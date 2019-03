Så använder du en Dualshock 4-handkontroll med en PC

Today's best Sony DualShock 4 deals ? SEK 349 View SEK 349 View SEK 399 View SEK 649 View Show More Deals

Alla spelar på olika sätt. Vissa föredrar att spela med tangentbord och mus (framför allt i skjutspel där det ger lite bättre precision), medan andra lutar mer åt konsolhållet och föredrar handkontrollernas känsla. Du behöver dock ingen spelkonsol för att kunna använda dem. Om du föredrar känslan av en specifik konsols handkontroll och vill använda den med din Windows-PC är det faktiskt inte så svårt att att konfigurera den. Här guidar vi dig genom alla steg du behöver ta.

Dualshock 4, handkontrollen till PS4, är utmärkt att använda som gamepad. Den har alla knappar som krävs i de allra flesta PC-spel som har stöd för handkontroller. Du kan till och med använda pekplattan som en mus om det behövs.

Den enda nackdelen är att det i nuläget inte finns stöd för handkontrollens hörlursutgång, något som betyder att du måste koppla in dina hörlurar direkt i din dator om du vill använda dem.

Du behöver inte ens en Playstation 4 för att uppleva Dualshock 4. Allt du behöver är handkontrollen, en Windows PC och en USB-kabel. Du brukade behöva använda avancerad mjukvara för att få Dualshock 4 att prata med din PC men Sony har gjort det lättare än någonsin att använda en Dualshock-handkontroll med din PC.

Du kan också använda Dualshock 4 trådlöst med din PC via Bluetooth. Antingen behöver du en PC som har inbyggd Bluetooth (som många moderna laptops har) eller så kan du köpa en separat Trådlös USB-adapter för Dualshock 4, en usb-sticka som du stoppar in i din dators USB-port. Sony säljer en officiell version, men vilken Bluetooth-adapter som helst som stödjer Bluetooth 2 och högre borde fungera.

Så använder du Dualshock 4 som en handkontroll i Steam

Steam är en väldigt populär affär och det släpptes en uppdatering som tillåter dig att använda Dualshock 4 med din PC när du kör Steam.

Det är lätt att ansluta handkontrollen för att kontrollera dina PC-spel. Du kan använda den till den TV-anpassade funktionen Big Picture Mode på Steam och spelen kommer då visa PS4-knappar på skärmen.

För att använda Dualshock 4 med PC via Steam, starta Steam och kolla om det finns några uppdateringar och när den senaste uppdateringen har installerats så ska du koppla in din Dualshock 4 (eller ansluta den via Bluetooth) och sen är det färdigt.

Tyvärr så fungerar inte den här lösningen jättebra för alla, så för att få reda på hur du använder din Dualshock 4 med din PC utan Steam så är det bara att fortsätta läsa.

Så använder du Dualshock 4 med din PC

1. Ladda ner DS4Windows

Trots att det är ganska lätt att använda din Dualshock 4 med din PC, är det inte riktigt så enkelt som att bara ansluta den. Du måste först installera ett annat program för att få handkontrollen att fungera med din PC.

Det programmet heter DS4Windows och det gör det väldigt enkelt att ansluta din PS4-handkontroll till din PC. I huvudsak lurar den din PC att tro att den anslutna Dualshock 4 egentligen är en Xbox 360-handkontroll som stöds av Windows.

Du kan ladda ner den senaste versionen av programmet från GitHub-sidan.

2. Installera DS4Windows

Lokalisera den nedladdade Zip-filen, högerklicka på den och välj 'extrahera alla...'

Ett fönster dyker upp och frågar dig var du vill spara filerna du vill packa upp. Du kan antingen välja att packa upp dem direkt i mappen som du har zip-filen i eller så väljer du en annan mapp.

När filerna väl packats upp kommer mappen du packade upp dem i att öppnas och du kommer se två filer. Den första, DS4Updater.exe är ett program som ser till att DS4Windows är uppdaterad med de senaste drivrutinerna så det är värt att köra den här filen om du stöter på problem senare.

Dubbelklicka på den andra filen, DS4Windows.exe, för att starta installationsprocessen som kommer leda till att din Dualshock 4 fungerar med din PC.

3. Installera och konfigurera DS4Windows

När du startar DS4Windows för första gången kommer du bli tillfrågad om var du vill att dina profiler och konfigurationsfiler ska sparas. Vi rekommenderar att använda den förvalda mappen 'Appdata'.

Ett nytt fönster kommer öppnas. Tryck på 'Installera DS4-drivrutiner' för att göra det möjligt att använda Dualshock 4 i Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10 (länkar på engelska).

Om du använder Windows 7 eller äldre måste du också trycka på 'installera 360 Driver'.

4. Anslut Dualshock 4 till din PC via USB

Nu kommer du kunna ansluta din PS4 Dualshock 4-handkontroll till din PC. Du kan göra det på två sätt: antingen via en USB-kabel eller via Bluetooth.

För att ansluta Dualshock 4 via en USB-kabel så behöver du bara en helt normal micro-USB-kabel, samma sort som kommer med många moderna smarttelefoner.

När du väl anslutit kabeln både i din Dualshock 4 och din PC borde Windows upptäcka den och du är redo att spela PC-spel med din PS4-handkontroll.

5. Anslut Dualshock 4 till din PC via Bluetooth

En av de bästa sakerna med att använda din Dualshock 4-handkontroll med din PC är att du kan använda den trådlöst och få mycket mer flexibilitet när du spelar spel.

Dualshock 4-handkontrollen använder Bluetooth, så du måste se till att din PC eller laptop har en Bluetooth-mottagare inbyggd. Om inte kan du köpa en Bluetooth USB-sticka som till exempel Asus USB-BT400, inte nog med att den är liten nog att knappt synas när du ansluter den till din PC, den har också ett ganska bra pris på 129 kronor.

För att ansluta PS4-handkontrollen via Bluetooth, tryck och håll in PS-knappen och share-knappen i 3 sekunder tills ljusdioderna längst upp på handkontrollen börjar blinka.

Sedan öppnar du Bluetooth-inställningarna på din PC. I Windows 10 så ska du trycka på pratbubblan i aktivitetsfältet nere i det högra hörnet av skärmen. Det öppnar åtgärdscentret, där trycker du på 'Bluetooth' och väljer sedan 'trådlös handkontroll'.

Du kan bli ombedd att knappa in ett par koder, i så fall så fyller du i 0000. PS4 Dualshock-handkontrollen kommer nu fungera trådlöst med din PC.

