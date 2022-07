«GTA 6» kommer til å foregå i flere byer, inkludert Vice City, ifølge nye kilder

«GTA 6» returnerer til Vice City og skal fortsette ferden til andre steder etter lansering, ifølge en «nær kilde».



Den nye informasjonen stammer fra en artikkel som har gått i dybden om utviklingen av «GTA 6». Kilder som har uttalt seg anonymt til Bloomberg (opens in new tab) sier at den etterlengtede oppfølgeren kommer til å foregå i Vice City, eller i det minste at det skal være snakk om en fiktiv versjon av Miami.



Spillet skal etter planen bli det største Grand Theft Auto-prosjektet noensinne, og skulle opprinnelig ha et kart bestående av regioner basert på Nord- og Sør-Amerika, hevder kilden. Disse planene ble etter hvert gjort om på. Slik som «GTA 6»-planen er nå, vil spillområdet bestå av Vice City og området rundt.

Skal ekspanderes raskt

Franklin, Michael og Trevor i «GTA 5» (Image credit: Rockstar Games)

Det høres likevel ikke ut som om dette er alt vi får, og at kartet ikke vil være statisk. Rockstar skal ha planer om kontinuerlige oppdateringer av spillet etter lansering, via patcher som skal være betydelig mer omfattende enn de vi fikk med «GTA 5».



Ifølge Bloomberg planlegger Rockstar jevnlig å implementere nye oppdrag og byer «jevnlig». Ikke bare vil disse gi spillere nye områder å utforske etter at de har gjort seg ferdige med den opprinnelige versjonen av spillet, men tanken er også at man skal slippe unna det verste hardkjøret i utviklingen i månedene før lansering.



«GTA 6»-kartet kommer likevel til å være av den røslige sorten ved lansering. Ikke abre kommer det til å være snakk om en enorm mengde kvadratmeter, men det skal også i større grad gå an å gå inn i bygninger enn tidligere. I tillegg skal serien få sin første kvinnelige hovedperson, så det later til at Rockstar denne gangen ikke er redde for å røre litt i GTA-formelen.

På tross av tilgangen på ny informasjon har vi ennå ingen konkret lanseringsdato. De seneste lekkasjene ymter om at «GTA 6» er minst to år unna lansering. Det finnes i det minste ikke mangel på GTA-lignende spill man kan prøve før Rockstar serverer godsakene.



Normalt sett ville vi ha vært forsiktige med å videreformidle en annen aktørs påstander, basert på en anonym kilde – men Jason Schreier hos Bloomberg har lang fartstid med slike type artikler, og bommer nær sagt aldri, så her føler vi oss sikre på at det ikke er snakk om noen hvem som helst som har tatt bladet fra munnen.