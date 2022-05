(Foto: Lucasfilm/Disney Plus)

Den 27 maj 2022 går till historien som dagen då storserierna Obi-Wan Kenobi (Disney Plus) och Stranger Things fjärde säsong (Netflix) släpptes samtidigt. Men även Prime Video har haft en stark månad med serier som Bosch: Legacy och Night Sky som snabbt blivit tittarfavoriter på Amazons streamingtjänst.

Här hittar du sex av våra favorititlar från de senaste veckorna – vilken av dem börjar du kolla på först?

(Image credit: Netflix)

(opens in new tab)

Vi har redan slukat de första avsnitten från den fjärde säsongen av Stranger Things – och vi gillar vad vi sett. Berättelsen vid ett halvår efter Starcourt-bataljen, och alla våra hjältar är nu inte längre kvar i Hawkins.

Den första delen av den ultrapopulära Netflix-serien finns ute nu, och resten av avsnitten kommer i juli.

Se Stranger Things säsong 4 del 1 (opens in new tab) på Netflix

(Image credit: Netflix)

(opens in new tab)

Coronapandemin satte stopp för den resande matentusiasten Philip Rosenthal, men nu är han tillbaka på fältet. Den här gången testar mannen med minspelet krubbet i Helsingfors, Oaxaca, Maine, Portland och Madrid. Kommer han att ta sig igenom ännu en säsong utan att tycka illa om en enda rätt han smakar på? Vår gissning är ja.

Se Somebody Feed Phil säsong 5 (opens in new tab) på Netflix

(Image credit: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

(opens in new tab)

Den efterlängtade Star Wars-serien Obi-Wan Kenobi utspelar sig mellan händelserna i Revenge of the Sith och A New Hope och vi får följa Ewan McGregor som jediriddare när han kämpar mot det nya galaktiska imperiets framväxt.

Miniseriens första två avsnitt finns att streama på Disney Plus nu och återstående fyra avsnitt kommer sedan att släppas veckovis.

Se säsong 1 av Obi-Wan Kenobi (opens in new tab) på Disney Plus

(Image credit: Disney)

(opens in new tab)

Det här är inte vad du tror. För vad som ser ut som ännu en trött återupplivning av en nittiotalsklassiker visar sig i själva verket vara en märklig och högst självmedveten berättelse om ett gäng avdankade Disney-karaktärer som bor i nutidens Los Angeles och kämpar för att fortsätta vara relevanta.

Är du 35 och aldrig riktigt kunnat släppa Disneydags kommer du garanterat att ha roligt med den här filmen – frågan är om dina barn kommer att älska den lika mycket.

Se Piff och Puff: Räddningspatrullen (opens in new tab) på Disney Plus

(Image credit: Amazon)

(opens in new tab)

Spinoffserien Bosch: Legacy tar vid där långköraren Bosch slutade. Harry Bosch arbetar nu som privatdetektiv, men kan inte släppa sina tidigare fall från tiden som kriminalpolis.

Det går att kasta sig rakt in i Bosch: Legacy utan att ha koll på tidigare berättelser och karaktärer, men vi rekommenderar ändå att du kollar på de sju tidigare säsongerna, som också finns på Prime Video, först.

Se Bosch: Legacy säsong 1 (opens in new tab) på Prime Video

(Image credit: Amazon Studios)

(opens in new tab)

Sci-fi-serien Night Sky är ännu en sevärd maj-premiär, som handlar om ett äldre par som har en väl dold hemlighet sedan flera år tillbaka. Det finns nämligen ett hemligt tillhåll under ett skjul i deras trädgård som leder till en övergiven planet. Allt förändras dock när de kontaktas av en ung man som verkar känna till både ett och annat om deras hemlighet.

Se säsong 1 av Night Sky (opens in new tab) på Prime Video

Här är de bästa filmerna på Prime Video just nu

Kolla även in de bästa filmerna på Netflix ...

... och på Disney Plus