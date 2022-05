Det spelar ingen roll hur många serier vi betar av, för precis när vi trodde att listan skulle bli kortare dyker Clark och Bunker upp, samtidigt som favoritserier som Undone och The Wilds får nya säsonger – för att inte tala om avslutningen på Ozark.

Så, sorry filmälskare, men just nu är det serierna som dominerar fullständigt på strömningstjänsterna.

Med det sagt har vi lyckats gräva fram ett par nya intressanta filmer också, som Way Down med Freddie Highmore från The Good Doctor i huvudrollen.

Nedan hittar du 12 purfärska nya serier och filmer, samt några klassiker som precis blivit tillgängliga på Prime Video, HBO Max, Paramount Plus, Netflix, Viaplay och Disney Plus.

Bill Skarsgård spelar Clark Olofsson i den nya miniserien Clark. (Image credit: Netflix)

Miniserien Clark är en högoktanig berättelse om Clark Olofsson – en av de mest karismatiska och och omtalade brottslingarna i Sveriges moderna historia, som fick en hel värld att prata om Stockholmssyndromet efter Norrmalmstorgsdramat 1973.

För regin står Jonas Åkerlund och Clark spelas av Bill Skarsgård.

Se Clark på Netflix

Ten Percent är en stjärnspäckad brittisk komediserie. (Image credit: Amazon Prime Video)

Den nya Prime Video-serien Ten Percent är en brittisk omtolkning av den franska serien Ring min agent! som du hittar på Netflix.

Här ligger talangagenturen i Soho, London, där medarbetarna oavbrutet ställs inför allehanda problem när brittiska storstjärnor ( i rollerna som sig själva) dyker upp i receptionen med svårlösta problem och långa kravlistor.

Se Ten Percent på Prime Video

Samtliga fyra säsonger av Dinosaurier finns nu på Disney Plus. (Image credit: Disney Plus)

Dinosaurer skulle antagligen inte platsa på en topp 20-lista över 90-talets bästa komediserier – folk har helt enkelt en tendens att relatera mer till singlar i New York än en Flinta-inspirerad dinosauriefamilj.

Dinosaurier har dock alltid en speciell plats i våra hjärtan, och glädjande nog har samtliga fyra säsonger av serien, som sändes mellan 1991 och 1994, precis släppts på Disney Plus.

Se Dinosaurier på Disney Plus

Det visar sig att det inte går att få lugn och ro ens i en bunker för stackars Vladimiro. (Image credit: HBO Max)

Den spanska serien Bunker handlar om Vladimiro som tillbringar merparten av sin tid i en bunker under sitt hus, där han får lugn och ro från sin familj och världen utanför. Till skillnad mot vad man kan tro visar det sig dock att bunkern är det sista stället där Vladimiro just kan få lugn och ro.

Se Bunker på HBO Max

Något oväntat fortsätter historien i den andra säsongen av Partisan. (Image credit: Viaplay)

Om du, liksom vi, trodde att Partisan hade berättat klart sin historia så kan vi konstatera att vi alla hade fel. Den andra säsongen av det prisbelönade Viaplay-originalet är nämligen här, med flera nya namn i ensemblen.

Se den andra säsongen av Partisan på Viaplay

I den andra säsongen av Undone blir det mer mystisk och tidsresande. (Image credit: Amazon Studios)

För några år sedan släppte skaparna bakom Bojack Horseman den surrealistiska, andliga, mystiska och alldeles fantastiska animerade serien Undone. Serien handlar om Alma, som efter en bilolycka plötsligt börjar se och kommunicera med sin döda far. Han berättar för Alma att han blev mördad, och en jakt på sanningen inleds.

Den senaste säsongen av Undone släpptes i slutet av april och består av åtta avsnitt.

Se den andra säsongen av Undone på Prime Video

Äntligen är den andra säsongen av The Wilds här. (Image credit: Amazon Studios)

Den hyllade serien The Wilds handlar om några tonårsflickor som blir strandsatta på en avlägsen ö, ovetande om att de är föremål för ett socialt experiment.

Den intensiva berättelsen fortsätter nu i den andra säsongen, som ligger rykande färsk på Prime Video.

Se den andra säsongen av The Wilds på Prime Video

Chris Pikes besättning är redo för avfärd. (Image credit: Paramount)

Den nya Star Trek-serien Strange New Worlds på Paramount Plus består av tio avsnitt som släpps veckovis. Serien är en spin-off på Star Trek: Discovery och vi får följa kapten Christopher Pike och hans besättningen på rymdskeppet USS Enterprise, när de utforskar nya världar i hela galaxen under decenniet före Star Trek: The Original Series.

Se Star Trek: Strange New Worlds på Paramount Plus

På Netflix kan du nu se avslutningen på Ozark. (Image credit: Netflix)

Äntligen har resten av den fjärde Ozark-säsongen släppts på Netflix, för att knyta ihop alla lösa trådar och en gång för alla avsluta serien.

Nu hoppas vi bara att serieskaparna lyckas ta serien i mål på ett snyggt sätt, så att vi slipper lägga till Ozark på listan över otillfredsställande slut, tillsammans med Game of Thrones och Dexter: New Blood.

Se de sju nya avsnitten av Ozark: säsong 4 på Netflix

Sedan 1 maj finns sex Saw-filmer tillgängliga på Viaplay. (Image credit: Viaplay)

Första maj blev de sex första filmerna i den oändliga följetången Saw tillgängliga för streaming på Viaplay.

Argumenterar du för att Saw inte behövde bli en franchise, utan kunde stannat efter första filmen så har du en bra poäng. Men å andra sidan måste ju någon fylla det behov av den här typen av filmer som uppenbarligen finns på marknaden. Saw-filmerna har dragit in över en miljard dollar under årens lopp och en tionde film ryktas vara på gång.

Se Saw I - VI på Viaplay

Omaka brottslingar i Vändpunkten. (Image credit: Netflix)

Den nysläppta filmen Vändpunkten på Netflix bör inte blandas ihop miniserien med samma namn. Åtminstone inte om du är ute efter ett komiskt gangsterdrama snarare än en 11 september-dokumentär.

Hur som helst handlar Vändpunkten, filmen alltså, om slackern Ludovico (Brando Pacitto) som råkar bli indragen i maffiaverksamhet efter att han under pistolhot tvingas låta den kriminelle Jack (Andrea Lattanzi) gömma sig i hans lägenhet.

Se Vändpunkten på Netflix

I Way Down planeras en fräck kupp mot Bank of Spain. (Image credit: Prime Video)

Filmen Way Down släpptes på Prime Video den 6 maj och handlar om civilingenjören Thom (Freddie Highmore) som utarbetar en plan tillsammans med den karismatiske konsthandlaren Walter (Liam Cunningham) för att bryta sig in ett kassaskåp på Bank of Spain. Thom och Walter har exakt 105 minuter på sig att lyckas med sin kupp, medan bankens personal är distraherad av slutspelet i fotbolls-VM 2010.

Se Way Down på Prime Video

