Letar du dator till skolstarten? Just nu hittar du riktigt billiga laptops hos Proshop

Är du ute efter en billig laptop till plugg, arbete eller lite surf i soffan på kvällarna? Eller letar du kanske efter en pluggdator till ditt barn när det är dags för skolstart igen och vill vara ute i god tid? Då bör du kolla in erbjudandet på Acer Chromebook 14 hos Proshop just nu. Asus fyller nämligen 30 år och firar med riktigt fina kampanjpriser på en mängd olika laptops i olika prisklasser (samt en hel den andra produkter som skärmar, moderkort, grafikkort och så vidare, om du skulle vilja kolla in även dem).

Kort om laptopen: Det här är en ganska billig laptop redan från början och är därför ett bra alternativ som en enkel pluggdator, då den är tillräckligt kraftfull för arbetsuppgifterna samtidigt som den känns tryggare att ha med sig i väskan fram och tillbaka till skolan varje dag, jämfört med om du fraktat en dator som kostat en halv förmögenhet! Den har en fyrkärnig Intel Celeron N3450-processor, 4 GB RAM, 32 GB SSD, Intel HD Graphics 500 och upp till 12 timmar batteritid, något som gör att du enkelt klarar dig genom hela skoldagen. Den väger dessutom bara 1,5 kilo, så den är lätt och smidig att bära med sig. Nackdelen med den här laptopen är den lite mindre skärmstorleken på 14 tum, något som innebär att det kan bli lite jobbigt att stirra på skärmen under längre perioder.

Om du vill ha mer information om laptopen eller göra en beställning, kan du klicka in på erbjudandet nedan för att komma direkt till Proshops hemsida.

OBS. Erbjudandet gäller så länge produkten finns kvar i lager och i skrivande stund finns det bara åtta enheter kvar, så om du är intresserad bör du passa på att beställa innan de försvinner! Leveranstid är en till två arbetsdagar.