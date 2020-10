Ubisoft gir bort «Watch Dogs 2» til PC gratis

Hvis du var en av dem som så på Ubisoft Forward-evenementet den 12. juli i håp om å få en gratiskopi av «Watch Dogs 2» på PC, så er sannsynligheten stor for at du ble skuffet.



Enorme mengder folk prøvde å skaffe seg spillet samtidig ved å logge seg inn på Uplay-kontoene sine under strømmen, men ble møtt med en rekke feilmeldinger. Det betyr at mange ikke fikk med seg de forskjellige gaveartiklene som ble annonsert – og dette var det mange som ikke var spesielt fornøyde med.



Ubisofts kundeservice tvitret dog at gaveartiklene vil bli tilgjengeliggjort for alle, selv om du ikke klarte å logge deg på i tide under strømmen.

For å få alle gaveartiklene trenger man bare å gå inn på denne siden, logge inn med Ubisoft-kontoen sin, og så skal gratiskopien av «Watch Dogs 2» være din. Vi prøvde det selv, og fikk beskjeden du ser på bildet nedenfor



(Spillet dukket ikke umiddelbart opp i Uplay, men siden det er snakk om såpass mange brukere aktiveres nok antageligvis kopiene i større partier av gangen).

(Image credit: Ubisoft)

Flink bisk

Ubisoft viste frem «Assassin's Creed Valhalla» i spill, og gav oss også en ny titt på «Watch Dogs Legion» under strømmeevenementet. Det ble også nevnt at Ubisoft Forward også kommer til å finne sted neste år.



Ubisoft avslørte også «Far Cry 6», som skal være på vei til spillere verden over den 18. februar, 2021, og har fått selveste Giancarlo Esposito, kjent fra «Breaking Bad», til å spille diktatoren Anton Castillo. Annonseringen kom dog ikke bardus på, siden spillets eksistens ble kjent tidligere enn det var meningen på grunn av en feiloppføring i PlayStation Store.