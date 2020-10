IKEA og ASUS ROG samarbeider om å lage gaming-møblement (får hjelp av pro-gamere)

IKEA annonserte i dag et partnerskap med ASUS ROG (Republic of Gamers), som skal resultere i produksjon av en rekke gaming-møbler som forventes å bli tilgjengeliggjort i 2021.



Totalt sett skal samarbeidet føre til omtrent 30 produkter, men det foreligger ingen informasjon om nøyaktig hva slags møbler det skal være snakk om, rent bortsett fra at det skal være snakk om gaming-møbler og -tilbehør, og at prisen skal være rimelig.

Gitt at IKEA allerede lager en hel del stoler og skrivebord for hjemmet (og kontoret), er det ikke unaturlig å tro at vi kan forvente en del gaming-stoler – kanskje en basert på den berømte IKEA Markus (som følger i fotsporene til legendariske Herman Miller) – og skrivebord bygget spesifikt for gaming.

Merk at uansett hva slags møblement det blir snakk om, så kommer de ulike produktene til å bli tilgjengelig først i Kina, og at det er snakk om tilgjengelighet fra februar, 2021, mens andre regioner må vente til oktober, 2021.



Det er altså over et år til vi kommer til å se gamingmøbler fra IKEA i andre deler av verden enn Kina.

Feedback fra gamere

Pressemeldingen som annonserte nyheten inneholder få detaljer, men sier at de nye produktene har vært under utvikling hos IKEAs produktutviklingsenter i Shanghai. Designere og ingeniører fra både IKEA og ASUS ROG har vært involvert i idémyldringer via workshops, slik at en rimelig gaming-fremtid blir sikret, og at gamere (inkludert profesjonelle gamere) har blitt bedt om råd.

Kris Huang, daglig leder for ASUS Gaming Gear and Accessory Business Unit, kommenterer: «Sammen med IKEA som en ekspert på hjemmemøblement ser vi for oss at dette samarbeidet vil skape synergier som muliggjør at gamere kan bygge gaming-områdene de alltid har drømt om i bekvemmeligheten i deres egne hjem.»



Dette skal etter alt å dømme bli billig. Vi håper at vi får vite mer om nøyaktig hva slags gaming-produkter det er snakk om (og hvor mye de kommer til å koste) om ikke så lenge. Vi kommer i det minste til å finne ut av hvordan dette kommer til å fortone seg i Kina tidlig neste år, selv om vi her hjemme må vente på at disse ASUS/IKEA-produktene kommer i butikkene sju måneder lengre enn kineserne.