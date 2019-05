Lenovo har avduket verdens første brettbare PC

Lenovo har vist frem verdens første brettbare PC under Accelerate 2019, og den skal bli en del av selskapets flaggskip-serie ThinkPad og er ventet lansert i 2020.

Brettbare telefoner har stjålet overskriftene den siste tiden og når det gjelder Samsung Galaxy Fold er det ikke bare med positivt fortegn, men dette er første gang vi har sett et brettbart produkt som er ment å erstatte en laptop.

Det er også interessant at den dukker opp bare dager etter at Intel uttalte at brettbare laptop-skjermer fortsatt er langt unna.

ThinkPad X1 er utstyrt med en 13,3 tommer OLED-skjerm med 4:3-format, og når den brettes i to får du to skjermer på 9,6 tommer hver.

Den spesielle hengslen gjør det mulig bruke enheten både som et nettbrett, som en laptop og som en mediespiller. Den gjør altså mye av det samme som dagens 2-i-1-maskiner, men forskjellen er altså at skjermen dekker hele forsiden av enheten.

Slitesterk og fleksibel

Som vi allerede har vært inne på har Samsung Galaxy Fold fått en humpete start, og selskapet har vært nødt til å tilbakekalle test-enheter og utsette lanseringen etter at det ble oppdaget problemer med skjermen.

Det kan virke som Lenovo har jobbet hardt for å unngå at noe lignende skal skje med dem, og de sier at de har doblet antallet tester de utsetter hengslen i denne brettbare PC-en for, sammenlignet med vanlige laptoper. Vi besøkte Lenovos testlaboratorium i Yokohama i Japan for noen år siden, og da så vi selv hvor grundige disse testene var.

Lenovo har utviklet skjermen i samarbeid med LG Display, og arbeidet har tatt over tre år.

Ukjente spesifikasjoner

Lenovo har vist frem prototyper av den brettbare PC-en, men de har ikke avslørt noe særlig om spesifikasjonene. Vi vet at den kjører Windows (men vi vet ikke hva slags utgave), mens prosessoren ifølge VentureBeat skal være fra en fremtidig Intel-plattform som selskapet ikke kan si noe mer om akkurat nå. Kan dette ha noe med Intels Project Athena å gjøre?

Vi har ellers fått vite at den skal utstyres med to USB-C-porter, som skal støtte eksterne skjermer, lading og dataoverføring.

Lenovo har også avslørt at de jobber med Microsoft for å sikre at apper fungerer bra med den unike skjermen, noe som er positivt i og med at vi i vår førsteinntrykk-artikkel om ThinkPad X1 nevner vi at vi opplevde en liten forsinkelse hver gang Windows måtte reorientere seg.

Forhåpentligvis kan Lenovo perfeksjonere sin prototype i tide til den planlagte lanseringen i 2020, og dermed tilby et mer vellykket produkt enn Samsung har klart.