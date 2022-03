Vi längtar efter att få kasta oss in i fiktionens land i Sagan om ringen: Maktens ringar, Avatar 2 och Stranger Things 4 lika mycket som du, men vår egen värld är ju faktiskt rätt skruvad och underbar den också.

Verkligheten visar sig överträffa dikten gång på gång, vilket de bästa dokumentärerna just nu är bra exempel på, så här har vi valt ut några favoriter som du kan streama på dina favorittjänster redan i dag.

(Image credit: Amazon)

Nyligen släpptes Att vara Ricardos, historien om Lucille Ball och Dezi Arnaz som blev kända som sitcom-pionjärer i Love Lucy. Nu finns även dokumentärfilmen Lucy and Desi ute på Prime Video, för dig som vill fördjupa dig mer i parets relation och det avtryck de båda gjorde i Hollywood.

Regissören Amy Poehler öppnar här en skattkista av unikt arkivmaterial och berättar historien med så mycket hjärta att Lucy and Desi lyckats golva tittare och kritiker, trots att relationen har beskrivits i böcker och filmer många gånger förr.

Se Lucy and Desi på Prime Video

(Image credit: HBO Max)

Hur är egentligen livet som amerikansk mångmiljardär? Den frågan kan du få svar på om du streamar Ichan: The Restless Billionaire på HBO Max. Dokumentärfilmen handlar om investeraren Carl Ichan, som kom från en enkel bakgrund men i dag sägs ha en sammanlagd förmögenhet på 20 miljarder dollar.

Han har beskrivits som en mästerlig strateg och förhandlare, samtidigt som han kallas "The Lone Wolf of Wall Street". Men vem är Carl Ichan egentligen?

Se Ichan: The Restless Billionaire på HBO Max

(Image credit: Netflix)

Brukar du leta efter romans på Tinder är det alltid en bra idé att vara på din vakt, så att du inte råkar i klorna på den skrupellöse Tindersvindlaren till exempel. Den här dokumentärfilmen berättar historien om den påstådda miljardärsarvtagaren som lyckades manipulera flera kvinnor och lura till sig miljontals kronor från dem.

Tindersvindlaren har blivit omåttligt populär på Netflix och betraktas av vissa kritiker som den bästa dokumentären som någonsin producerats för streamingtjänsten.

Se Tindersvindlaren på Netflix

(Image credit: Netflix)

Komikern och filmaren Coodie Simmons tog det som i efterhand visade sig vara ett mycket klokt beslut när han började dokumentera den okände men stort drömmande Kanye West, alltså långt innan han blev den världsartist vi känner honom som i dag.

Resultatet blev den här dokumentärserien i tre akter, som blivit en framgångssaga i sig själv och hyllats unisont av kritikerna.

Se jeen-yuhs: A Kanye Trilogi på Netflix

(Image credit: Disney+)

The Beatles: Get Back är Peter Jacksons omtalade dokumentärfilm om Liverpool-kvartettens arbete med vad som kom att bli albumet Let it Be, och deras sista framträdande på Apples Corps tak i London.

Det här är slow-tv deluxe – sammanlagt kommer du att ha tillbringat närmare 8 timmar, mestadels i studiomiljö, med Paul, John, George och Ringo när dokumentärserien är över. Men samtidigt är det ju helt omöjligt att tröttna på att hänga med The Beatles.

Se The Beatles: Get Back på Disney Plus

(Image credit: Amazon Studios)

Wayne Rooney har lagt fotbollsskorna på hyllan efter en framgångsrik karriär, som dock inte alltid var så lätt för honom att hantera privat, med orimligt höga krav från fans och en ökänt hänsynslös brittisk press i hälarna mest hela tiden.

Rooney beskriver en fantastisk fotbollstalang som gjorde avtryck var han än spelade. Dessutom delar huvudpersonen själv, tillsammans med familjemedlemmar, tidigare spelarkollegor och tränare, öppenhjärtligt med sig om allt som pågick bakom kulisserna.

Se Rooney på Amazon Prime Video

(Image credit: HBO Max)

Stanleys Kubricks A Clockwork Orange var en typisk film som inte borde ha kunnat undkomma Spaniens filmcensur under Francos regering under 1970-talet. Märkligt nog gjorde den ändå just det och premiärvisades dessutom på en religiös filmfestival av alla ställen.

Hur det gick och vad eftermälet blev får du reda på i den här dokumentären, där de som var med, inklusive filmens huvudrollsinnehavare Malcolm McDowell, berättar historien.

Se A Forbidden Orange på HBO Max

Här är de bästa filmerna på Amazon Prime Video just nu