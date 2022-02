Bodø/Glimt – Celtic: Slik ser du returkampen i Serieligaen

Bodø/Glimt – Celtic F.C., Serieligaen Dato: Torsdag den 24. februar

Klokkeslett: 18:45

Arena: Aspmyra stadion, Bodø, Norge

Norsk TV-kanal: Viasat 4

Se kampen på nett: Viaplay

2021 ble et fantastisk år for Bodø/Glimt, faktisk såpass bra at det ble umulig å beholde alle talentene. Patrick Berg, Fredrik Bjørkan, Marius Lode og Erik Botheim ble solgt; og Runar Espejord, Brice Wembangomo, Marius Høibraten og Elias Kristoffersen Hagen ble erstatterne.

Hvor raskt Kjetil Knutsen skulle få de nye spillerne varme i trøya var det uenighet om i forkant av den skotsk-norske duellen i Conference League, så da Glimt tuslet utpå Celtic Park-matta var det få som hadde sett for seg at 3-1 skulle bli sluttresultatet. Nok en gang ble Bodø/Glimt undervurdert, flashbacks fra 21. oktober og tidenes slakt av José Mourinhos Roma dukket opp på netthinnene hos mange.

«Den gule horde» og Glimt tar i mot Celtic på Aspmyra i kveld, og premien er åttendedelsfinale i Serieligaen.

Hvis Glimt klarer å forsere Celtic er det vinnerne av gruppespillet, som allerede har sikret seg plass i neste ledd i sluttspillet, som venter. LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, FC København, Stade Rennais FC og FC Basel er alle mulige motstandere for Glimt når trekningen finner sted den 25. februar.

Men først er det Celtic på Aspmyra som gjelder.

Slik ser du Bodø/Glimt – Celtic live i Norge

I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til UEFA Conference League-kampene, mens de mest interessante kampene sett med norske øyne vil også være å finne på Viasat 4. Man kan se på livesendinger fra kanalen med et hvilket som helst Viaplay-abonnement.



Dette vil si at du ikke trenger Viaplay Total-pakken for å få med deg kveldens kamp, men hvis du ønsker å se samtlige kamper fra Serieligaen, så er det ingen vei utenom abonnement.

Viaplay Total, som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til, koster 329 kroner i måneden.



