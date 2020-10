PC-versjonen av «Death Stranding» utsatt til juli grunnet COVID-19-problematikk

Det var meningen at «Death Stranding» skulle lanseres til PC om en drøy måned, den 2. juni, men nå har spillet blitt utsatt til juli, grunnet forstyrrelsene forårsaket av koronavirusutbruddet.



Den nye lanseringsdatoen for «Death Stranding» er (ifølge et Twitter-innlegg fra Koijima Productions) 14. juli.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQjApril 21, 2020