Prime Gaming: Räkna ner dagarna till Prime Day med de här bonusspelen

Star Wars: The Force Unleashed är ett av spelen som erbjuds som du kan ladda ner inför Prime Day.

Du som är Prime-medlem har goda anledningar att gnugga händerna just nu, då Prime Gaming slår på den stora trumman för att fira Prime Day 2023. Från och med nu och fram till den 11 juli kan du nämligen hämta några riktigt klassiska PC-spel varje vecka, såsom Prey, Baldur’s Gate II: Enchanced Edition och Star Wars: The Force Unleashed.

Dessutom bjuds det på bonusinnehåll till ett gäng populära spel under de kommande fyra veckorna, inklusive Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 och Pokémon GO.

Prime Gaming-spelen som släpps inför Prime Day

Redan nu kan du börja ladda ner de första spelen, och sedan är det bara att besöka Prime Gaming varje vecka och till och med den 11 juli för att ta del av de nya erbjudandena! Här är hela listan över vad du som Prime-medlem har att se fram emot:

Prey (tillgängligt nu via GOG)

(tillgängligt nu via GOG) Baldur's Gate II: Enhanced Edition (tillgängligt nu)

(tillgängligt nu) Shovel Knight: Showdown (tillgängligt 6 juli)

(tillgängligt 6 juli) Star Wars: The Force Unleashed (tillgängligt 10 juli)

Du kan också lägga vantarna på spelinnehåll till följande titlar under de kommande fyra veckorna.

Overwatch 2 (Lös in 5 nivåhopp)

(Lös in 5 nivåhopp) Call of Duty: Modern Warfare 2 och Call of Duty: Warzone 2.0 (Track Rivals Bundle, inklusive Final Moments Victus XMR Blueprint, Nitro Lachmann Sub Blueprint, Dustmaker UTV Skin, Heel Toe Hatchback Skin och Racing Team-klistermärke och Racing Team-klistermärke)

och (Track Rivals Bundle, inklusive Final Moments Victus XMR Blueprint, Nitro Lachmann Sub Blueprint, Dustmaker UTV Skin, Heel Toe Hatchback Skin och Racing Team-klistermärke och Racing Team-klistermärke) Diablo IV (Kosmetiska föremål)

(Kosmetiska föremål) Pokémon GO (Prime-exklusiva utmaningar och belöningar, m.m.)

Som grädde på moset går det fortfarande att hämta spelen vi skrev om tidigare den här månaden, såsom Neverwinter Nights: Enhanced Edition och Sengoku 2.

Så blir du Prime-medlem

För att ladda ner spel från Prime Gaming (och ta del av alla erbjudanden under Prime Day 11 och 12 juli för den delen) behöver du bli Amazon Prime-medlem. Är du inte redan Prime-medlem kan du prova tjänsten helt gratis i 30 dagar, utan bindningstid.

Prova Amazon Prime fritt i 30 dagar | 59 :- 0:- Du kan prova Amazon Prime gratis i 30 dagar, och väljer du att stanna kostar det 59 kronor i månaden, eller 549 kronor för ett årsmedlemskap. Medlemskapet ger dig fri frakt när du handlar hos Amazon.se, exklusiv tillgång till alla erbjudanden under Prime Day 2023 och Prime Video – den populära streamingtjänsten med Citadel, Sagan om ringen: Maktens ringar, Reacher och mycket mer. Du får även tillgång till Prime Gaming, som låter dig ladda ner spel och bonusinnehåll utan extra kostnad varje månad.