Bästa Mac-spel 2022: topptitlarna att spela på din MacBook och Mac

Dagens bästa Mac-spel är inte vad de brukade vara, vilket är bra. Apple-ekosystemet inkluderar uppenbarligen Apple Arcade, vilket är utmärkt på sitt eget sätt, men som inte alls är vad vi tänker på när vi tänker på de bästa PC-spelen som finns tillgängliga just nu.

Och helt ärligt, under en lång tid var inte ens de bästa MacBook-datorerna och Mac-datorerna i närheten av att vara enheter för gaming av många anledningar – inte minst för att utvecklarna inte skapade spel för macOS och att det saknades tillräckligt robust hårdvara.

På båda fronter har det dock vänt på senare tid, till stor del tack vare lanseringen av M1 iMac och MacBook, och speciellt de nya 14-tums MacBook Pro och 16-tums MacBook Pro med M1 Pro och M1 Max-processorer, som erbjuder seriös spelprestanda.

När det gäller de bästa Mac-spelen, hittar du många av dem bredvid sina Windows PC-motsvarigheter på Steam. Allt du behöver göra är att öppna butiken, dyka ned bland några av de bästa Steam-spelen och köra igång. Vilka kom med på vår lista? Läs vidare för vår topplista.

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2, som anses vara ett av de bästa rollspelen genom tiderna, förtjänar en plats på alla Mac-spelares datorer.

Oavsett din spelstil, slutmål eller till och med bakomliggande motiv, anpassar Divinity sig till dina val och låter dig spela som du vill. Med en detaljerad värld, rik berättelse och hundratals timmars innehåll är det ett komplext och underhållande spel som förtjänar all sin goda kritik och är värt varenda krona.

EVE Online

EVE Online

Detta nästan 20 år gamla rymd-MMO är populärt än idag och med en dedikerad Mac-klient är det bättre än någonsin och helt optimerat för Apples M1-chip.

Oavsett om det handlar om episka rymdstrider eller att bygga ett intrikat tillverkningsimperium, har denna MMO haft nästan två decennier på sig att förfina sin formel. Och med en nyligen omdesignad ny spelarupplevelse har det aldrig varit en bättre tid att komma in i en av de mest dynamiska gratis MMO-spelen som finns på PC-gamingscenen.

Sid Meier's Civilization VI

Sid Meier’s Civilization VI

Om du är ett fan av strategispel bör Sid Meier's Civilization VI ligga nära toppen av din lista. Den långlivade strategiserien låter dig bygga upp ett imperium från en liten bosättning till en världsdominerande makt, med rivaler att krossa eller bli vän med i takt med att du utvecklar ditt imperium.

Ska du ta ett vetenskapligt tillvägagångssätt och få ett försprång gentemot dina fiender tekniskt eller sopa bort dem med ett militärt övertag? Med tanke på utbudet av valmöjligheter som finns tillgängliga och den ständigt föränderliga kartgenereringen och uppsättningen av motståndare, kommer inget spel någonsin att bli detsamma.

Portal Bundle

Portal Bundle

När det gäller pusselspel har Valves portal fått nästan legendarisk status – och det med goda skäl.

Portal var en banbrytande titel som liknar Great American Short Story om videospel. Portal 2 tar sin föregångares smarta mekanik och omvandlar det till en längre, mer utmanande berättelse.

Det kommer att få dig att både skratta högt och skrika i frustration, men känslan av att klara en särskilt knepig nivå är oöverträffad. Om pusselspel är din grej, måste Portal Bundle finnas i ditt Mac-spelbibliotek.

Subnautica

Subnautica

I Subnautica blir du strandsatt på en mystisk planet – eller snarare, i dess till synes oändliga hav – som en liten fisk i en väldigt, väldigt stor damm.

För att överleva måste du utforska de underjordiska djupen och samla alla resurser du kan, men det här är ingen enkel uppgift. Begränsat syre, outgrundliga djup och monstruösa varelser gör det till en farlig uppgift att utforska, men du är så illa tvungen om du vill överleva. Få spel kombinerar skönhet med spänning på ett så framgångsrikt sätt.

Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium: The Final Cut

Om du är ett fan av gammaldags isometriska rollspel som Planescape: Torment och Fallout 2, är Disco Elysium det perfekta spelet för dig.

Det är en deckare i grunden och Disco Elysium har en av de mest distinkta konststilarna i alla spel vi kan minnas tack vare dess oljemålade scener, djupa berättande och fantastiska röstskådespeleri.

Spelet fick flera utmärkelser efter det släpptes 2019 och anses allmänt vara ett av de bästa RPG-spelen på länge. Det är ett utmärkt val för din Mac.

Firewatch

Firewatch

Älskar du fantastiska, långsamma spel? Då kan Firewatch vara det perfekta spelet för dig.

Det här pittoreska pusselspelet utspelar sig i Shoshone National Forest, där du får rollen som en brandutkik som finner sig själv och sin handledare indragna i ett alltmer märkligt mysterium.

När du utforskar skogen tar spelet allt mörkare vändningar när du försöker gräva till botten av dess historia. Soliga, vackra miljöer i kombination med utmärkt berättande – som till stor del sker över walkie-talkies – gör det till en överdådig upplevelse för alla Mac-spelare.

Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms

Du kan enkelt byta in något av Total War-spelen på denna plats och det hade fortfarande varit ett suveränt val.

Även om Three Kingdoms är det senaste Total War-tillägget, är de senaste Warhammer-titlarna i serien (liksom den kommande Total War: Warhammer III) alla suveräna spel att testa på Mac, liksom Total War-favoriterna Rome och Rome II.

Om du vill utforska Total War-upplevelsen, oavsett vilken period du föredrar, kan du enkelt göra det på din senaste Mac.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Pathfinder RPG-serien tog steget från penna och papper och togs väl emot under 2018 med Pathfinder: Kingmaker. Nu följer Pathfinder: Wrath of the Righteous från 2020 upp den framgången med ett helt nytt äventyr på Mac.

Om du inte är bekant med Pathfinder-universumet är det inte den typen av spel som håller dig i handen tills du lärt dig grunderna, men det kompenserar för det med sitt otroliga djup av spelbara raser och karaktärsklasser.

Spelupplägget har inte förändrats mycket från Kingmaker, men spelet är lika underbart att se på – och lika roligt att spela – och körs utmärkt tack vare kraften i M1-, M1 Pro- och M1 Max-processorerna på de nya Mac-enheterna.

Hades

Hades

Vad finns det mer att säga? Ett av de bästa roguelike RPG-spelen någonsin finns tillgängligt på Mac och om du inte har kollat in Hades är det dags nu.

Som Zagreus, Hades Son, är ditt uppdrag att nå Mount Olympus. En resa som först tar dig genom Underworld, med hjälp av några av den grekiska mytologis största namn. Under hela spelet får Zagreus förmågor, dör och börjar sedan om igen i ett försök att fly dödsriket.

Spelet har fått flera utmärkelser som Critics Choice Award vid Golden Joystick Awards och Best Action vid Games Awards under 2020 och är en av de bästa titlarna som finns att spela på Mac just nu.

Elder Scrolls Online

Elder Scrolls Online

När det kommer till MMORPG-titlar hamnar Elder Scrolls Online (ESO) ibland under radarn, men det gör det inte mindre spektakulärt.

Som den ultimata Elder Scrolls-upplevelsen online, oavsett om det är PvE eller PvP, har ESO ett otroligt djup av innehåll för spelare att utforska.

Vi vill också nämna att ESO har en av de bästa PvP-upplevelserna av alla MMORPG-spel, även om du normalt sett inte gillar PvP.

Det finns inget som är bättre än att storma ett slott med 40 av dina landsmän samtidigt som du blir överöst med motattacker, men lyckas överleva prövningen och bidra till det större militära målet att styra Cyrodiil för din faction.

Stellaris

Stellaris

Stellaris är ett av de bästa 4X-strategispelen som någonsin gjorts, så varför inte spela det på en Mac?

Oavsett om det handlar om att försöka bilda allianser med andra interstellära imperier eller dominera chokepoints i hyperlane-nätverket för att rikta marknaden mot en strategisk resurs, är strategielementen här förstklassiga.

Lägg till förmågan att bygga ett imperium kring en armé av insectoids – som inte kommer att stanna förrän hela galaxen är inordnad i deras hivemind – och du får ett strategispel med otroligt djup och oändlig omspelbarhet.

Se bara upp för dessa Fallen Empires i utkanten av din domän ...

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Bara så du inte tror att alla de bästa Mac-spelen fokuserar på strategi och RPG, rekommenderar vi verkligen att du kollar in Shadow of the Tomb Raider.

Förutom att vara ett av de bästa actionspelen någonsin, är Shadow of the Tomb Raider helt underbart med sina vidsträckta exotiska miljöer och spännande grottor.

Det är den sista delen av Tomb Raider-rebooten, men som tur är finns alla tidigare versioner också tillgängliga, så det är perfekt tillfälle att dyka in i Lara Crofts nya trilogi på din sprillans nya Mac.

Tropico 6

Tropico 6

När det kommer till stadsbyggare är Tropico 6 ett av de absolut bästa spelen du har att välja bland.

Som El Presidente för en karibisk ö, är det upp till dig att höja din lilla önation till storhet genom att exportera råvaror, avvärja imperialistiska kapitalister och undvika strejker över obetalda löner.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon är ett av de bästa Lovecraft-inspirerade spelen som någonsin gjorts och är den typ av spel som belönar masochism.

Var beredd att fylla en hel kyrkogård med hjältar. Överge uppdrag för att spara favoriter. Se din armé sakta falla samman under stressen av det mardrömsliknande äventyret.

Låt dem sedan vila ett tag och säg åt dem att komma över det innan du slänger dem tillbaka in i mardrömmen igen för att döda något cyklopliknande odjur din förfader släppte lös till världen i sin hybris.

Dying Light

Dying Light

När det kommer till zombiespel är det få som når samma höjder som Dying Light.

Detta är en blandning av parkour, slash, melee, zombie-brawler och är utan tvekan ett av de bästa actionspelen som finns. Även efter flera år ser det fantastiskt ut och gameplay känns fortfarande helt suveränt.

Om du letar efter zombie-action på en Mac är detta definitivt spelet för dig. Förståeligt nog är det här spelet lite mer krävande än de flesta, så vi skulle inte rekommendera något sämre än M1-chippet för det här.