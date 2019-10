10 tips för att få ut så mycket som möjligt av Black Friday 2019

Black Friday har blivit något av ett globalt fenomen och nu är den stora shoppingdagen snart här - som ser ut att bli större än någonsin tidigare. Black Friday infaller den 29 november i år, medan Cyber Monday-erbjudandena följer strax därefter den 2 december.

Det är inte några enorma skillnader mellan de två dagarna, bortsett från att Black Friday vanligtvis har produkt-specifika erbjudanden, medan återföräljare under Cyber Monday ofta väljer att sätta rabatter som täcker hela sortimentet.

Black Friday blir i allt större utsträckning en vecka (eller till och med en månad) lång rea-fest hos vissa återförsäljare. Ifjol drog vissa återförsäljare igång med sina rabatter redan i mitten av november, något som gav kunderna mer än en vecka extra med erbjudanden.

Med så många erbjudanden från så många olika återförsäljare, kan det vara svårt att veta hur man bäst förbereder sig för Black Friday, men oroa dig inte - vi kommer att guida dig genom det hela. Här är våra bästa tips på hur du får ut så mycket som möjligt av Black Friday 2019.

2. Gör en Black Friday-önskelista

Din önskelista behöver inte vara specifik för någon särskild återförsäljare. Du behöver bara ha en uppfattning om vad du önskar att köpa den 29 november, när Black Friday 2019 äntligen drar igång. Behöver du exempelvis en ny soundbar för att komplettera ditt hemmabio-system? Eller är du på jakt efter en budgetvänlig arbetslaptop?

Ett antal hemsidor låter dig skapa önskelistor på själva hemsidan, vilket kan vara en väldigt bra idé. Om du däremot inte planerar att handla hos någon specifik återförsäljare, är det förmodligen bäst att göra en egen önskelista, så du har någon typ av plan inför Black Friday 2019.

3. Se till att ha dina konton i ordning

Black Friday-erbjudandena bör börja dyka upp mot slutet av november, direkt vid midnatt efter Thanksgiving. Om du vill vara riktigt tidigt ute och shoppa redan under natten eller tidigt på morgonen, vill du inte behöva krångla med att registrera dig på varenda hemsida du vill handla från. Därför är det definitivt värt att ägna 15 minuter till att se till att du har konton redo hos alla återförsäljare du planerar att handla hos under Black Friday 2019.

Det kan också vara en bra idé att se till att din leveransadress och faktureringsinformation är uppdaterad, eftersom produkter kan sälja slut väldigt snabbt under Black Friday och Cyber Monday - så varje minut räknas.

Vissa återförsäljare har dedikerade Black Friday-maillistor. Om du vill vara först med att få reda på en butiks erbjudanden, kan det vara en bra idé att även registrera sig på dessa innan Black Friday 2019 drar igång.

4. Kolla upp saker innan

Det är aldrig en bra idé att börja lägga ut massor av pengar utan att göra lite research först och samma sak gäller även för Black Friday. Det är viktigt att veta exakt vad du är ute efter, så du kan spendera klokt.

Om du exempelvis letar efter en ny soundbar, behöver den ha stöd för Dolby Atmos? Hur bred bör den vara? Vill du ha Bluetooth inbyggt? Ställ dig själv frågor som dessa, så kan du ganska enkelt börja begränsa din sökning till specifika märken och modeller.

Det är också viktigt att titta på tekniska specifikationer istället för modellnummer. Om du inte lyckas hitta just den produkten, kan du ganska enkelt hitta något liknande.

Det är även därför TechRadar har så många olika köpguider. Om du undrar hur du ska få ut så mycket som möjligt av årets bästa teknologi och undrar vilka produkter som är värda att köpa, kan du enkelt ta en titt på någon av artiklarna för att hitta det som är relevant för just dig. Det är värt oerhört mycket att ägna lite tid till att göra research inför Black Friday.

5. Lägg upp en budget (och håll dig till den)

Det kommer att finnas en enorm mängd rabatter under Black Friday och Cyber Monday och det är oerhört lätt hänt att falla ned i fällan att köpa saker "bara för att". Därför är det en bra idé att lägga upp en budget, oavsett om du planerar att köpa en produkt eller flera.

Om du planerar att spendera en betydande summa pengar i år, kan det även vara en bra idé att lägga undan lite varje vecka. Black Friday äger som sagt rum en något udda tid i år, så det finns en risk att du spräcker budgeten om du inte är smart och planerar exakt hur mycket du ska spendera.

Vad du än gör - Släng inte iväg alla dina pengar på suveräna erbjudanden om du precis fått lön. December kan vara en dyr månad, så töm inte alla dina sparkonton.

6. Förbered dig på att gå upp tidigt (eller sitta uppe sent)

De flesta stora återförsäljare publicerar sina Black Friday-erbjudanden vid midnatt den 29 november, så det kan vara en bra idé att sitta uppe från torsdagen om du vill vara säker på att du inte missar några av de största rabatterna.

Det är dock vanligt att hemsidor kraschar som ett resultat av den enorma tillströmningen av trafik på Black Friday och Cyber Monday, så vissa återförsäljare har föreslagit att avvakta tills den värsta rushen lagt sig.

Argos i Storbritannien har exempelvis sagt att den bästa tiden att handla på deras hemsida är mellan 03:00 till 04:00, så det kan vara värt att ställa in ett alarm tills dess för att undvika de värsta cybermassorna. Liknande tider gäller förmodligen hos de flesta återförsäljare som släpper sina erbjudanden vid midnatt.

7. Se upp för bedrägerier

Det är inte bara återförsäljare som planerar att tjäna mycket pengar på Black Friday och Cyber Monday; tyvärr lockar den stora shoppingfesten även en hel del bedragare.

Det absolut bästa sättet att undvika dem är att helt enkelt använda sunt förnuft - ge aldrig ut dina kreditkorts- eller inloggningsuppgifter, se upp för misstänkta mail och tänk till en extra gång innan du klickar in på erbjudanden som känns för bra för att vara sanna.

Det är dessutom en bra idé att kolla att ditt antivirusprogram är uppdaterat (om du använder en PC) och alltid betala på tryggt sätt med ditt kreditkort eller PayPal, istället för direkta pengaöverföringar.

Du bör också vara medveten om att återförsäljare ibland höjer priserna på sina produkter innan de sedan rear ut dem under Black Friday - något som får rabatten att verka större än vad den egentligen är. Därför kan det vara en bra idé att kolla priserna på produkterna du planerar att köpa lite innan Black Friday drar igång, så du får en allmän uppfattning om vad som faktiskt är bra rabatter.

8. Vill du köpa en spelkonsol? Bundles är din vän

Med tanke på att nästa generation av spelkonsoler från de stora företagen är på god väg, kommer återförsäljare förmodligen ha gott om PS4 Pro-, Xbox One X och Nintendo Switch-konsoler att bli av med under Black Friday. Om du planerat att köpa någon av dem, kan det vara en bra idé att hålla utkik efter Bundles-erbjudanden för konsoler.

Om du inte är bekant med den termen, är ett Bundle när en konsol erbjuds tillsammans med ett spel - något som ofta låter dig spara lite pengar, jämfört med om du köpt konsolen och spelet separat.

Ifjol fick vi bland annat se några fina Bundles till PS4 Pro och Xbox One, men inte till Nintendo Switch eftersom den bara funnits tillgänglig i några månader.

Med tanke på att både PS5 och den nya Xbox-konsolen förväntas dyka upp snart och att vi redan fått Nintendo Switch Lite, förväntar vi oss att Black Friday 2019 kommer att bjuda på några ännu finare erbjudanden på konsoler.

9. Överväg att avvakta till Cyber Monday

Även om det inte är några större skillnader mellan Black Friday och Cyber Monday, finns det några fall där det kan vara bättre att vänta på Cyber Monday innan du gör dina inköp.

Om du exempelvis är mer intresserad av mode än teknologi, erbjuder vissa återförsäljare vanligtvis rabatter som gäller hela sortimentet på Cyber Monday, något som innebär att det kan vara värt att vänta.

Cyber Monday är också vanligtvis en bra tid att hitta erbjudanden på små apparater och vitvaror, så om du exempelvis är på jakt efter en ny mikrovågsugn, kan det vara en bra idé att vänta tills Cyber Monday istället för Black Friday.

De allra flesta återförsäljare väljer dessutom att ha kvar sina Black Friday-erbjudanden även under Cyber Monday. Ibland sänker de priserna ytterligare under Cyber Monday. Om du vågar avvakta tills dess kan du alltså har tur och få produkterna ännu billigare, men det finns även en risk att de säljer slut helt innan dess.

10. Black Friday är inte bara Black Friday

Det verkar som att Black Friday- och Cyber Monday-säsongen kommer att bli längre än någonsin i år, där vissa återförsäljare kommer att släppa rabatter en vecka innan och vissa till och med en månad innan Black Friday. Detta var något vi såg redan under Black Friday 2018.

En fördel är att detta delar upp trafiken något över en längre period för återförsäljarna, något som innebär att det är mindre risk att hemsidorna kraschar. Nackdelen är att du behöver vara extra vaksam när det gäller att hålla koll på rabatter.

Det är dock värt att notera: Förra året dök inte de allra bästa erbjudandena upp förrän mot slutet av november, så om det inte är ett helt ofattbart bra erbjudande, är det förmodligen bäst att vänta till själva Black Friday-veckan innan du drar igång med din shopping.

