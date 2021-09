PlayStation Showcase-spillene: Dette er alle trailerene til de nye PS5-spillene

Da vi hørte at PlayStation Showcase-evenementet ville inneholde 40 minutter med trailere for kommende spill til PS5 – og at dette ikke kom til å inneholde materiale fra noen PSVR 2-spill – så ble vi umiddelbart noe skeptiske når det gjaldt kvalitetsnivået på det Sony ville presentere.



Det viser seg at 40 minutter var akkurat passe med tid til å jekke oss ned opptil flere hakk, for innholdet vi ble presentert var intet mindre enn spektakulært. Alt fra en remake av «Star Wars: Knights of the Old Republic» til en teaser fra «Marvel Wolverine» fra Insomniac Games ble vist frem, og vi storkoste oss.



Hvis vi ikke kom ut av tellingen, så var det 18 fenomenale trailere som debuterte under presentasjonen, og hver og en finner du i denne artikkelen i egne videorubrikker nedenfor.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Sony startet sterkt med en trailer for KOTORR, en skikkelig munnfull om du foretrekker det fullstendige navnet: «Star Wars: Knights of the Old Republic Remake». Traileren, som serverer oss en saktegående avsløring av Darth Revan (med Bastilla Shans fortellerstemme lagt over), er beint frem nydelig – men inneholder nok lite materiale som kommer opp til å ende opp i det ferdige spillet. Vi sier likevel ikke nei takk til å glo på 3D-modeller av fantastisk høy kvalitet, og når det er fra et spill vi har ventet nesten 20 år på, så er det kanskje ikke rart at vi er oppspilte.

God of War: Ragnarok

Kratos' storslagne eventyr som far fortsetter i «God of War: Ragnarok», og heldigvis fikk vi et dugelig innblikk i det nye spillet under Showcase-evenementet. Selv om Kratos er tilbake i sin vante form som beskyttende pappa, får vi også se noen glimt av gamle kunster når han plutselig tar i bruk The Blades of Chaos, en levning fra tiden da krigsguden gikk amok blant de greske guder – og resultatet er like blodig som du antakeligvis nå ser for deg. Det er verdt å vente til etter barne-TV før du setter på denne traileren fra Santa Monica Studios.

Tiny Tina’s Wonderlands

Med Babymetals «Gimmie Chocolate!!» på øret får du oppleve seneste nytt fra «Tiny Tina's Wonderland», og her skorter det ikke på eksplosjoner, våpen... og en elv av appelsinbrus. Vi forventer intet mindre fra et spill satt til Borderlands-universet. I likhet med de andre spillene i serien, så handler Tinas epos om å hanke til seg så mye utstyr som overhodet mulig via en overstadig bruk av skytevåpen, men i Wonderland får man også en del nye verktøy, nemlig magi. Det er ikke mange spill som klarer å blande drager, enhjørninger og rakettkastere med hell, men Gearbox Software ser ikke ut til å ha noen problemer med å dra det hele i land. Sammensuriet ser like fantastisk imponerende ut som det virker vanvittig, så vi er ikke vonde å be når spillet lanseres.

Project Eve

Dette er første gang vi hører om «Project Eve», et spill fra Shift Up som ser ut til å være et «Nier»-aktig eventyr satt i en post-apokalyptisk verden i nær fremtid. Helten i historien ser ut til å være en kvinne som virkelig vet hvordan man håndterer sverd og store monstre, og actionsekvensene ser ut til å være proppet med sakte film og filmatiske quick-time events. Det lukter anime lang vei. «Project Eve» har foreløpig ingen lanseringsdato.

Forspoken

Endelig fikk vi en skikkelig titt på «Forspoken», et nytt action-RPG-spill fra Square Enix som tidligere var kjent under navnet «Project Athia». I det tre minutter lange klippet blir vi bedre kjent med protagonisten Frey Holland, en helt vanlig New York-borger som plutselig blir fanget i det mystiske landet Athia. Her får vi utrolige magiske evner og en kynisk kumpan vi allerede er sikre på at vi kommer til å hate like mye som vi kommer til å elske – det snakkende armbåndet Cuff – vi gleder oss som unger til «Forspoken» kommer utpå vårparten i 2022.

Rainbow Six Extraction

Vi fikk også en ny trailer med materiale sakset fra «Rainbow Six Extraction» – oppfølgeren til det svært populære flerspillerspillet «Rainbow Six: Siege». Den nye gav oss innsikt i kjent og kjær spillmekanikk fra Siege, inkludert det Tanchanka-aktige kanontårnet og de kontrollerbare dronene man kan bruke til å speide før man planlegger et angrep. Lanseringsdatoen er januar 2022.

Alan Wake Remastered

Indie-yndlingen fra Xbox 360-æraen, laget av Remedy lenge før «Control» imponerte alle med ray tracing, er tilbake. «Alan Wake» er spillet om forfatter-helten som slåss mot mørket både metaforisk og bokstavelig talt i denne action-thrilleren fra det finske utviklerstudioet. Dette er første gang «Alan Wake» gis ut på en PlayStation-konsoll, siden Remedy Entertainment tidligere hadde et svært tett samarbeid med Microsoft (gjennom store deler av 2000-tallet.) Nå som originalspillet dukker opp på PS5 kan det tyde på at Sony og Remedy har flere ess i ermet, men selv om det potensielt tar litt tid å stable noe nytt på beina, så får vi nå «Alan Wake» å kose oss med, og det bør være mer enn nok til å få gåsehuden til å dukke opp hos alle og enhver.



«Alan Wake» blir lansert på PS5 og Xbox Series X den 5. oktober 2021.

GTA 5 og GTA Online

Vi visste allerede at «GTA 5» var på vei til dagens konsollgenerasjon, hvilket selvsagt også inkluderer PS5, men vi trodde opprinnelig at lanseringsdatoen var 5. november. I den nye traileren står det dog svart på hvitt at spillet ikke kommer til å bli lansert før den 22. mars 2022, så nå er det altså bekreftet: Spillet har blitt utsatt til neste år. «GTA 5» har etter sigende fått et nytt strøk maling, slik at det skal ta seg godt ut på PS5, men det er ikke helt enkelt å se i den nye snutten vi blir servert her.

Ghostwire: Tokyo

«Ghostwire: Tokyo» er et action-eventyr med overnaturlige elementer vi ble introdusert for under E3 2019, og nå har vi fått en ny trailer som viser oss en hel del fra spillets historie og hvilke krefter man får tilgang til. Det er opp til spilleren å knerte spøkelsesaktige fiender i din ferd mot å bekjempe en farlig okkultist når «Ghostwire: Tokyo» lanseres våren 2022.

Guardians of the Galaxy

«Guardians of the Galaxy»-spillet har fått nok en trailer, og denne gangen ble vi servert en noe mer ferdig versjon av spillet. Det er litt mer kjøtt på beinet her enn tidligere. Her får vi se både Nova Corps (og kanskje til og med Nova i egen høye person), en ny skurk og særdeles rappkjeftede kommentarer. Spillet lanseres 26. oktober 2021.

Bloodhunt (Vampire: The Masquerade)

Det kommende spillet «Bloodhunt» (tidligere «Blood Hunt») er et battle royale-spill som er gratis å spille (F2P), satt i Vampire: The Masquerade-universet. Traileren som ble vist avslørte noen av evnene du vil ta i bruk i det du tar del i vampyr-baserte massakrer – men også en del anti-vampyr-evner som soldater fra en gruppe ved navn Entity skor seg på. «Bloodhunt» kommer på PS5 i 2021.

Deathloop

Vi har hørt en hel del snakk om «Deathloop» allerede, og har allerede faktisk fått prøve spillet, så det er lite sannsynlig at du kommer til å få fullstendig bakoversveis av den nye traileren. Den gjør likevel en god jobb i å sammenfatte hva spillet handler om (tidsløkker, fanget på en øy, og så videre), og viser også en del mer subtile detaljer i hvordan miljøet rundt deg fungerer. I den nye traileren får man eksempelvis se at man kan skyte en myntautomat, slik at fiender snubler i innholdet som renner ut av maskinen; at man kan kaste folk inn i digitale trampoliner og så videre. «Deathloop» lanseres 14. september 2021.

Uncharted: Legacy of Thieves

Det er en nytt samleprodukt på vei, og dette inneholder remaster-versjoner av «Uncharted 4: A Thief’s End» og «Uncharted: Lost Legacy». Selv om traileren og innlegget på PlayStation-bloggen ikke avslørte stort, så regner vi med at vi kommer til å få bedre grafikk og bedre flyt på moderne plattformer. «Uncharted: Legacy of Thieves»-samlingen lanseres tidlig i 2022 på PS5 og PC (kort tid etter.)

Kid A Mnesia (virtuell utstilling)

Har vi noen Radiohead-fans i huset? Bandet forbereder seg nå på å lansere en virtuell utstilling, som skal være tilgjengelig rundt 21-årsjubileet til de bestselgende albumene Kid A og Amnesiac. Bildene vi blir presentert for i traileren viser virkelig egenartede tendenser, og vi hadde selvsagt ikke forventet noe annet av Thom Yorke og gjengen. Kid A Mnesia-utstillingen kan du få med deg i november 2021 på PS5 og via Epic Games Store på PC og Mac.



Tchia

Dette er første gangen vi ser materiale fra «Tchia», et spill som foregår i en åpen verden i tropene, og som har en tegneserieaktig stil som blander måten man beveger seg i «Zelda: Breath of the Wild» (inkludert i luften) med en slags sjeleoverføringsmekanikk som gjør at man kan være i både dyr og objekter når man prøver å løse gåtene spillet presenterer. Vi vet ikke stort om spillet riktig ennå, men det vi har sett foreløpig ser forseggjort ut og lydsporet er av en kvalitet som kunne ha blitt brukt i en animasjonsfilm fra Disney – for eksempel en historie fra Ny-Caledonia. «Tchia» er planlagt lansert i 2022, og skal være mulig å spille på PS4 og PS5.

Marvel’s Wolverine

I kjølvannet av at selskapet gjorde det stort med «Marvel’s Spider-Man»-spillserien, har Insomniac Games nå annonsert at de har planer om å lage et Wolverine-spill på PS5-plattformen. Ifølge et innlegg på PlayStation-bloggen er «Marvel’s Wolverine» et frittstående spill «regissert» av Brian Horton og Cameron Christian, som sist hadde ansvaret for «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales». Det lover godt for den hissige lille jerven, siden det seneste Spider-Man spillet virkelig fikk mer enn nok lovord av kritikerstanden, men det er ikke til å stikke under stol at den alltid hyggelige Peter Parker og selveste Weapon X ikke helt ligner på hverandre.

Vi kan ikke kommentere på hvordan spillet kommer til å se ut, men vi har troa på Insomniac, og gleder oss likevel. Om Wolverine kommer til å bli like godt mottatt som Spider-Man gjenstår å se, men vi lever i håpet – og vi kommer til å følge spillet med argusøyne i tiden fremover, siden det før eller siden er dømt til å komme mer informasjon om det.

Gran Turismo 7

Gran Turismo-spillserien har lenge vært synonymt med den aller seneste PlayStation-teknologien, så det var noe overraskende at PS5 ikke ble lansert med et GS-spill. Sony og utviklere Digital Polyphony ønsker å bøte på skaden med den seneste traileren for «Gran Turismo 7», som bør være tilgjengelig den 4. mars 2022. Det er ennå noen måneder til, og alle som har en Xbox vil kunne spille «Forza Horizon 5» i mellomtiden, men basert på det vi så i traileren, så vil de ultrarealistiske bilene og det fantastiske lyset virkelig gi deg bakoversveis i det man reiser rundt til noen av de mest berømte racerbanene i verden.



«Gran Turismo 7» er planlagt lansert 4. mars 2022.

Marvel’s Spider-Man 2

«Marvel’s Spider-Man 2» følger i fotsporene til Insomniacs svært populære PS4-spill «Marvel’s Spider-Man» og oppfølgeren «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales». Traileren viser oss begge heltene i full mundur mens de slåss mot skurker sammen, men i skyggene bak dem ligger det en velkjent kjeltring på lur: Venom.



Sa vi «kjeltring»? Vel, innleggene fra PlayStation-bloggen bruker vitterlig flertallsformen av ordet – og vi har på følelsen at hvem nå enn det er som har stemmen i traileren, som er ute etter en rival som både kan «overraske» og «til og med slå meg» ikke kan være noen andre enn Kraven the Hunter. «Marvel’s Spider-Man 2» er planlagt lansert i 2023.