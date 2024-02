Motorola avduker en fleksibel konseptmobil

Motorola har presentert en konseptmobil med fleksibel skjerm på årets store mobilmesse – Mobile World Congress (MWC) – i Barcelona.

Motorolas nye bøybare konsepttelefon/bærbare hybrid, Motorola Adaptive Display, er en fleksibel telefon i full størrelse. Den har kamera og alt, og den ser ut som noe fra en sci-fi-film. Det er en konsepttelefon, så Motorola har ikke kommet med noen spesifikasjoner eller detaljer om selve enheten utover det som ble vist på MWC og i videoen under.

Selv om den ser sprø ut, er den faktisk ganske smart. Fullt fleksible telefonskjermer har eksistert en stund, men utfordringen har vært batteriet, som er litt av en hindring. Det gjør det vanskelig å bøye mobiltelefonen. Motorola har løst dette problemet ved å plassere flere tynne batterier horisontalt på baksiden av den adaptive skjermen, som fungerer som ankerpunkter som resten av telefonen kan bøye seg rundt.

Resultatet er at du kan rotere telefonen til å stå oppreist i bøyd posisjon som en omvendt Samsung Galaxy Z Flip, eller i en annen posisjon som en bue. Hvis du derimot ønsker å bruke den som en klokke, kan en sterk magnet feste telefonen til et armbånd som sitter rundt håndleddet.

Ville du gå rundt med denne? Vel, vi vet egentlig ikke selv. Men enten du liker ideen om telefonen eller ikke, må vi fortsatt applaudere Motorolas kreativitet og oppfinnsomhet. Det fine med konsepter er at de lar teknologidesignere være kreative og prøve nye veier.

Mange mennesker har forsvart Apple Vision Pro og dens klumpete størrelse, høye pris og eksterne batteri for å være en førstegenerasjons enhet. Vi burde være like imøtekommende overfor konsepter som dette. Selv om det kan se rart ut, er det et stort potensial i bøybare skjermer hvis vi kan få dem til å passe våre behov. Motorola Adaptive Display er en kreativ versjon av smarte wearables for håndleddet.