Included in this guide:

Lego DC har främst tillverkat byggsatser som inriktar sig mot Batman och hans liv i Gotham City, därför dominerar dessa byggsatser även denna lista.

Den här topplistan är uppdelad i två delar, de tre översta byggsatserna riktar sig mot tonåringar och vuxna, medan de tre nedersta byggsatserna är lämpliga för barn och unga.

Lego DC: Topplista

För ungdomar och vuxna:

- Batcave

- Batmobile Tumbler

- 1989 Batmobile

För barn:

- Batcave

- Batmobile Tumbler

- Batman vs. The Joker

Lego DC: Byggsatser för vuxna

Skapa din egna Batcave (Image credit: Lego)

1. Batcave Skapa din egna Batcave Specifikationer Artikel: 76052 Delar: 2526 Åldrar: 14+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Nio minifigurer inkluderade + Baserad på TV-serien från 1960-talet Anledningar att låta bli - Dyr

I denna byggsats kan du återskapa den klassiska Batcave från 1960-talets TV-serie. Byggsatsen innehåller dessutom hela nio minifigurer: Batman, Robin, Bruce Wayne, Dick Grayson, Alfred Pennyworth, The Joker, Catwoman, The Riddler och The Penguin

Det här är den dyraste byggsatsen på vår lista, men det är en byggsats som inte längre finns kvar i Legos egna sortiment. Byggsatsen innehåller även Batmobile, Batcopter, Batcycle och andra detaljer från TV-serien

Bygg ihop ett av filmhistoriens mest ikoniska fordon (Image credit: Lego)

2. Batmobile Tumbler Bygg ihop ett av filmhistoriens mest ikoniska fordon Specifikationer Artikel: 76240 Delar: 2049 Åldrar: 18+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Computersalg SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos CDON SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Batman och The Joker följer med som minifigurer + Otroligt detaljerad + Fungerar bra som dekoration Anledningar att låta bli - Saknar extrafunktioner

I detta byggset kan du bygga ihop en Batmobile Tumbler från The Dark Knight-trilogin. Tillsammans med bilen så medföljer minifigurer föreställandes Batman och The Joker.

Den färdigbyggda modellen är otroligt detaljerad och är otroligt likt originalet från filmerna. Den fungerar bra som dekoration i en bokhylla och kommer definitivt vara något som kapar konversationer.

Bygg ihop bilen från Batman-filmen som släpptes 1989 (Image credit: Lego)

3. 1989 Batmobile Bygg ihop bilen från Batman-filmen som släpptes 1989 Specifikationer Artikel: 76139 Delar: 3308 Åldrar: 16+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + För nostalgikern + Rolig byggupplevelse + Tre minifigurer ingår Anledningar att låta bli - Dyr

Den klassiska bilen från Batmanfilmen som lanserades 1989 med Michael Keaton, Jack Nicholson och Kim Basinger i huvudrollerna finns tillgänglig som Lego-byggsats. Förutom bilen medföljer minifigurer över Batman, The Joker och Vicki Vale.

Det är en bil som visar upp många av detaljerna från filmen i bilen, däribland en detaljerad cockpit som är öppningsbar, maskingevär som går att fällas ut och mycket annat.

Lego DC: Byggsatser för yngre

Batcave finns även tillgänglig för yngre Legobyggare (Image credit: Lego)

1. Batcave: The Riddler Face-off Batcave finns även tillgänglig för yngre Legobyggare Specifikationer Artikel: 76183 Delar: 581 Åldrar : 8+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Sex minifigurer och motorcykel + Kodade meddelanden från The Joker + Karta över Gotham City Anledningar att låta bli - Inte helt korrekt jämfört med filmen

Även yngre Lego- och Batmanfantaster kan bygga ihop sin egen Batcave. I denna byggsats, rekommenderad från åtta år och uppåt, så skapas Batcave med kodade meddelanden från The Joker, en karta över Gotham City och ett verktygsställ.

Hela sex minifigurer ingår i den här byggsatsen: Batman, the Drifter, Selina Kyle, Alfred, Commissioner Gordon och The Riddler. Dessutom ingår en fängelsecell motorcykeln för The Drifter.

Även Batmobile Tumbler finns i en version för barn (Image credit: Lego)

2. Batmobile Tumbler Även Batmobile Tumbler finns i en version för barn Specifikationer Artikel: 76239 Delar: 422 Åldrar: 8+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Bra nybörjarbyggsats för unga Legofantaster + Robust nog att leka med Anledningar att låta bli - Vi är inga fantaster av klistermärkena

Batmobile Tumbler finns även den tillgänglig för yngre Lego-fantaster. Även om den här modellen naturligt nog inte är lika detaljerad som vuxenmodeller så är den trogen originalet från filmen.

Cockpiten på bilen har ett öppningsbart tak och det får plats två minifigurer på sätena. Två minifigurer följer med bilen, nämligen Batman och The Scarecrow och vi anser att denna byggsats fungerar bra för att introducera en yngre publik för Legos värld av byggsatser.

En rolig byggsats för de allra yngsta Lego-byggarna (Image credit: Lego)

3. Batman vs. The Joker En rolig byggsats för de allra yngsta Lego-byggarna Specifikationer Artikel: 76180 Delar: 136 Åldrar: 4+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Roliga minifigurer för barn + Batmobile och Hotrod medföljer + 136 bitar skapar ett nöje för föräldrar och barn Anledningar att låta bli - Inget för en äldre publik

För de allra yngsta Legobyggarna är det här en ypperlig byggsats som är rolig att leka med. Tre minifigurer ingår: Batman, Batgirl och The Joker, dessutom så kommer du med byggsatsen även bygga ihop Batmobile och The Jokers hot rod och ett bankvalv.

Det här är den ultimata byggsatsen för föräldrar att bygga ihop med de lite yngre barnen. När byggsatsen är färdigbyggd så är den stabil nog för att kunna lekas med.

Lego DC: Frågor och svar

Vad är Lego DC? Lego DC är en serie av byggsatser från DC-universumet, där fokus ligger på Batman och hans liv i Gotham City. I serien hittar du mer avancerade byggsatser för en vuxen publik, blandat med byggsatser som inriktar sig mot barn.

När är det rea på Lego DC? Du kan hitta rabatter på DC-byggsatser från Lego under alla tider om året. Allra störst chans till fynd har du dock under reaperioder, som Black Friday och Amazon Prime Day.

Vad finns det för Lego DC-byggsatser? De flesta DC-byggsatser är inriktade mot Batman och hans värld i och omkring Gotham City. Framförallt är de mer avancerade byggsatserna inriktade på just denna värld.