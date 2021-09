Slik strømmer du de nye ABBA Voyage-sangene på nett

For første gang på 40 år forbereder ABBA seg på å servere oss flere elskverdige disco-pop-sanger: Et nytt album er på vei, og det heter «Voyage». Selv om hele albumet ikke lanseres før den 5. november 2021, så kan du høre de første singlene på nett allerede nå.



I tillegg til lanseringen av sangene «Don't Shut Me Down» og «I Still Have Faith In You», har ABBA også annonsert en konsert. Denne heter «ABBA Voyage» (noe forvirrende, ja), og vil ha virtuelle avatarer på scenen sammen med et timannsband. Det hele skal foregå på en spesiallaget arena i Queen Elizabeth Olympic Park i London.



I likhet med musikken på det nye albumet, vil «ABBA Voyage» blande gammelt og nytt i et forsøk på å skape en musikkbegivenhet som ikke ligner noen annen. Hvis du er av den rastløse typen, og synes det er vel lenge for dansefoten å vente til våren 2022, så kan du få en smakebit på hva ABBA har i gjære i de to nye sangene.

Hvordan finner jeg ABBAs nye sanger?

Heldigvis har ikke ABBA gjort det vanskelig å få tilgang til den nye musikken, den er på ingen måte begrenset til én enkelt strømmetjeneste. Man kan høre de nye sangene hos nær sagt en hvilken som helst av de store aktørene. Det inkluderer selvfølgelig blant andre Spotify og Apple Music, samt en hel rekke andre du kan finne lenker til fra ABBAs offisielle hjemmeside.



Du kan også finne musikkvideoene til de nye sangene på YouTube, samt en trailer for den nye ABBA-konserten.

Hvis du er ute etter billetter til «ABBA Voyage»-konserten, så vil disse være tilgjengelige for kjøp klokken 11:00 den 7. september. Du kan finne ut mer om arrangementet på den offisielle hjemmesiden for konserten.