Test: TicWatch Pro 3 Ultra

TicWatch Pro 3 Ultra er en god smartklokke som byr på små men betydningsfulle forbedringer sammenlignet med forgjengeren, inkludert et mer strømlinjeformet design og gorilla-glass i front. Du får også god treningssporing, høy ytelse og ekstremt lang batterilevetid, og ikke minst er prisen lavere enn for en del av de beste konkurrentene.

TicWatch Pro 3 Ultra er en god smartklokke som byr på små men betydningsfulle forbedringer sammenlignet med forgjengeren, inkludert et mer strømlinjeformet design og gorilla-glass i front. Du får også god treningssporing, høy ytelse og ekstremt lang batterilevetid, og ikke minst er prisen lavere enn for en del av de beste konkurrentene.

Kort oppsummert

TicWatch Pro 3 var en svært god smartklokke da den kom, og selv om TicWatch Pro 3 Ultra i det store og det hele er den samme smartklokken, så har den også fått noen meningsfylte forbedringer som gjør den til en enda bedre konkurrent til for eksempel Samsung Galaxy Watch 4 og Apple Watch 6. Samtidig har også prisen blitt noe høyere, noe som naturlig nok også må tas med i beregningen.

Designet har blitt enda mer strømlinjeformet, og noen av designdetaljene som preget forgjengeren er fjernet til fordel for et mer enhetlig uttrykk. Det gjør at TicWatch Pro 3 Ultra fremstår enda mer som en klokke du kan bruke i alle slags sammenhenger uten at den virker malplassert.

Den store OLED-skjermen på 1,4 tommer er lyssterk og skarp, og den gjør det mulig å bruke urskiver som inneholder mye informasjon uten at ting blir vanskelig å se. I tillegg gir den også god plass til navigering og betjening, og det kommer også godt med at den er responsiv og pålitelig i bruk. Ikke minst har Ultra-modellen fått Gorilla-glass i front, noe som burde sikre at den har bedre motstandsdyktighet mot riper og merker.

Skjermen til TicWatch Pro 3 Ultra er både lyssterk og fargerik. (Image credit: Truls Steinung)

I tillegg har Pro 3 Ultra også beholdt den unike ekstra LCD-skjermen TicWatch er kjent for, og den sikrer fortsatt utrolig batterilevetid så lenge du har den aktivert.

Klokken er utstyrt med et stort utvalg av sensorer, inkludert en ny pulsmåler Mobvoi lover skal være mer presis enn før. Dette er vanskelig å måle nøyaktig, men vår opplevelse er i hvert fall at den fungerer veldig pålitelig og godt. I tillegg gir den mulighet for mer omfattende overvåkning av helsetilstand med varsler om uvanlige pulsutslag og lignende. Denne funksjonen er ikke like avansert som Apples EKG-måling, men den kan være nyttig å ha likevel.

TicWatch Pro 3 Ultra spesifikasjoner Skjermoppløsning: 454 x 454, 326 ppi Skjermstørrelse: 1,4 tommer Prosessor: Snapdragon Wear 4100 RAM: 1 GB Lagring: 8 GB Bluetooth: 5.0 Wi-Fi: 802.11b/g/n Operativsystem: Wear OS Batterikapasitet: 577 mAh Reimbredde: 22 mm Sertifiseringer: IP68, MIL-STD-810G Mål: 47 x 48 x 12,3 mm Vekt: 41 g

TicWatch Pro 3 Ultra byr på gode treningsfunksjoner som bidrar til å holde deg oppdatert på fremgangen din, og GPS kan komme godt med ute i skog og mark i tillegg til at den sporer ruten din mens du for eksempel er ute og jogger.

Alt dette fungerer veldig godt, ikke minst takket være den gode ytelsen fra prosessoren, en Snapdragon 4100, som også satt i forgjengeren. Operativsystemet Wear OS, som riktignok ikke har det meste spennende grensesnittet på markedet, gjør ellers at du får tilgang til et godt utvalg med apper fra Google Play. Blant dem finner vi også Spotify som støtter offline-lytting når du et ute uten telefonen. Da kobler du bare bluetooth-hodetelefoner direkte til klokka, så er alt klart til bruk.

Alt dette gjør TicWatch Pro 3 Ultra til et godt alternativ til toppmodeller som Samsung Galaxy Watch 3 og Apple Watch 6, selv om det skal sies at den økte prisen gjør at den nærmer seg de to førstnevnte.

Ved siden av prisen er det egentlig bare det litt uoversiktlige grensesnittet som trekker ned helhetsinntrykket til TicWatch Pro 3 Ultra. Blandingen av TicWatch-apper og Googles egen apper blir litt rotete, og det hjelper heller ikke at funksjonaliteten som er knyttet opp til telefonen er fordelt mellom Mobvois egen app og WearOS-appen. Dette er riktignok noe man blir vant til, men det kunne også vært bedre løst.

Alt i alt er TicWatch Pro 3 Ultra en svært god smartklokke som kan konkurrere med de aller beste på markedet, men det reflekteres også i prisen som nå ligger på linje med hva Samsung tar for tilsvarende utgaver av Galaxy Watch 4. Spørsmålet blir dermed kanskje først og fremst om du liker designet og den unike skjermen som gir ekstrem lang batterilevetid, og hvis svaret på det er ja så kan den være et godt valg.

TicWatch Pro 3 Ultra: pris og tilgjengelighet

The TicWatch Pro 3 Ultra ble lansert 13. oktober med en veiledende pris på 3299 kroner. Den er tilgjengelig i norske nettbutikker fra 3049 kroner for øyeblikket, noe som er underkant av 500 kroner mer enn prisen for forgjengeren TicWatch Pro 3.

Den unike LCD-skjermen TicWatch er kjent for, sikrer også her at du kan få ekstremt lang batterilevetid. Nytt for denne modellen er det også at du kan endre farge på bakbelysningen. (Image credit: Truls Steinung)

Design og skjerm

Designet til TicWatch 3 Pro Ultra har store likheter med TicWatch 3 Pro, og førstnevnte må først og fremst kunne kalles en strømlinjeformet utgave av det samme designet. Den har blitt 0,1 mm tynnere, noe som i seg selv ikke utgjør den helt store forskjellen, og det er kanskje først og fremst de kosmetiske endringene på forsiden gjør at den fremstår som litt slankere og nettere enn før.

Utover det fremstår den som like premium og stilfull som TicWatch 3 Pro, og i motsetning til enkelte andre smartklokker, inkludert Apple Watch, har den et veldig klassisk design som får den til se ut som en tradisjonell klokke ved første øyekast.

Den sorte og matte overflaten bidrar også til et diskret uttrykk, og tross at skjermen er stor med 48 tommer så fremstår likevel TicWatch 3 Pro Ultra som slankere og mindre enn mange andre smartklokker. Ikke minst er den også lett med bare 41 g.

Skjermen til Pro 3 Ultra er den samme som før, med 1,4 tommer og 454 x 454 piksler, og den fremstår fortsatt som skarp og lyssterk. Her vil du ikke ha noen som helst problemer med å bruke den hvor som helst, inkludert utendørs i sterkt sollys.

Den unike ekstra LCD-skjermen som ligger over den vanlige skjermen er også fortsatt på plass, og sikrer at du kan se hva klokka er uten å bruke strøm på å lyse opp AMOLED-skjermen. Den ser riktig nok langt i fra like bra ut, men de som setter pris på 80-talls retrodesignet til gamle Casio-klokker vil nok ha stor glede av dette.

Liker du ikke LCD-skjermen kan du velge å alltid ha AMOLED-skjermen på, men den bruker naturlig nok mye mer batteri.

En nyvinning med skjermen til Pro 3 Ultra er at den har fått Gorilla-glass, noe 3 Pro ikke hadde. Dermed burde den være bedre skikket til å motstå riper og tåle mer juling uten at den knuser.

TicWatch Pro 3 Ultra tar seg godt ut med et enda mer strømlinjeformet design enn forgjengeren. (Image credit: Truls Steinung)

Betjeningen er fortsatt den samme som før, med to betjeningsknapper på høyre side i tillegg til berøringskjermen. Den øverste av de to knappene bringer opp app-listen, mens den nederste gir deg en valgfri snarvei til en app du bruker ofte. Du kan også holde den øverste knappen inne for å aktivere Google Assistant.

TicWatch 3 Pro Ultra kommer med en gummireim som både tar seg godt ut, og som fungerer glimrende til trening og aktivitet. Ønsker du et mer klassisk uttrykk (eller noe helt annet for den saks skyld), så er det imidlertid greit å vite at klokkene passer med alle standardreimer på 22 mm. Dermed kan du gjerne bytte reim etter anledning om du ønsker det.

Det er riktig nok litt overraskende at Mobvoi har gått bort fra den syntetiske reimen med sømmer som satt på TicWatch Pro 3. Den var et greit kompromiss mellom aktivitetsvennlig og stilfull, og fungerte godt til det aller meste. Den nye reimen er mer rendyrket sporty, og dermed kanskje også litt mindre allsidig.

Ved siden av de typiske treningstypene man forventer, kan man også spore en lang rekke mer uvanlige aktiviteter. (Image credit: Truls Steinung)

Trening og helse

TicWatch Pro 3 Ultra kommer med et godt utvalg av trenings- og helsefunksjoner, og selskapets egne apper er lett å finne takket være Tic-prefikset de alle er utstyrt med (TicExercise, TicHealth, TicSleep osv.)

TicExercise-appen byr på sporing av haugevis med ulike aktiviteter, og dette er funksjonalitet som er godt etablert og enkel å bruke.

Samtidig kommer også klokka forhåndsinstallert med Googles helse- og aktivitetsapper, inkludert Google Fit Trening, Google Fit Pust osv., noe som for så vidt er fint fordi det gir flere muligheter, men det gjør også at klokka blir litt uoversiktlig å bruke i begynnelsen. Rutinerte brukere vil nok raskt finne frem til appene man ønsker å bruke uansett, men nybegynnere kan fort gå seg vil i brukergrensesnittet og miste oversikten. Dette kunne Mobvoi med fordel ha gjort litt enklere.

TicWatch Pro 3 Ultra er utstyrt med GPS, og denne fungerte fint under vår testing. Det tar riktig nok litt tid fra man åpner trenings-appen til den faktisk finner GPS-signal, men ikke noe særlig mer tid enn vi er vant til fra de fleste andre smartklokker.

Baksiden er utstyrt med pulsmåler og måler for oksygenmetning i blodet. (Image credit: Truls Steinung)

Klokka fungerer glimrende under trening, både takket være den gode ytelsen som vi kommer tilbake til, og den lave vekten og profilen på håndleddet som sikrer at den ikke er i veien eller føles tung. Samtidig er den naturlig nok mer merkbar enn mindre aktivitetsbånd og slankere klokker som Samsung Galaxy Watch Active 2. Under trening bidrar også gummiarmbåndet til at klokka sitter godt og behagelig selv om du svetter mye.

Klokka støtter sporing av puls og oksygennivå i blodet, og Ultra-modellen har fått en ny pulssensor som skal være mer nøyaktig enn tidligere. I tillegg kan den måle pulsen din kontinuerlig og si fra om du opplever unormale variasjoner. TicWatch Pro 3 Ultra byr altså på noen av de samme mulighetene som for eksempel Apple Watch gjør, men du får ikke full EKG-måling slik sistnevnte har.

Søvnsporingen er omtrent på nivå med hva vi er vant til fra for eksempel Huawei, og klokka holder styr på ulike søvnstadier og hvor lenge du sover i løpet av natten. I tillegg får du oversikt over puls og SpO2 mens du sover. Det eneste vi har å utsette på denne funksjonen, er at den ikke gjør en spesielt god jobb med å kombinere flere søvnperioder til én når du har vært våken i løpet av natten. Det kan gjøre dataene litt mindre oversiktlige.

Vi kan også ta med at Spotify med offline-lytting er støttet på denne klokka, noe som kommer veldig godt med når du vil legge igjen telefonen hjemme og bare ha med smartklokka på løpetur. Da kan du ganske enkelt laste ned spillelistene eller låtene du vil ha med, koble til et par bluetooth-hodetelefoner rett til klokka og løpe av gårde.

Den proprietære laderen er magnetisk, og festes enkelt til baksiden av klokken. (Image credit: Truls Steinung)

Ytelse

TicWatch Pro 3 var først ute med Snapdragon 4100, og TicWatch Pro 3 Ultra kommer med den samme prosessoren sammen med den samme 1 GB-en med RAM og 8 GB lagring. Alt dette gjør TicWatch Pro 3 Ultra til en rask og responsiv smartklokke, som aldri byr på problemer med ytelsen, uansett hva du ønsker at den skal gjøre.

TicWatch Pro 3 Ultra holder seg til den vanlige navigeringen vi kjenner fra andre WearOS-klokker, og skyving inn fra de fire retningene venstre, høyre, oppe og nede gir deg henholdsvis hendelser, "tiles", varsler og kontrollsenter.

Når du trykker på den øverste knappen får du en liste over alle installerte apper, som du kan skrolle gjennom. Dette fungerer fint, selv om det er langt i fra like stilig som grensesnittet til for eksempel Huaweis smartklokker.

Du får med et godt utvalg av urskiver, og den høye oppløsningen til skjermen gjør at selv de som har masse detaljer og informasjon fungerer fint. Samtidig finnes det også mange mer minimalistiske varianter for de som ønsker det.

Batterilevetid

Batteriet på 577 mAh er en av TicWatch Pro 3 Ultras største styrker – ved normal bruk varer den lett i to hele dager, og gjerne også godt ut i en tredje. Har du behov for mer batterilevetid enn det, kan du eventuelt aktivere Essential Mode ser kun den sekundære LCD-skjermen er aktivert. Ifølge Mobvoi skal klokka da kunne holde det gående i hele 45 dager på en full opplading, men da har du også en klokke med ganske begrenset funksjonalitet. Dette er altså ikke en modus du vil ønske å bruke hele tiden, men den er god å ha når det er behov for det.

Det skal også sies at Essential Mode faktisk gir deg både pulsmåling, oksygennivå , skrittelling og søvnsporing, og det er betydelig mer enn hva slike batterisparingsmoduser vanligvis gjør.

Lading foregår med den medfølgende proprietære ladekabelen, og det følger ikke med ladeadapter så det må du stå for selv. Det tar omtrent en time å lade opptil 60 prosent, noe som ikke er voldsomt imponerende men godt nok til å gi klokka en rask opplading hvis det er behov for det før du skal ut å løpe.

Bør jeg kjøpe TicWatch 3 Pro?

TicWatch Pro 3 Ultra her et sporty men samtidig stilfullt design som gjør at den passer til de fleste anledninger. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis …

Ikke kjøp den hvis …

Opprinnelig testet: januar 2022