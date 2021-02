Apple Watch 7 blir trolig Apples neste smartklokke i toppklassen, men det kan hende den vil bli lansert samtidig som Apple Watch SE 2. Den blir uansett arvtageren til Apple Watch 6. Sistnevnte er en kraftpakke som kom på markedet i 2020. Vi håper etterfølgeren vil by på noen nye funksjoner og egenskaper

Ettersom 7eren nok lar vente på seg en stund, vet vi ennå svært lite om hvordan den vil arte seg. Vi har imidlertid snappet opp noen rykter omkring design og egenskaper til Apple Watch 7.

Vi har dessuten satt opp en ønskeliste over egenskaper og forandringer vi ønsker implementert i Apple Watch 7. Den bygger både på egenskaper vi har likt eller mislikt ved andre kroppsdingser fra Apple, og på hva konkurrentene foretar seg for tiden.

Oppdatering: Det snakkes om at Apple vil kunne benytte seg at Apple Watch-batteriet som haptisk motor for tilbakemeldinger. Dette kan bety at Apple Watch 7 kan få vesentlig forlenget batteritid.

Rett på sak

Hva er dette? Apples neste smartklokke

Apples neste smartklokke Når kommer den? Trolig i september 2021

Trolig i september 2021 Hva vil den koste? Trolig fra omkring 4700 kroner

Apple Watch 7 – lanseringsdato og pris

De eneste faktiske ryktene om lanseringsdatoen stammer fra analytikeren Ming-Chi Kuo, som er kjent for å være treffsikker med sine Apple-opplysninger. Han antyder at vi vil få se en ny utgave av Apple Watch, ifølge 9to5Mac.

Dette er egentlig ikke overraskende, ettersom Apple i flere år har lansert nye utgaver av Apple Watch i september. Selv med alle vanskelighetene pandemien skapte i 2020, forble de tro mot det etablerte skjemaet. Derfor tror vi at vi vil få se Apple Watch 7 i september 2021, og kanskje i midten av måneden.

Når det gjelder prisen, har vi ingen indikasjoner så langt. Apple er imidlertid ganske konsekvente med prisingen. Apple Watch 6 hadde ved lansering en startpris på 4690 kroner, og selv om det har vært en viss prisvariasjon mellom de seneste årgangene, tror vi likevel at Apple Watch 7 vil legge seg i det samme prisleiet.

Apple Watch 6 (Image credit: Future)

Nyheter og lekkasjer

Det svirrer ennå ikke mange rykter omkring Apple Watch 7, men noe har vi snappet opp. Apples administrerende direktør Tim Cook sa selv på podkasten Outside at «det er massevis av innovasjon som skal på plass» og «vi er fremdeles bare i startfasen … tenk på hvor mange sensorer det er i bilen din. Og kroppen din er utvilsomt viktigere enn bilen».

Selv om dette er veldig vagt, antyder dette med kroppen en økt satsing på egenskaper knyttet til helse og trening i fremtidige utgaver av Apple Watch.

Dette legger seg på linje med påstander fra Ming-Chi Kuo. Han forutså at «leveransen av nye Apple Watch vil dra nytte av innovasjon innenfor helsefunksjoner og et forbedret fysisk design».

Dermed later det til at Apple Watch 7 både vil få bedre helseegenskaper og et nytt design. . Og den designmessige forandringen kan bli stor, ettersom dette kom i etterkant av et forskningsnotat (snappet opp av 9to5Mac) der Kuo uttalte at det vil skje en stor forandring i det fysiske designet».

Selv om han har sagt at dette ville skje med Apple Watch-modellene som skal komme i annen halvdel av 2021, «tidligst», så det er mulig at dette først skjer med en senere modell.

En slik helsefunksjon kan for eksempel bli et glukometer, som måler blodsukkernivået. En melding antyder at Apple Watch 7 kan bli én av mange smartklokker som får denne funksjonen i 2021. Dette vil særlig være nyttig for diabetikere, som jo må må holde et våkent øye med blodsukkeret kontinuerlig. Det kan også være nyttig for folk med andre plager.

Remmen til Apple Watch 7 kan også vise seg å bli en nyvinning. Et patent viser en rem med innfelte batterier. Dette er noe som kan forlenge batteritiden til Apple Watch. Det skjer imidlertid ofte at patenter ikke kommer til praktisk anvendelse, så man kan ikke uten videre regne med å få se akkurat denne løsningen.

(Image credit: Patently Apple/USPTO/Apple)

Vi har også sett et patent som viser muligheten for en Touch ID fingeravtrykksleser i fremtidige Apple Watch-modeller. Faktisk er dette allerede blitt omtalt i flere patenter, deriblant ett som beskriver en Touch ID-leser integrert i hjem-knappen. Et annet patent bak den samme lenken omtaler et kamera innenfor skjermen, som skal være usynlig når det ikke er i bruk.

En annen sak i patentenes område er at Apple ser ut til å kunne påføre en matt svart overflatebehandling på det anodiserte metallet som benyttes på deres smarttelefoner og klokker. Dermed kan dette bli en ny farge som innføres med Apple Watch 7. Også her vil vi se an om disse patentene faktisk virkeliggjøres.

Det vi synes virker mest sannsynlig er imidlertid fingeravtrykksleseren Touch ID, ettersom den ikke skulle bli for vanskelig for Apple å integrere, og den kan dessuten være svært nyttig.

Et annet patent vi har sett skisserer hvordan Apple kan benytte batteriet som haptisk motor, som gir vibrerende respons når skjermen berøres. Det kan innebære at den vanlige haptiske motoren fjernes. Dermed vil batteriet kunne bli større, noe som igjen kan resultere i lengre batteritid.

Det har også flere ganger vært hvisket om at Apple er ute etter å bytte fra OLED-skjermene deres enheter har i dag, til micro-LED. Noen av disse meldingene nevner Apple Watch som en mulig kandidat.

Micro-LED kan potensielt forbedre bildekvaliteten og redusere strømforbruket, så en slik endring ville være kjærkommen. En melding fra DigiTimes antyder at dette først kan skje om noen år.

Det vi ønsker oss

Det er flere ting vi gjerne ser at Apple implementerer i Apple Watch 7. Nedenfor kan du lese om våre sterkeste ønsker.

1. Bedre batterikapasitet

(Image credit: TechRadar)

Så langt har ingen Apple Watch-modeller kunnet skilte med solid batteritid. Batteriene har ikke vært direkte elendige, men de er i beste fall helt gjennomsnittlige. Det er skuffende når man har med en førsteklasses enhet å gjøre. Det gjelder særlig nå som man kan kartlegge søvnen, ettersom man ikke både kan ha på seg klokken mens man sover og samtidig lade den opp.

Til Apple Watch 7 ønsker vi oss dermed at Apple gjør store fremskritt på batterifronten, så den bare trenger å lades av og til, eller kanskje bare ukentlig.

2. En ny, sentral egenskap

Apple Watch 6 er en utmerket smartklokke, men oppgraderingen den representerte var ikke mye å juble over. Det skyldes blant annet at den ikke kom med noen nye spennende funksjoner. Med Apple Watch 7 ønsker vi oss noe helt nytt og veldig spennende.

Nøyaktig hva dette skulle være, er vi mer usikre på. Men det er helt greit, ettersom det vil være enda mer spennende hvis det kommer som en fullkommen overraskelse. Vi er sikre på at Apple klarer å koke ihop noe hvis de virkelig prøver.

3. Forbedret søvnmåling

(Image credit: TechRadar)

Søvnmålingen man får med Apple Watch 6 er enkel, for å si det forsiktig. Når du bruker den offisielle funksjonen (og ikke en tredjepartsapp), får du ingen opplysninger om hvor lang tid du tilbrakte i de ulike søvnstadiene (N1-3 og REM), eller om hvordan søvnen eventuelt har påvirket stressnivået (og omvendt) eller søvnkvaliteten over tid.

Disse oppgraderingene kan trolig skje gjennom oppdatering av programvaren, men uansett om det skjer på den måten, eller gjennom maskinvaren, ønsker vi oss langt bedre søvnmåling i Apple Watch 7. Den nåværende funksjonen er ikke akkurat en konkurrent til andre enheter og apper for søvnmåling.

4. Flere og bedre treningsfunksjoner

Apple Watch 6 er helt grei som et enkelt aktivitetsarmbånd, men for ivrigere utøvere oppleves den nok som mangelfull. Det hadde vært fint å for eksempel kunne sette opp intervalltrening, og i vår test opplevde vi dessuten at GPSen ikke er like nøyaktig som på en del andre enheter, og spesielt ikke over lengre avstander.

Dermed ønsker vi oss både bedre GPS og flere treningsfunksjoner. Kanskje noe som kan minne om en «proff-funksjon» for trening.

5. En variant med rund skjerm

Her er vi inne på ting som temmelig sikkert ikke vil skje. Likevel ønsker vi oss at Apple Watch 7 skal bli tilgjengelig i både kvadratisk og rund form.

Selv om Apple Watch-serien utvilsomt tar seg godt ut, er det likevel mange som ønsker seg en rundt urskive på håndleddet. Konkurrenter som Samsung Galaxy Watch 3 har vist oss hvordan dette kan fungere godt og samtidig ta seg bra ut.

Apple byr allerede på mange valgmuligheter når det gjelder farger og remmer, så hvorfor ikke komme med an alternativ fysisk form?