I början av året avslöjades det att Amazon Studios tar sig an den historiskt sett svåra uppgiften att förvandla ett omtyckt spel till film.

Det är ett av fjolårets bästa titlar, It Takes Two, som kommer att ta klivet till vita duken, eller tv-skärmen rättare sagt, då den släpps exklusivt på Prime Video.

Tack vare en artikel i Variety vet vi nu en hel del om projektet, såsom den övergripande handlingen, vilken roll Josef Fares och Hazelight Studios kommer att ha i projektet och vilka som skriver manus. Det är nu också bekräftat att en av Hollywoods stora actionhjältar är exekutiv producent – och möjligen också spelar huvudrollen.

It Takes Two kan få en actionstjärna i huvudrollen

Filmatiseringen av It Takes Two kommer förutom Amazon Studios att produceras av dj2 Entertainment, som ligger bakom Sonic The Hedgehog och den animerade Tomb Raider-serien som är under utveckling för Netflix. Ombord finns också Seven Bucks Productions – produktionsbolaget som kan stoltsera med titlar som Red Notice, Jungle Cruise och Jumanji: The Next Level på sitt CV.

Manuset författas av Pat Casey and Josh Miller, mest kända för att ha skrivit Sonic the Hedgehog och Sonic the Hedgehog 2, och de kommer även att vara exekutiva producenter.

På listan över exekutiva producenter hittar vi även Josef Fares and Oskar Wolontis från Hazelnut Studios – spelstudion som skapade det hyllade co-op-spelet som nu blir film.

Den som fått mest uppmärksamhet sedan det avslöjades att han också blir exekutiv producent för It Takes Two är dock Dwayne "The Rock" Johnson.

Actionstjärnan har tidigare medverkat i filmer baserade på spel, som Rampage från 2018, och rykten gör gällande att Johnson även kan komma att få en ledande roll i It Takes Two. Det skulle i så fall innebära att vi får se en annan sida av "The Rock" än vad vi är vana vid, såvida manusförfattarna till It takes Two planerar att förvandla den till en skjutglad actionfest, vilket vi ärligt talat har svårt att se.

Kommer The Rock nöja sig med att producera It Takes Two eller får vi se honom i en ledande roll? (Image credit: Under Armor)

It Takes Two: vad kommer filmen att handla om?

Det vi hittills fått reda på om filmens handling är att den kommer att vara spelets grundberättelse trogen och kretsa kring May och Cody – ett par som går igenom en skilsmässa och vars sinnen överförs till två dockor som deras dotter Rose har gjort för att representera dem. Detta blir starten på en vild och fantasifull resa mot att hitta ett sätt att återvända till sina kroppar.

Då It Takes Two redan har en ovanligt stark och engagerande berättelse i jämförelse med många andra spel som blivit film gör manusförfattarna antagligen klokt i att inte försöka ändra på ett vinnande koncept för mycket. Tidigare har Josef Fares talat varmt om filmprojektets potential, så det blir intressant att se resultatet – som vi dock lär få vänta på.

Det finns ännu inget officiellt premiärdatum för It Takes Two, men räkna inte med att den kommer förrän tidigast 2023.

Till dess kan du som ännu inte provat spelet plocka fram handkontrollerna, ringa en kompis och påbörja äventyret.