köra Amazfit' egna operativsystem istället för något som Wear OS.

3. Amazfit Bip S

Amazfit återigen, den här gången med Bip S (en varation av den ursprungliga Amazfit Bip), som är ännu billigare än T-Rex. Om du vill köpa en miniatyrdator och en fitnessmätare till ett så billigt pris som möjligt, är Amazfit ett utmärkt alternativ med ett startpris på 69 dollar.

Som förväntat har vissa kompromisser gjorts gällande design och material för att kunna nå ett sådant lågt pris: Den är exempelvis lättare och mindre än T-Rex-modellen, men har fortfarande en GPS och en hjärtfrekvensmätare ombord. Med reducerade dimensioner och en mindre skärm, påstår Amazfit att batteriet på Bip S kan hålla ännu längre än T-Rex.

Vi är stora fans av de fyra sköna färgalternativen, samt det låga priset och du kan fortfarande mäta 10 olika typer av sporter direkt från handleden, samt kontrollera musik på mobilen och kolla mobilens notifikationer tack vare Amazfit OS ombord. Detta kan mycket väl vara en av marknadens mest prisvärda smartklockor.

4. Withings ScanWatch

Withings har blivit en expert på att kombinera klockor med traditionell design och inslag av smart teknologi, men den senaste Withings ScanWatch lägger till två väldigt användbara smartfunktioner: möjligheten att upptäcka tecken på oregelbunden hjärtrytm (via en passiv hjärtfrekvensmätare och EKG-avläsningar) och sömnapné.

Att få tidiga varningar om sådana hälsoproblem kan vara oerhört användbart och enbart dessa funktioner är tillräckliga för att göra oss intresserade av smartklockan. Utöver det har den de vanliga funktionerna för hälso- och sömnmätningar, inbyggt i en design som vi anser vara ganska estetiskt tilltalande (den vita och svarta versionen finns tillgänglig i två olika storlekar: 38 och 42 millimeter).

En batteritid på 30 dagar skadar inte heller och är en uppfriskande förändring jämfört med endagars batteritiden vi ser på så många andra smartklockor. Startpriset för Withings ScanWatch kommer att ligga på 249 dollar.

5. Skagen Falster 3

Den tredje generationen av Skagen Falster tar vad som redan var en väldigt bra smartklocka och förbättrat den: Paketet bjuder på i princip allt du kan önska dig från en smartklocka som denna, inklusive NFC för mobila betalningar, GPS, hjärtfrekvensmätare och mer.

Den ser dessutom riktigt bra ut - du kan välja mellan metall, läder och gummiband (versionen med gummiband visas på bilden ovan) och höljet har en snygg, rundad design. Tack vare en mikrofon på smartklockan, kan du båda ringa och ta emot samtal direkt från handleden via en ansluten mobil som kör antingen Android eller iOS.

Wear OS finns med ombord, vilket ger dig snabb tillgång till Google Assistant och djup integration med appar som Google Maps och SMS-meddelanden på mobilen, medan Google Fit tar hand om alla fitnessfunktioner. Skagen Falster 3 kan bli din för 295 dollar.

6. Diesel On Fadelite

Du kommer förmodligen inte att få se en snyggare Wear OS-smartklocka under resten av 2020 - Diesel On Fadelite har ett genomskinligt band med en färg som tonar bort gradvis, samtidigt som den övergripande designen och tonats ned något från det annars robusta utseendet som Diesel vanligtvis väljer att köra på för sina bärbara enheter.

Smartklockan gjorde verkligen ett intryck på oss under CES 2020 och om vi bortser från smartklockans design, bjuder den även på rejäl teknologi. Du hittar bland annat GPS, NFC och en hjärtfrekvensmätare ombord och hela enheten drivs av det senaste Snapdragon Wear 3100-chipsetet. Du kommer inte att kunna få tag på en snabbare Wear OS-klocka på ett bra tag. Eftersom klockan drivs av Google, kan du chatta med Google Assistant precis när du vill.

På en marknad som är full av likartade enheter, är detta en välkommen förändring och dess pris i mellanklassen gör den till en ännu mer frestande produkt - det officiella startpriset är satt till 275 dollar och Diesel On Fadelite kommer att börja säljas under mars 2020.

7. En ny Fossil Gen 5 och Fossil Sport

Fossil var en av de största tillverkarna som använda sig av Googles Wear OS under 2019 (de äger även Diesel och Skagen som vi nämnde tidigare i artikeln) och med uppdateringarna till deras Gen 5 och Sport-serier som tillkännagavs under CES, verkar det som att de kommer att fortsätta i samma spår även under 2020.

Ingenting inuti klockarna har förändrats, men nu kan du köpa Gen 5 och Sport-modellerna i en mängd nya färger på både boett och band. Sport-modellen finns numera tillgänglig i en rad jelly-liknande färgalternativ, medan Gen 5 finns tillgänglig med en tvåtonad boett.

Vi valde att inkludera dessa smartklockor i vår topplista eftersom det uppdaterade utseendet gör dem till ett bättre val än någonsin tidigare - och de var redan några av de bästa Wear OS-klockorna du kunde få tag på. Gen 5 har ett startpris på 295 dollar, medan Sport-modellen är något billigare med ett startpris på 275 dollar.

Kolla in hela TechRadars täckning av CES 2020. Vi befinner oss på plats i Las Vegas för att rapportera om alla nya lanseringar och spännande ny teknologi. Vi kommer även att ge dig tidiga tester och första intryck av allt från 8K TV-apparater, vikbara skärmar, mobiler, laptops och mycket mer.