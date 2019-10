Test: Sennheiser Momentum Wireless (2019)

Det er mye å like med Sennheiser Momentum Wireless (2019): de låter fantastisk, ser svært bra ut og kan enkelt konfigureres gjennom en mobil-app. Men batteritiden på 17 timer står ikke helt i stil, og prisen – ja, den er høy.

Hvis du eier eller har eid et par skikkelig bra støydempende hodetelefoner, vet du hvor raskt man blir avhengig av dem – og kanskje du også har erfart at man lett kan legge dem fra seg på de rareste steder.

Fortvilende leting i huset etter dine beste hodetelefoner, kan være irriterende – i hvert fall hvis det skjer med jevne mellomrom. Heldigvis er Sennheisers nyeste utgave av Momentum Wireless utstyrt med innebygd Tile-sporing – så slipper du å endevende huset hver gang du skal ut og reise.

Disse heldekkende, såkalte over-ear-hodetelefonene er pakket med fine funksjoner, men også dyrere enn sine konkurrenter. Vi har forsøkt å finne ut om de er verdt alle pengene de koster.

Pris og tilgjengelighet

Nye Sennheiser Momentum Wireless er for øyeblikket kun tilgjengelig i svart, men i november slippes også hodetelefonene i en off-white variant.

Så over til prisen. Ja, hold deg fast, for disse støydempende hodetelefonene er svært dyre. Prisen begynner på 4190 kroner, som er rundt en tusenlapp mer enn hva våre støydempende favoritter Sony WH-1000XM3 koster. Sonys flaggskip er nemlig å få kjøpt for «bare» 3090 kroner.

At sporingsfunksjonen fra Tile er inkludert i totalpakka til Sennheiser, kan ikke isolert forsvare en slik prisforskjell, all den tid en slik sporingsbrikke kan fås for rundt 180 kroner. Derfor må Sennheisers siste trådløse hodetelefoner også slå sine konkurrenter på design, lydkvalitet og støydemping. Dét er ingen smal sak.

Design

Sennheiser Momentum Wireless (2019) stikker seg positivt ut i jungelen av hodetelefoner. Kontrasten mellom rene, sorte ørekopper og metallisk, røff hodebøyle skaper et uttrykk som vil være lett å kjenne igjen.

Og det er nettopp hodebøylen som er flaggskipets mest slående detalj. De støydempende hodetelefonenes justerbare bøyle er i sandblåst, rustfritt stål, og på hver side sitter det en slags skinnende knapp som både holder ørekoppene på plass og som kan skyves på for å justere avstand. Det er også på disse knappene at Sennheiser har plassert logoen sin.

Siden lyden ikke fraktes igjennom metallbøylen, er det i stedet en godt synlig kabel mellom ørekoppene og den polstrede delen av hodebøylen. Dette er en av flere faktorer som resulterer i en mindre aerodynamisk form enn det for eksempel Bose Headphones 700 har – men så er det ikke alle som har behov for å se løpesterke ut mens man for eksempel hører på musikk.

Øreputene og polstringen på hodebøylen er laget av saueskinn, noe som betyr at disse hodetelefonene antakelig ikke appellerer til den delen av befolkningen som forsøker å unngå produkter laget av dyr. Hvis du ikke synes dét er noe problem, kommer du mest sannsynlig til å sette pris på de fløyelsmyke øreputene. Øreputene formelig koser med ørene dine, og det føles behagelig også over lengre tids bruk.

Etuiet som hodetelefonene kan fraktes rundt i, er noe klumpete, men heldigvis i attraktiv tekstil. Det fremstår kanskje unødvendig stort, men på innsiden i en liten lomme, finnes diverse nyttig utstyr: en obligatorisk USB-C-ladekabel, et USB-C til USB-A-adapter og en 3,5 mm lydkabel i tilfelle du vil nyte de trådløse hodetelefonene på gamlemåten – med en «tråd».

Forgjengerens noe klønete knapper er erstattet med nye løsninger i disse hodetelefonene. Momentum Wireless (2019) er for eksempel uten en av/på-knapp. I stedet skrur hodetelefonene seg på i det man bretter ut ørekoppene. Pakker man dem sammen igjen, skrur de seg av.

I tillegg er hodetelefonene smarte nok til å pause avspillingen om du løfter dem av ørene. Tilsvarende fyrer de opp musikken igjen om du setter dem på plass. Ganske nyttig funksjon – som til tider nesten fungerer for bra. Bare små justeringer på plasseringen av hodetelefonene eller litt bevegelse på hodet, kan være nok til å sette musikken på pause.

Disse nyvinningene er heldigvis ikke istedenfor et sett knapper. Det finnes stadig en rekke knapper på høyre ørekopp, hvorav flere av dem har opptil flere funksjoner. Du kan styre musikken med én multifunksjonsknapp. Trykk én gang for å pause eller starte musikken, trykk to ganger for å hoppe til neste låt og trykk tre ganger for å returnere til forrige låt.

Det finnes også en knapp som tilkaller Google Assistent (for eksempel), samt en knapp som styrer støydempingen på hodetelefonene. Du har tre valg: av, på eller såkalt Transparent Hearing – og sistnevnte kommer vi tilbake til.

Egenskaper og batteritid

Det mest åpenbare som skiller disse hodetelefonene fra konkurrentene, er den innebygde Tile-sporingen, som gjør dem betraktelig vanskeligere å miste. Tar man i bruk Tile-appen kan man «slå på tråden» til sin gode venn – hodetelefonene – om man ikke vet helt hvor man har lagt dem. Dette er selvsagt en nyttig funksjon for glemsomme typer.

Før behovet dukker opp, trenger man å installere Tile-appen på mobiltelefonen. Man kan registrere seg helt uten kostnad. Når det er gjort, kan man enkelt koble hodetelefonene til appen.

Vi gjorde selvfølgelig en test. Så fort vi trykket «Find my Tile» i appen, begynte hodetelefonene å vibrere og ringe – og med tiden tiltok volumet på ringingen. Funksjonen fungerte rett og slett meget bra.

En annen funksjon som bygger opp hodetelefonenes smart-egenskaper, er at man ved hjelp av en knapp kan tilkalle Google Assistent eller Siri – alt ettersom hva du bruker på mobiltelefonen. Sennheiser har for øvrig sagt at Amazon Alexa også skal bli tilgjengelig «snart».

Umiddelbart fremstår Sennheiser Momentum Wireless' 17 timers batteritid som ganske bra. Men sammenlikner man dette med de 30 timene som Sonys støydempende konkurrent WH-1000XM3 tilbyr, er det ikke lenger like imponerende – spesielt siden Sennheiser-modellen er en del dyrere.

Du kan sikkert pendle fram og tilbake til jobb hele uka før hodetelefonene må lades, men batteritiden er også markant avkortet sammenliknet med de originale Momentum Wireless-hodetelefonene. De kunne skilte med litt mer attraktive 22 timers batteritid.

Å koble sammen hodetelefonene og mobiltelefonen var helt smertefritt. Det samme gjelder opplevelsen på innsiden av Sennheisers Smart Control-app der man kan tilpasse lyden etter eget ønske.

Støydemping

Sennheiser Momentum Wireless (2019) har absolutt god støydemping, men klarer ikke å stenge ute like mye støy som rivalene Sony WH-1000XM3 eller Bose Noise Cancelling Headphones 700. Det er likevel mulig å nyte musikk i fred og ro med Momentum Wireless.

Via Sennheiser Smart Control-appen kan du tilpasse nivået på støydempingen. Max er ikke overraskende valget som stenger mest støy ute, mens Anti-Wind gir litt mindre støydemping samtidig som vind og vedvarende maskinstøy fremdeles er stengt ute.

I tillegg er det en modus kalt Anti-Pressure som reduserer ubehaget noen opplever med støydempende hodetelefoner. Forskjellen er ikke veldig stor, men hvis du sliter litt med nettopp ubehag eller trykk mot ørene, kan dette være en gyllen bonusfunksjon for akkurat deg.

Til slutt tar vi med den såkalte Transparent Hearing-modusen – den tar opp lyd fra omgivelsene rundt deg og spiller det av live. Det kan være svært nyttig når man for eksempel er ute og beveger seg i trafikken. Du hører faktisk mer av omgivelsene gjennom Transparent Hearing enn du gjør med avslått støydemping – i hvert fall så lenge hodetelefonene fremdeles sitter på hodet ditt. Unektelig en slækk egenskap å ha, så slipper man å plukke hodetelefonene av seg hva gang noe foregår på utsiden.

Lydkvalitet

Med høyttalerelementer på 42 mm tar disse hodetelefonene sikte på å gjenskape følelsen av å lytte til et studioopptak, både med hensyn til presisjon og dybde.

Sennheiser Momentum Wireless har støtte for Bluetooth 5.0 og aptX, AAC, SBC, samt aptX Low Latency – som betyr at du ikke skal bekymre deg for tap av forbindelse eller forsinkelse av lyd mens du ser på video med hodetelefonene.

I appen kan du også justere lydinnstillingene etter egne preferanser. Gøy for dem som vil leke litt, men vi fant nokså raskt ut at default-innstillingen var det beste valget for oss.

Da vi hørte på Girl Rays «Stupid Things» ble vi nærmest slått i bakken av hvor naturlig den flerstemte vokalen lød. Ikke minst hvordan den sto fram blant varmt pianoakkompagnement og sprek diskant.

Solide basslinjer kan høres i bakgrunnen, men øvrig lyd – som for eksempel velklingende gitarriff – lar seg altså ikke vippe av pinnen.

Da vi lyttet til Bon Ivers «iMi» fikk vi sjansen til å fange opp hvor frodig og detaljrik lyden fra disse hodetelefonene kan være. Her ulmer dyp bass innunder harmonerende sangstemmer mens industrielle rytmer leker seg rundt om i lydbildet.

I det låten bygger seg opp mot sitt småkakofoniske klimaks, får vi også testet hvordan de høyeste frekvensene behandler ørene – og heller ikke her vekkes misnøye av noe slag.

Alt i alt, Sennheisers nye hodetelefoner kan spille av et svært rikt lydbilde med stor overbevisning. Skal du spille av musikk i hodetelefonene dine er Momentum Wireless helt på høyde med sine konkurrenter, uansett hvor kompleks musikken måtte være.

Lyden er krystallklar og det kan godt være du igjennom disse hodetelefonene registrerer elementer ved låtene du kjenner, som du ikke har plukket opp tidligere. De er ikke så skarpe som Bose Noise Cancelling Headphones 700, men vi liker den litt mer naturlige lyden her.

Konklusjon

Når det gjelder lydkvaliteten låter Sennheiser Momentum Wireless (2019) rett og slett utmerket. Lydbildet er pakket med detaljer du ellers kanskje ikke hadde lagt merke til, bassen er varm og god og de høyere tonene kjennes naturlige og behagelige.

Den justerbare støydempingen er også bra, men ikke helt på nivå med de beste hodetelefonene fra Sony – det er ikke uten grunn at WH-1000XM3 er best i klassen.

Sennheisers hodetelefoner har heller ikke batteritid i nærheten av Sony-modellen – og med tanke på at Momentum Wireless er en del dyrere, er vi nødt til å stille spørsmålet: Hvorfor skal man kjøpe disse hodetelefonene når man kan kjøpe Sonys WH-1000XM3?

Vel, hvis den innebygde sporingen appellerer til deg, eller det industrielle designet og kvaliteten på materialene får deg til å smile – ja, da er selvfølgelig det god nok grunn. Du skal i hvert fall ikke være redd for at Sennheisers nye hodetelefoner ikke er gode nok på selve lyden. Der treffer de blink, og matcher klassens aller beste modeller.