Test: Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 er full av funksjoner og gir deg enormt mye for pengene. Den er utstyrt med fargeskjerm som er mye mer lyssterk enn den på forgjengeren, og den har høyere oppløsning også. Batterilevetiden er også glimrende, og den har forbedret sporing. Dermed blir Mi Band 4 lett å anbefale for deg som vil ha et rimelig alternativ til Fitbit.

Xiaomi Mi Band 3 var bra, men Xiaomi Mi Band 4 sikter mot å være enda bedre.

For mindre enn prisen av to kinobilletter, et par bøtter med popkorn og to store brus, får du mulighet til å bli mer aktiv med en fargeskjerm, pulsmåler og tilkoblet GPS. Du får til og med svømmesporing, og i motsetning til hva som var tilfelle med forgjengeren så er skjermen god å bruke utendørs.

Selve chassiset har samme størrelse som før – du kan til og med bruke de samme reimene – og den nye modellen er minst like brukervennlig.

Du får også en større skjerm som er mindre fiklete å bruke, og et litt større batteri – faktisk holder det til hele 21 dagers bruk, tross at Mi Band 4 som nevnt er utstyrt med fargeskjerm og høyere lysstyrke.

Xiaomi Mi Band 4: pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig nå

Koster fra rundt 460 kroner i norske nettbutikker

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Band 4 er tilgjengelig i norske nettbutikker nå, og prisen starter på rundt 460 kroner.

I Kina finnes det også en dyrere versjon som er utstyrt med NFC, men det eneste den ekstra funksjonen kan brukes til er betalingstjenester som ikke støttes her.

Design og skjerm

Passer med de samme reimene som Mi Band 3

Større 0,95 tommers skjerm

Opptil 400 nits lysstyrke

Designet til Xiaomi Mi Band 4 er rent og enkelt, og den virker kanskje litt kjedelig helt til man fyrer opp den flotte fargeskjermen.

Den er lett på håndleddet med sine 21 gram, og til forskjell fra smartklokker som Amazfit Verge og Samsung Galaxy Watch Active så merker man nesten ikke at man har den på.

Forsiden av Mi Band 4 preges stort sett av den store berøringsskjermen i tillegg til den kapasitive knappen under, og det er disse du bruker til å navigere deg rundt. På baksiden sitter pulsmåleren, sammen med kontakter som brukes til lading.

Bilde 1 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 (Image credit: TechRadar)

Gummireimen bruker et enkelt festesystem, og den er komfortabel å ha på. Den som følger med er sort, men om du vil ha noe som er litt mer festlig så finnes det masse reimer for Mi Band 3 tilgjengelig.

Skjermen til Mi Band 4 er større enn på forrige modell, og den måler 0,95 tommer. I tillegg har den også høyere oppløsning, og den føles også mer responsiv og presis.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Ikke minst gjør den økte lysstyrken at den er mye bedre å bruke både inne og ute, og sammen med den smarte vekkingen som skjer når du vrir på håndleddet, så gjør det at dette er den første Mi Band-modellen som føles som den kan erstatte en smartklokke.

Mi Band 4 kan også bli med på svømmetur og i dusjen, og det loves at den skal være vanntett ned til 50 meter.