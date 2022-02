Gran Turismo 7 – kjør om kapp med en AI ved navn Sophy

Gran Turismo 7-spillere kan glede seg til å kjøre mot en overmenneskelig AI-rival kjent som ‘Gran Turismo Sophy’, takket være et gjennombrudd i utviklingen av kunstig intelligens.

GT Sophy er skapt av Sony AI, og er laget i samarbeid med Gran Turismo-utvikleren Polyphony Digital. Den har vart i utvikling de seneste fem årene. Sophy er en ny og autonom AI-aktør som er trent opp til å slå verdens beste GT-førere. Den tar i bruk en helt ny AI-algoritme som har gjort det mulig for Sony å skape en avansert og realistisk konkurrent – noe som tidligere ikke har vært mulig.

Til forskjell fra de typiske AI-konkurrentene, reagerer og agerer Gran Turismo Sophy som et ekte menneske, og må mestre tre grunnleggende kjøreferdigheter ved hjelp av dyplæring (prosessen der man repeterer og lærer utallige scenarier til man oppnår det beste resultatet).

«Gran Turismo Sophy er et viktig utviklingstrinn innenfor AI, der hensikten ikke bare er å være bedre enn menneskelige spillere, men å bidra med en stimulerende konkurrent som kan stimulerer og utvikle spillernes teknikker og kreativitet til et nytt nivå», sa Hiroaki Kitano, CEO for Sony AI. «I tillegg til å komme med et vesentlig bidrag til gamingsamfunnet, mener vi at dette nye gjennombruddet byr på nye muligheter på områder som autonom kjøring, høyhastighetsrobotikk og kontroll.»

Den overmenneskelige konkurrentens tilblivelse

(Image credit: Sony Computer Interactive Entertainment)

Det første elementet Sophy måtte mestre, var kontrollen over selve bilen. Sophy måtte forstå bilens dynamikk, linjevalg og presisjonsmanøvre for å kunne mestre krevende baner. Deretter måtte Sophy lære seg løpstaktikk. Avgjørelser som tas på hundredeler av et sekund kreves for å håndtere situasjoner som forandrer seg hele tiden, så GT Sophy måtte forstå taktiske grep som å utnytte luftmotstanden for å passere, å legge seg foran motstandere og defensive manøvre som blokkering.

Men den kanskje mest menneskelige egenskapen Sophy måtte tilegne seg løpsetikette. GT Sophy er trent opp i å innordne seg regler for sportslighet, slik at du ikke bokstavelig talt vil bli feid av banen.

Disse tre viktige prinsippene ble oppnådd i samarbeid med Sony Computer Entertainment Interactives infrastruktur for skybasert gaming. Slik kunne Sophy erfare tusenvis av scenarier og lære av disse.

Sophy inntar pole position

(Image credit: Polyphony Digital)

Resultatene av GT Sophys læring og utvikling over tid første til at AI-en konsekvent slo de beste GT-førerne i verden. Ved et arrangement i juli 2021 tapte Sophy med en poengsum på 86 poeng mot 70 poeng. Men under et arrangement som ble gjennomført i oktober 2021, slo Gran Turismo Sophy de beste førerne i verden med solid margin – 52 poeng mot 104 poeng.

Det viktigste utbyttet med Sophy er altså ikke at Sony har skapt en CPU-konkurrent det er utrolig vanskelig å slå, men en svært livaktig og dyktig konkurrent som oppleves som en menneskelig spiller.

Etter konkurransene mot Sophy, uttalte Takuma Miyazono, mester i FIA Gran Turismo Championships 2020, at «Jeg glemte fullstendig at jeg spilte mot en AI. Det var utrolig moro. Jeg vil gjerne kjøre mer mot denne konkurrenten i fremtiden.»

Emily Jones, finalist i FIA Gran Turismo Championships 2020, merket seg at teknikkene til GT Sophy faktisk ga henne større innsikt i hva hun kunne forbedre bak rattet. «Det var utrolig spennende å oppleve GT Sophies løpsteknikk», sa Jones. «Jeg fikk utrolig mye inspirasjon fra henne.»

Men kan vi glede oss til å konkurrere mot GT Sophy i Gran Turismo 7 i fremtiden? Ja, er det umiddelbare svaret. Men det er ikke kommet noe anslag for når denne overmenneskelige AI-en kommer seg på veien. Når Sophy endelig kommer, vil hun kunne endre måten vi betrakter computerdrevet kjøring på for alltid.