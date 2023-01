The Hulkbuster: The Ba...

Lego Marvel-serien innehåller mängder av byggsatser från Marvel Cinematic Universe. I serien hittar du en bra blandning av karaktärer, vapen och andra viktiga beståndsdelar från Marvels filmiska universum.

Vi har delat upp vår topplista över de bästa byggsatserna från Lego Marvel i två delar. De tre översta byggsatserna är lämpliga för vuxna personer över 18 år. I den nedre delen hittar du tre byggsatser som lämpar sig bättre för yngre fantaster till Marvels värld. Dessa tre byggsatser fungerar dessutom väldigt bra som ett steg in i Legos värld av byggsatser.

Lego Marvel: Topplista

För vuxna:

- Sactum Sanctorum

- Infinity Gauntlet

- Thor's Hammer

För yngre:

- I am Groot

- Avengers Quinjet

- The Hulkbuster: The Battle of Wakanda

Lego Marvel: Byggsatser för vuxna

Bygg ihop Sanctum Sanctorum, hemvist för Doctor Strange (Image credit: Lego)

1. Sanctum Sanctorum Skapa Doctor Stranges hem i tre våningar Specifikationer Artikel: 76218 Delar: 2708 Åldrar: 18+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Nio minifigurer inkluderade + Väldigt detaljerad + Autentiska detaljer Anledningar att låta bli - Dyrt

I denna byggsats kan du återskapa Doctor Stranges trevåningshus. Byggsatsen innehåller dessutom hela nio minifigurer från filmerna Avengers: Infinity War och Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Byggsatsen är väldigt detaljerad och inne i huset så hittar du många detaljer från filmerna. Byggsatsen är något dyr, men fungerar utmärkt som mittpunkt i din Lego Marvel-samling och har måtten 48 x 58.2 x 12.4 centimeter.

Skapa din egna Infinity-handske med denna byggsats (Image credit: Lego)

2. Infinity Gauntlet Bygg din egna Infinty-handske Specifikationer Artikel: 76191 Delar: 590 Åldrar: 18 Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Proshop.se (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Webhallen (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Justerbara fingrar + Fungerar bra som dekoration + Klara färger Anledningar att låta bli - Relativt dyr för knappt 600 delar

Återskapa ett av de kraftigaste vapnen från Marvels universum. I denna byggmodell på 590 delar så får du chansen att bygga din egna Infinity-handske. Vi imponeras inte minst av de klara färgerna och justerbara fingrarna i denna byggsats.

Infinity-handsken har måtten är 31 x 13 x 11 centimeter och fungerar bra på egen hand som dekoration i bokhyllan eller på kontoret. När den är färdigbyggd så är denna byggsats något som garanterat kommer att bjuda in till diskussioner

Greppa Mjölnirs krafter (Image credit: Lego)

3. Thor's Hammer Ta del av Mjölnirs krafter Specifikationer Artikel: 76209 Delar: 979 Åldrar: 18+ specifications Condition Nya Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Proshop.se (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Webhallen (Öppnas i ny flik) Läs mer hos Computersalg SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Stor! + Ser fantastisk ut när den är färdig + Känns bra att hålla i Anledningar att låta bli - Lite upprepande att bygga ihop

Vill du ha en egen version av Mjölnir hemma? Då bör du satsa på att denna byggsats. Totalt 979 bitar ska byggas ihop för att skapa hammaren som är 46 centimeter hög och 29 centimeter bred.

Den färdigbyggda hammaren har en robust känsla och går utan problem att hålla i handen och svinga lite med. Med i byggsatsen följer även en minifigur av Thor tillsammans med småversioner av Infinity-handsken, Tesseract och Odins flamma.

Lego Marvel: Byggsatser för yngre

Skapa din egna dansande Groot (Image credit: Lego)

1. I Am Groot Få din Baby Groot att dansa Specifikationer Artikel: 76217 Delar: 476 Åldrar : 10+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Medföljande kassett + Rörliga ben och armar kan skapa flera poser + Nästan lika gullig som i filmerna Anledningar att låta bli - Kan vara något ostadig beroende på position

Med detta byggset kan du bygga ihop din egna version av Baby Groot från Guardians of the Galaxy. Du kan justera både armar och ben på den färdigbyggda Groot så han kan göra dansrörelser, dessutom medföljer en miniatyrkassett över Awesome Mix Vol. 2.

Det är bara fantasin som sätter gränser för hur du vill posera med din färdigbyggda Groot och det är den perfekta presenten för den lite yngre Marvel-fantasten. Totalt består figuren av 476 delar och har måtten 19,1 x 354 x 7 centimeter.

Sänd ut dina favoritkaraktärer från Marvel i rymden med Avengers Quinjet (Image credit: Lego)

2. Avengers Quinjet Ta med några av dina favoritkaraktärer ut i rymden Specifikationer Artikel: 76248 Delar: 795 Åldrar: 9+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Bra nybörjarbyggsats för unga Legofantaster + Justerbara vingar + Fem minifigurer ingår Anledningar att låta bli - Vi skulle fördra dubbla byggdelar framför klistermärken

För den yngre Marvelfantasten är denna byggsats ett bra steg in i Legos Marvel-värld. Minifigurer av Iron Man, Black Widow, Captain America, Thor och Loki följer alla med i denna byggsats.

Det går att öppna upp Cockpit, passagerarutrymme och den bakre delen av skeppet och vingarna går att justera. Det följer även med klistermärken till byggsatsen där du får möjligheten att dekorera planet som ett S.H.I.E.L.D- eller Avgengers-plan. Måtten på det färdigbyggda skeppet är 48 x 37,8 x 7 centimeter

Bygg din egna Hulkbuster (Image credit: Lego)

3. The Hulkbuster: The Battle of Wakanda Sätt Bruce Banner i cockpiten på din egna Hulkbuster Specifikationer Artikel: 76247 Delar: 385 Åldrar: 8+ Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Få Bruce Banner att bli Hulk-grön genom att vrida på huvudet + Fyra medföljande minifigurer + Rolig att leka med Anledningar att låta bli - Något instabil

Den kanske mest utstickande finessen med denna byggsats är att du kan vrida på huvudet på Bruce Banners minifigur så att ansiktet börjar bli grönt. Förutom doktor Banner, som gör sig bäst i cockpiten av Hulkbuster, får du ytterligare tre minifigurer: Okoye och två stycken outriders.

Måtten på figuren är 26,2 x 28,2 x 5,9 centimeter och den går utmärkt att leka med, antingen ihop med de medföljande minifigurerna eller andra byggsatser från Legos Marvel-serie.

Lego Marvel: Frågor och svar

Vad är Lego Marvel? Lego Marvel är en serie av byggsatser som finns för flera olika åldersgrupper. Du hittar allt från enklare byggsatser som inriktar sig mot barn och unga till mer avancerade byggsatser som inriktar sig mot en vuxen målgrupp.

När är det rea på Lego Marvel? Du kan hitta rabatter på Marvel-byggsatser från Lego under alla tider om året. Allra störst chans till fynd har du dock under reaperioder, som Black Friday och Amazon Prime Day.

Vad finns det för Lego Marvel-byggsatser? Många av de populära karaktärerna från Marvels värld finns tillgängliga som Lego-byggsatser. Du hittar även andra föremål, såsom Thanos Infinity-handske och byggnader från Marvels värld tillgängliga som byggsatser.