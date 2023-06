Amazon avslöjar datumen för Prime Day 2023: Då börjar rean

I juli förra året kunde vi svenskar för första gången shoppa loss på Amazons stora reaevenemang Prime Day, där vi fick se prissänkningar på allt från MacBook-datorer till robotdammsugare och Amazons egna läsplattor och smarta högtalare.

Nu står det klart att Prime Day kommer tillbaka (vi hade inte räknat med något annat) och att det även den här gången blir i juli. Prime Day 2023 kommer att äga rum tisdagen den 11 juli och onsdagen den 12 juli – så börja fila på din önskelista, ställ in påminnelsen i kalenderappen och bokmärk vår guide till Prime Day 2023, där vi kommer att samla de bästa erbjudandena under reans gång.

Den 11-12 juli är det dags för Amazon Prime Day 2023 – se till att registrera ditt Prime-medlemskap innan. (Image credit: Amazon)

Amazon Prime Day 2023: En rea för Prime-medlemmar

Prime Day är Amazons största rea under året, och det här är det nionde året i ordningen som evenemanget anordnas internationellt – men bara den andra gången i Sverige. Det är därför inte så konstigt om du känner dig osäker på exakt vad Prime Day är och hur det funkar. I den här guiden hittar du all information du behöver om Prime Day, och det viktigaste att känna till är att du behöver vara Prime-medlem för att ta del av erbjudandena under rean. Amazon Prime Day är alltså en rea för medlemmar, och är du inte redan medlem är det därför klokt att fixa det innan det roliga börjar.

För att bli Amazon Prime-medlem kan du registrera dig här. Medlemskapet kostar 59 kronor i månaden, men för nya medlemmar är de 30 första dagarna gratis, utan bindningstid.

I ditt Prime-medlemskap ingår förutom prioriterad och gratis frakt och utvalda erbjudanden även tillgång till Amazons streamingtjänst Prime Video, samt Prime Gaming som ger dig gratis spel och innehåll varje månad.

