Black Friday-deal: Stor rabatt på PS5-bundle med Modern Warefare III

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Om du vill kolla in alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets Black Friday, kan du kolla in vår huvudartikel för reafesten.

Black Friday 2023: Alla de bästa erbjudandena

Vi har officiellt gått in i årets högsäsong vad gäller rabatter, erbjudanden och deals. Black Friday närmar sig med stormsteg och innan det har vi Singles' Day att se fram emot. Vi har redan fått se ett gäng suveräna rabatter på teknikprylar, där framför allt TV-apparater från kända märken som Samsung, Sony och LG har fått stora prissänkningar. Men även andra kategorier bjuder på fina rabatter och nu har vi hittat en riktigt bra deal på ett Sony PlayStation 5-bundle med Call of Duty Modern Warefare III och en kontroller.



Detta erbjudande finns tillgängligt hos ett par återförsäljare som bland annat Amazon, Webhallen och Inet, och erbjudandet låter dig spara nästan 2 000 kronor på spelkonsolen och spelet. Dessa paketerbjudanden på PlayStation 5 brukar sälja slut ganska snabbt, så vi rekommenderar att du beställer hem eller förbokar ett snabbt. Vi räknar dock med att få se liknande paketpriser dyka upp på spelkonsolen längre fram under Black Friday-reafesten.