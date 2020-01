Test: Plantronics BackBeat FIT 3200

Er du ute etter par gode helt trådløse ørepropper til trening, så er Plantronics BackBeat FIT 3200 et glimrende valg. Det eneste vi har å utsette på dem er at både selve proppene og ladeetuiet er store, men utover det får du fantastisk passform, en praktisk app som lar deg tilpasse en rekke funksjoner etter eget ønske, og energisk mens samtidig balansert lyd.

Plantronics BackBeat Fit 3200 spesifikasjoner: Lyttetid: opptil 8 timer Batteritid ladeetui: opptil 16 timer Trådløsrekkevidde: opptil 30 m Oppladingstid: opptil 2 timer Bluetooth-standard: 5.0 Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz Høyttalerelement: 13,5 mm Motstandsdyktighet mot vann: IP57 Vekt: 13 g

Utvalget av helt trådløse ørepropper har nærmest eksplodert det siste året, og det finnes stadig flere gode alternativer til AirPods å velge mellom. Likevel er det ikke alle disse som vil gjøre seg like godt til trening, og det er her produkter som Plantronics BackBeat FIT 3200 kommer inn i bildet.

FIT 3200 er en videreutvikling av Plantronics BackBeat FIT 3100 som våre britiske kolleger har testet tidligere, og den kanskje viktigste endringen fra den modellen er at FIT 3200 har fått en ny type gummipropper som ser ut til å sikre at proppene sitter tettere i ørene. Dette var også en av få ankepunkter vi hadde i forbindelse med FIT 3100, så dette er en etterlengtet forbedring.

Utover det så har også FIT 3200 fått betydelig bedre batterilevetid, lavere vekt og mulighet for velge mellom tre EQ-innstillinger i appen. Hvis du kunne tenke deg disse forbedringene men beholde den gamle passformen, skal du vite at Plantronics også har lansert FIT 3150 som gir deg nettopp det.

Pris og tilgjengelighet

Slik ser den turkise varianten av BackBeat FIT 3200 ut. (Image credit: Plantronics)

Plantronics BackBeat FIT 3200 er i salg nå fra rundt 1650 kroner i norske nettbutikker, og du kan velge mellom de to fargene sort og turkis.

Design og passform

Designet til Plantronics BackBeat FIT 3200 levner ingen tvil om at disse proppene er ment å brukes til trening. Både ladeetuiet og selve proppene har et sporty preg med mye gummi, og det er ingenting å si på kvalitetsfølgelsen.

Samtidig er det tydelig at treningsfokuset har gjort at andre sider ved proppene er nedprioritert, som for eksempel størrelse og vekt. Det ingen tvil om at ladeetuiet til FIT 3200 er stort sammenlignet med det man får til mange andre helt trådløse propper, men i og med at disse ikke først og fremst skal oppbevares i en lomme men heller i en treningsbag så opplever vi ikke dette som et stort problem.

Det er også positivt at etuiet virker veldig solid, og det er til og med gjort plass til en liten lomme på innsiden der man kan oppbevare den medfølgende (og ekstremt korte) USB-kabelen.

Også selve proppene er betydelig større enn mange andre på markedet, og det er først og fremst på grunn av de store bøylene som plasseres rundt ørene dine. De kan altså ikke akkurat kalles diskret, men vi opplever heller ikke at det betyr noe særlig med tanke på at proppene skal brukes mens man trener.

Etuiet er stort, men det er ikke så farlig så lenge du har proppene i en treningsbag. (Image credit: Truls Steinung)

Vi opplever i hvert fall at FIT 3200s prioritering av passform har gitt resultater, og de sitter nærmest som støpt i ørene, uansett hvor aktiv du er.

Her får du nemlig godt hold både fra gummibøylene rundt ørene, de tette gummiproppene som sitter i selve øregangene, og de små bøyene som legger seg inne i øremuslingene. Det skal også nevnes at det følger med tre ulike gummipropper i eksen, og to av disse har slike små bøyler i ulike størrelser mens den siste varianten er uten slike. I og med at proppene holdes på plass både av de store bøylene og av gummiproppene i øregangene, så kan det kanskje være like greit å droppe den tredje sikringsmekanismen. Samtidig er den ikke spesielt i veien heller, så dette blir å regne som en smakssak.

Funksjoner og batterilevetid

FIT 3200 aktiveres som forventet så fort du tar dem ut av etuiet, og du kobler dem opp på vanlig måte ved å finne dem i Bluetooth-innstillingene til telefonen.

Den tilhørende appen gir gode muligheter for å tilpasse proppene etter eget ønske. (Image credit: Plantronics)

Plantronics tilbyr appen BackBeat der en hel rekke funksjoner kan justeres, og der fastvare kan oppdateres når det kommer nye versjoner.

Blant funksjonene finner vi muligheten til å velge hva de kombinerte berøringsflatene og knappene på proppene skal gjøre, og du kan velge mellom volumjustering og andre valgfrie funksjoner som fremkalling av Google Assistant eller aktivering av Awareness Mode. I tillegg kan du også angi om du vil at høyre eller venstre propp skal ha disse funksjonene. Den andre proppen gir deg da mulighet til å starte og stoppe avspilling.

Nevnte Awareness Mode fungerer litt som omgivelsesmodusen vi kjenner fra mange støydempende hodetelefoner (tross at FIT 3200 ikke har aktiv støydemping), og når denne aktiveres blir musikken dempet mens lyder fra omgivelsene blir forsterket.

Ladeetuiet kunne godt hatt USB Type-C, men vi opplever ikke at det er noen stor ulempe med micro-USB. (Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetiden er oppgitt til 8 timer for proppene og 16 timer ekstra fra ladeetuiet. Dette er ikke fantastisk sammenlignet med de beste på markedet, men vi opplever at det er mer enn nok for hodetelefoner til slikt bruk.

Etuiet er utstyrt med fire LED-lys på innsiden som angir hvor mye batteri som er igjen, og de samme lysene indikerer også omtrent hvor lenge du har igjen før batteriet er fulladet når strøm er tilkoblet.

Appen lar deg også velge mellom tre EQ-innstillinger, og du kan velge å deaktivere berøringskontroller permanent eller for en kort periode så du ikke utløser noe ved en feil mens du trener.

Vi liker også at det er mulig å endre språket til talemeldingene til norsk (i tillegg til en rekke andre språk), og enda bedre er det at du til og med kan justere volumet til disse meldingene. For høye talemeldinger er nemlig noe som har irriterte oss med flere lignende produkter tidligere.

Lydkvalitet

Plantronics har for vante å levere svært god lyd, og BackBeat FIT 3200 er ikke noe unntak.

Her får du massevis av energi når du lytter til typisk treningsmusikk, og en skikkelig energibombe som «Titanium» av David Guetta og Sia låter virkelig på sitt beste med disse.

Samtidig er det ikke noe i veien for å høre på mer subtile og akustiske innspillinger heller, for FIT 3200 leverer bra med detaljer og dynamikk.

En av våre faste testlåter, «Bad Guy» av Billie Eilish, har en basslinje som fort kan bli enten for overveldende hvis bassgjengivelsen ikke er ryddig nok eller for svak om proppene ikke spiller dypt nok, men her er trykket akkurat der det skal være.

Samtidig blir heller ikke vokalen overveldet av bass og nedre mellomtone, og den finner sin rettmessig plass midt i lydbildet, noe som er et tydelig signal om at mellomtone- og diskantspektrene også er godt balansert.

Ladekabelen får plass i en liten lomme på innsiden. (Image credit: Truls Steinung)

Det er heller ingenting i veien for å lytte til litt tyngre musikk om det er det du trenger for å holde motivasjonen oppe, og en energisk låt som «The Mob Goes Wild» av Clutch bringer frem de tunge gitarene og øsende cymbalene, uten at det noen gang blir ubehagelig eller masete å høre på.

Som nevnt kan du velge mellom tre EQ-innstillinger i appen, og standardinnstillingen kalles balansert mens de to andre vekter henholdsvis diskant og bass litt ekstra. Forskjellene er relativt beskjedne, men vi foretrakk faktisk diskant-innstillingen fordi den ga litt ekstra friskhet uten at det gikk utover bassgjengivelsen. Dette vil imidlertid være en smakssak.

Vi kan også konstatere at FIT 3200 ser ut til å utbedre et av få ankepunkter vår britiske kollega trakk frem i testen av BackBeat FIT 3100. Som nevnt ble det der påpekt at de hadde litt svak bassgjengivelse fordi forseglingen mot øregangene ikke var den beste, men det nye proppdesignet løser dette på en glimrende måte.

Hadde det ikke vært for at FIT 3200 er så store og hadde et design som er så treningsfokusert, så hadde vi gjerne brukt dem som våre faste propper til alle slags situasjoner.

Konklusjon

BackBeat FIT 3200 er store, men de sitter også som støpt i ørene. (Image credit: Truls Steinung)

Med BackBeat FIT 3200 leverer Plantronics et par helt trådløse ørepropper som fungerer glimrende til akkurat det de er ment for, nemlig å underholde deg mens du trener.

Først og fremst får du svært god passform, og visshet om at proppene sitter godt fast. Hvis du klarer å få disse til å falle ut mens du trener så blir vi rett og slett imponert.

Du får også en god og funksjonsrik app som lar deg tilpasse en rekke funksjoner etter eget ønske, og vi liker også den energiske og bassrike lyden veldig godt.

Den eneste ulempen med disse proppene er egentlig at designet og passformen er så spisset mot nettopp trening, at de egner seg dårlig til de fleste andre bruksområder. Er du ute etter et par propper som ser litt mer diskret ut når du er ute blant folk og som er litt mer kompakte finnes det altså bedre alternativer, men om det er trening som er i fokus for deg så er disse et glimrende valg.