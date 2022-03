Från animerade klassiker till månlandningarna: Kolla in de bästa dokumentärerna på Disney Plus.

Med chansen att se The Mandalorian och med succéfilmer från Marvel och avsnitt av The Simpsons slog Disney Plus omgående på stort när plattformen lanserades. Men Disney Plus handlar inte bara om att berätta fiktiva historier. Det finns också massor av spännande dokumentärer att njuta av – oavsett dina intressen kommer du säkert att hitta något som tilltalar.

Naturligtvis är Disney inte blyga för att prata om släpp från sitt eget stall, så det finns gott om kvalitetsdokumentärer om dess rika animationshistoria (Waking Sleeping Beauty, Frank och Ollie), nöjesparker (The Imagineering Story) liksom från den bredare Disney-familjen.

Men tack vare förvärvet av 20th Century Fox 2019, är Disney Plus också värd för ett stort utbud av imponerande dokumentärer från National Geographic – som tar in allt från yttre rymden (Apollo: Missions to the Moon) till de djupaste haven (Titanic: 20 år senare).

Faktum är att det finns så mycket tillgängligt att vi har sammanställt den här listan över de 10 bästa dokumentärerna att titta på på Disney Plus, inför lanseringen av Disney Gallery: The Mandalorian den 4 maj. Läs vidare – du kanske lär dig något ...

The Imagineering Story

The Imagineering Story tar dig bakom kulisserna för att berätta historien om Disneys nöjesparker. (Image credit: Disney Plus)

Coronaviruset kan ha stängt Disneys nöjesparker för tillfället, men du kan uppleva en del av magin på säkert avstånd i denna utmärkta dokumentärserie i sex delar. Med ledning av Leslie Iwerks (regissören för The Pixar Story, även tillgänglig på Disney Plus), går The Imagineering Story bakom kulisserna för att berätta historien om de olika parkerna, samtidigt som den avslöjar hur visionen om de så kallade "Imagineers" får toppmoderna nöjesparksattraktioner att bli levande.

Free Solo

I Free Solo får du följa Alex Honnolds dödsföraktande uppdrag att slutföra en solo-fri klättring. (Image credit: National Geographic)

Alex Honnolds dödsföraktande uppdrag att slutföra en solo-fri klättring – alltså, utan säkerhetsrep – av den ikoniska kaliforniska klippformationen El Capitan utgör det dramatiska ankaret i denna fängslande, Oscarsbelönade dokumentär. Honnolds yrselframkallande, övermänskliga bedrifter på klippan är inte bara häpnadsväckande, kamerateamets anmärkningsvärda bedrifter som spelade in hans äventyr är nästan lika respektingivande i sig själva. Den ultimata cliffhangern.

Waking Sleeping Beauty

Nu när Disney äger Marvel, Star Wars och Pixar – samt stoltserar med en mycket framgångsrik rad hemmagjorda filmer – är det lätt att glömma att studion inte alltid har varit en så pålitlig succémaskin. På 1980-talet slog Disneys animationsavdelning in på en rad mindre fantastiska filmer som Basil the Great Mouse Detective och Oliver & Company. Den här dokumentären berättar historien om studions tidiga 1990-tal och återkomsten till succéerna, när studiochefen (och framtida Dreamworks/Quibi-grundaren) Jeffrey Katzenberg inledde en framgångsrik serie animerade hits inklusive The Little Mermaid, Aladdin och The Lion King.

Frank and Ollie

Walt själv hade en tendens att hamna i rampljuset, men de så kallade "Nio gamla män" - Disneys mest betrodda grupp av animatörer - förtjänar sin beskärda del av äran för att studion blev en stor framgång i Hollywood. Denna dokumentär från 1995 fokuserar på Frank Thomas och Ollie Johnston, två män som arbetade på Snövit och de sju dvärgarna, Pinocchio, Bambi och i stort sett alla andra Disney-klassiker fram till början av 1980-talet – samt skrev animationsbibeln The Illusion of Life. Ett måste för fans av Disney-animation.

Science Fair

Tänk tillbaka på din gymnasietid och chansen är stor att du var mer intresserad av sport eller tv-spel än att engagera dig i toppvetenskaplig forskning. Det är dock inte fallet för alla ...

Denna dokumentär från 2018 följer nio tonåringar på International Science and Engineering Fair i Los Angeles – och de får oavsiktligt resten av oss att känna att vi borde ha jobbat lite hårdare. När barnen visar upp en anmärkningsvärd skicklighet i kraftfulla discipliner som flygteknik, skäms filmen inte över att sätta sina anmärkningsvärda prestationer på en piedestal. På Science Fair ärver nördarna verkligen jorden.

Before the Flood

Dokumentärer med kändisar som belyser "problem" har inte alltid den bästa meritlistan, men Leonardo DiCaprios passionerade klimatförändringsexponering är ett lysande undantag från regeln. När han reser runt planeten (DiCaprio erkänner storleken på hans koldioxidavtryck), undersöker Wolf of Wall Street-stjärnan båda sidor av argumentet om global uppvärmning, från smältande istäcken till aggressiv utvinning av fossila bränslen. Han klämmer också in intervjuer med politiska tungviktare som president Barack Obama längs vägen. Det kanske mest relevanta medverkan från detta dokument från 2016 är dock att världen har sett så lite förbättringar sedan dess.

Apollo: Missions to the Moon

Historien om hur Nasa satte 12 män på månens yta mellan 1969 och 1972 är en berättelse som aldrig blir gammal. (Image credit: Disney/National Geographic)

Historien om hur Nasa satte 12 män på månens yta mellan 1969 och 1972 har berättats många gånger tidigare, men det är en berättelse som aldrig blir gammal. Släppt för att markera 50-årsdagen av Neil Armstrongs första månsteg, är denna National Geographic-dokumentär helt uppbyggd kring arkivmaterial. När regissören Tom Jennings sammanställer material från Nasa, TV-nätverk och vidare till en linjär tidslinje, ger avsaknaden av moderna talande huvuden det ett spännande perspektiv utan efterklokskap, vilket gör att du kan dra dina egna slutsatser om en av mänsklighetens största prestationer någonsin.

Titanic: 20 Years Later

Att vinna en rekordstor mängd Oscars och bli den självutnämnda "världens kung" gjorde inte ett slut på James Camerons intresse för Titanic. Gjord två decennier efter hans succéfilm, följer denna National Geographic-dokumentär den legendariska Terminator/Aliens-regissören när han återvänder till världens mest berömda skeppsvrak – och får reda på var biljettkassan hade rätt och fel. Det visar sig att sänkningen kanske inte var helt korrekt ...

Atlantis Rising, där Cameron letar efter det mytomspunna undervattensriket, finns också på Disney Plus.

Elephant

I den här filmen från 2020 får vi följa en flock elefanter på väg över Kalahariöknen. (Image credit: Disney)

Ingen lista över de bästa faktaerbjudandena på Disney Plus skulle vara komplett utan en naturdokumentär – trots allt finns det massor att välja mellan. Men vi har laddat upp för den här filmen från 2020 om en flock elefanter på väg över Kalahariöknen. Filmskaparteamet förvandlar Gaia, Shani, Jomo och vänners äventyr till en sammanhängande – ibland tårdryckande – berättelse samtidigt som de får ut det mesta av fantastisk naturfotografering. Men för allt detta kommer dokumentären förmodligen att bli mest ihågkommen för att markera att hertiginnan av Sussex, Meghan Markle, återvände till skärmen. Hon donerade sitt arvode till välgörenhetsorganisationen Elephants Without Borders.