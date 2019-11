Min shoppinglista inför Black Friday - produkter, budget och märken

Nu är det snart dags för Black Friday - en av årets största shoppingdagar. Vi på TechRadar är som vanligt sjukt taggade och ser fram emot alla suveräna erbjudanden. Vi kommer att guida dig genom djungeln av erbjudanden dagarna innan själva Black Friday, under den stora dagen och hela vägen fram till Cyber Monday. Om du vill få en snabb översikt över de allra bästa erbjudandena från olika återförsäljarna och inom alla kategorier, bör du gå in på vår samlingsartikel för Black Friday, där vi kommer att samla all viktig information.

Det finns dock några saker du kan börja med redan nu, för att underlätta din shopping och undvika eventuella impulsköp du med största sannolikhet kommer att ångra i efterhand. Det är exempelvis en bra idé att skriva ihop en shoppinglista där du listar vilka produkter du vill inhandla och hur stor budget du vill ha. Fundera på varför du behöver produkterna och vad du ska använda dem till. Planerar du exempelvis att köpa en ny mobil? Vad är viktigast för dig? Är det kameran, lagringen, processorn eller en stor skärm? Vill du ha en ny surfplatta? Är den till dig själv eller till ditt barn? Behöver du den till plugg och arbete eller surf och videotittande på kvällarna? När du går igenom frågor som detta, blir det enklare för dig att begränsa din sökning och det kommer att bli både tydligare och enklare för dig att hitta rätt när Black Friday väl drar igång.

Här är min shoppinglista inför Black Friday, för att ge dig ett litet hum om hur det kan se ut.

Om du vill ha mer tips på hur du kan förbereda dig inför Black Friday eller bara läsa mer om dagen, kan du klicka in på några av länkarna nedan.

Min shoppinglista

Min shoppinglista inför årets Black Friday består av tre produkter: En ny datorskärm, en ny hårddisk och en ny spelkonsol. Nedan kommer jag att gå igenom lite hur jag tänkt och planerat inför shoppingdagen, vilka märken och återförsäljare jag kommer att satsa på och framför allt hur stor budget jag siktar på att ha. Förhoppningsvis kan detta hjälpa dig att planera inför din egen shopping och göra det enklare att hålla saker och ting organiserat.

Mitt Black Friday 2019:

Antal produkter: 3

Målbudget: 3 600-4 200 kronor

En andra skärm

(Image credit: Future)

Behöver: En andra skärm till min setup

En andra skärm till min setup Användning: Mejl och dokument dagtid samt surf och streams kvällstid

Mejl och dokument dagtid samt surf och streams kvällstid Märken: BenQ och LG

BenQ och LG Återförsäljare: Inet, Webhallen och Komplett

Inet, Webhallen och Komplett Budget: 700-1 000 kronor

Eftersom detta kommer att fungera som min andra skärm, behöver jag inte ha något överdrivet - en grundläggande modell i en överkomlig prisklass duger gott och väl. Märken som bland annat BenQ brukar bjuda på en bra kombination av kvalitet och pris på 1080p-skärmar. Under förra årets Black Friday fick vi även se en hel del bra erbjudanden på skärmar från LG. Du kan förvänta dig en hel del rabatter på 20-30 procent, men även några riktigt fina erbjudanden som ligger upp emot 50 procent rabatt. Jag siktar på ett ordinarie pris runt tusenlappen och hoppas på att kunna spara några hundralappar tack vare Black Friday.

Saker att tänka på: Om du vill ha en skärm för gaming, bör du sikta på en modell med hög Hz - håll utkik efter paneltyper som TN eller VA. Om du vill ha en skärm för kreativt arbete som exempelvis Photoshop, bör du leta efter en modell med bra färgåtergivning - håll utkik efter paneltyper som IPS. Om du köper en skärm med högre FPS eller 4K, bör du dubbelkolla innan att resten av datorn klarar av att köra det. Om du är som jag och tycker det är viktigt med en snygg och enhetlig setup, bör du även se till att den andra skärmen är samma storlek som den första.

En till hårddisk

(Image credit: BarraCuda)

Behöver: Mer lagring på datorn

Mer lagring på datorn Användning: Gott och blandat - bilder, dokument och spel

Gott och blandat - bilder, dokument och spel Märken: Seagate, Toshiba och Western Digital

Seagate, Toshiba och Western Digital Återförsäljare: Inet, NetOnNet, Elgiganten och Webhallen

Inet, NetOnNet, Elgiganten och Webhallen Budget: 400-700 kronor

Eftersom jag redan har en SSD för saker på datorn jag vill ska laddas snabbt, som exempelvis stora projekt, operativsystemet och stora spel, behöver jag bara en vanlig mekanisk hårddisk för lite extra plats. Här funkar 3.5" SATA-hårddiskar med rotationshastighet 7 200 rpm och 64 MB+ buffertminne fint. Det är inte jättestor skillnad mellan de olika märkena vad gäller kvalitet, så du bör framför allt kolla på vilket alternativ som ger mest plats för sitt pris. Idag är hårddiskar med 1-2 TB riktigt billiga och bör räcka ett bra tag för de allra flesta. Ifjol fick vi bland annat se rabatter på hårddiskar från Intel, Toshiba, Samsung, Seagate och Western Digital. Priserna varierade ganska rejält - i de allra flesta fall låg rabatterna runt 20-35 procent, men i vissa fall bara snåla 5-10 procent. Var därför lite uppmärksam innan du beställer hem något.

Saker att tänka på: Är priserna verkligen bra? Kolla upp hur priserna låg innan Black Friday och räkna ut hur många procent avdrag det egentligen är - ibland ser det bättre ut än vad det faktiskt är. Hur mycket plats behöver du? Om du använder mycket plats, kan det vara en bra idé att köpa en extra stor hårddisk när du ändå är i farten. Behöver du en SSD eller räcker det med en vanlig mekanisk hårddisk? En SSD kan vara bra för saker som behöver ladda snabbt, men om du bara vill ha något ställe att spara undan saker på, duger en vanlig hårddisk gott och väl.

En ny spelkonsol

(Image credit: Future)

Vill ha: En Nintendo Switch

En Nintendo Switch Användning: För nöjes skull

För nöjes skull Återförsäljare: CDON, Elgiganten, MediaMarkt, Proshop

CDON, Elgiganten, MediaMarkt, Proshop Budget: Cirka 2 500 kronor

Vad vore Black Friday utan de där smått onödiga köpen av teknikprylar man egentligen inte behöver, men som är ack så roliga? Vad sägs exempelvis om en sockervaddsmaskin, kuddhögtalare eller ett par bluetoothvantar? En Nintendo Switch har varit på min önskelista länge nu, men är något jag alltid lagt åt sidan eftersom det inte är något jag "egentligen behöver". Under årets Black Friday tror jag dock att det äntligen är dags.



Nintendo Switch var fortfarande relativt ny under förra årets Black Friday, men vi fick ändå se prisnedsättningar runt tusenlappen på den bärbara spelkonsolen. I år är konsolen inte längre en nyhet och vi har dessutom fått se lanseringen av Nintendo Switch Lite, något som kan resultera i att vi får se lite fina erbjudanden på den äldre versionen av spelkonsolen. Ordinare pris för Nintendo Switch ligger just nu runt 3 600 kronor och du kan förmodligen förvänta dig att se större rabatter än ifjol. Du kan vanligtvis spara ännu mer om du väljer att köpa spelkonsolen tillsammans med ett spel, då får du ett så kallat paketpris (eller bundle). Några av de bundles som finns tillgängliga just nu är Pokémon Let's Go och Super Smash Bros. Det är även värt att notera att det nya Pokémon Sword and Shield kommer att släppas den 15 november, som är precis innan Black Friday, så det kan hända att vi får se några fina paketpriser med det nya spelet.

Saker att tänka på: Håll utkik efter bundles - det kan spara dig ännu mer pengar. Behöver du verkligen en Nintendo Switch eller räcker det kanske med en Nintendo Switch Lite? Gör en lista över vilka Nintendo Switch-spel du vill ha och håll utkik efter rabatter även på dessa!